Łomża z połączeniami kolejowymi po 30 latach przerwy

Połączenia kolejowe do Łomży mają być przywrócone po latach przerwy. W kwietniu PKP PLK podpisały umowę o wartości ok. 300 mln zł na budowę linii Śniadowo-Łomża. Prace trwają.

Reklama

- Wszystko to ma dać efekt natychmiast, jak najszybciej, tak żeby po tych 30 latach do Łomży wróciły połączenia pasażerskie - powiedział Klimczak podczas briefingu z udziałem premiera Donalda Tuska.

Szef MI zwrócił uwagę, że chęć realizacji przewozów pasażerskich do Łomży już wcześniej deklarował regionalny przewoźnik, teraz jest też deklaracja PKP Intercity na realizację takich połączeń. Dodał, że do takich miast jak Łomża będą jeździć nowoczesne pociągi, na których zakup jest ogłoszony przetarg.

Klimczak wskazał, że w budżecie ministerstwa infrastruktury na 2026 r. ma być ponad 100 mld zł na inwestycje.