PKP Intercity w lipcu otworzyło oferty złożone w postępowaniu na zakup 42 dwupoziomowych elektrycznych zespołów trakcyjnych wraz z 30-letnim okresem utrzymania i opcją dodatkowego zamówienia kolejnych 30 pojazdów.

W przetargi wzięło udział dwóch producentów: Alstom Polska, posiadający fabrykę w Chorzowie, oraz Stadler Polska z zakładem w Siedlcach. Po weryfikacji ofert, jako najkorzystniejszą, przewoźnik wskazał ofertę zaproponowaną przez Alstom Polska. 42 piętrowe pociągi wyprodukowane przez Alstom będą kosztować 4,1 mld zł. Przetarg dotyczył też utrzymania tabory, które Alstom wycenił na blisko 2,8 mld zł.

Druga oferta firmy Stadler Polska wynosiła 4 mld zł za pojazdy i 3,3 mld za ich utrzymanie. Wybrana oferta jest tańsza o niemal 400 mln zł. W przetargu oceniono też inne kryteria – m.in. efektywność energetyczną i terminy dostaw. W najbliższych tygodniach wybrany producent będzie musiał dokonać formalności potrzebnych do podpisania umowy - podał przewoźnik.

Trzeci oferent nie złożył oferty

Swojej oferty w postępowaniu na pociągi piętrowe nie złożyła Pesa Bydgoszcz, która wcześniej dostarczyła PKP Intercity 20 elektrycznych zespołów trakcyjnych typu Dart kursujących z prędkością do 160 km/h. Prezes Pesy Krzysztof Zdziarski stwierdził, że spółka nie mam takiego pojazdu w portfolio.

„Nie złożyliśmy oferty na piętrowe ezty dla PKP IC, bo nie mamy takiego pojazdu w portfolio i nie bylibyśmy w stanie dostarczyć go w wymaganym terminie. Mamy duży portfel zamówień, w tej chwili produkujemy tabor dla przewoźników z Polski, Rumunii i Czech, a nasze pojazdy są coraz szybsze, pod koniec roku pierwsze testy ezt dla RegioJet na 200 km/h, chcemy być gotowi do przetargów na pojazdy dla CPK” - powiedział Zdziarski w przesłanym PAP oświadczeniu.

Alstom wygrał największy przetarg w Polsce

Postępowanie w trybie dialogu konkurencyjnego na zakup 42 piętrowych elektrycznych zespołów trakcyjnych do obsługi połączeń krajowych, z możliwością domówienia kolejnych 30 pociągów, PKP Intercity ogłosiło w październiku ubiegłego roku. To pierwsze tego typu zamówienie w Polsce i największe pod względem liczby pojazdów przeznaczonych do obsługi połączeń dalekobieżnych.

Piętrowe pociągi PKP Intercity mają obsługiwać najpopularniejsze krajowe trasy, m.in. z Warszawy do Gdańska, Wrocławia, Krakowa, Łodzi czy Białegostoku. Każdy skład pomieści co najmniej 480 pasażerów i będzie wyposażony w nowoczesne udogodnienia, takie jak klimatyzacja, WiFi, gniazdka, strefy ciszy, przestrzeń dla dzieci, miejsca na rowery i duży bagaż oraz udogodnienia dla osób z niepełnosprawnościami.

Nowe pociągi mają też być dostosowane do eksploatacji na sieci kolejowej Czech. PKP Intercity szacuje, że pierwsze pociągi mogłyby wejść do eksploatacji za około 3,5 roku.

Elektryczne zespoły trakcyjne składają się z dwóch członów sterowniczych na końcach pociągu oraz członów pośrednich. PKP Intercity ma już elektryczne zespoły trakcyjne - Pendolino, FLIRT, Dart i ED74.

Piętrowe pociągi bardziej ekonomiczne

PKP Intercity notuje dynamiczny wzrost liczby pasażerów. Przewoźnik szacuje, że w 2030 roku z jego usług skorzysta 109 mln pasażerów - będzie to wzrost o niemal 60 proc. względem 2023 roku. Konieczne są więc inwestycje w nowoczesne, szybkie pociągi mogące pomieścić dużą liczbę pasażerów, a jednocześnie będące efektywne ekonomicznie. Rozwiązaniem, które odpowiada na te wszystkie potrzeby są piętrowe elektryczne zespoły trakcyjne o prędkości 200 km/h. Oprócz faktu, że są tańsze w eksploatacji niż składy wagonowe, to są tańsze również w zakupie - podaje przewoźnik.

PKP Intercity przypomina, że obecnie w Polsce dwupoziomowe wagony kursują z prędkością do 160 km/h i są wykorzystywane przez jednego przewoźnika regionalnego głównie na krótkich odcinkach. Nowe pociągi, które kupi PKP Intercity mają być szybsze i dostosowane do przejazdów dalekobieżnych. Będzie to nowy produkt na polskich torach, ale sprawdzony na rynku europejskim.

PKP Intercity początkowo planowało kupić 38 piętrowych pociągów typu push-pull, ale przewoźnik unieważnił dwa postępowania przetargowe. W pociągach push-pull, złożonych z lokomotywy i wagonów, ostatni wagon może pełnić rolę sterowniczego. Gdy pociąg jest ciągnięty przez lokomotywę, sterowanie odbywa się z niej, a gdy jest przez lokomotywę pchany - z wagonu sterowniczego.

Największy polski operator kolejowy

PKP Intercity to największy polski operator kolejowy, który zapewnia komunikację między dużymi miastami oraz popularnymi ośrodkami turystycznymi w kraju, a także umożliwia podróżowanie po Europie. Pociągi PKP Intercity przewiozły w ub.r. 78,5 mln pasażerów, czyli o 15 proc. więcej niż rok wcześniej i 33 proc. więcej niż w roku 2022.

Firma oferuje podróże czterema kategoriami pociągów. Twoje Linie Kolejowe (TLK) i InterCity (IC) to połączenia ekonomiczne, zaś Express InterCity (EIC) i obsługiwane pojazdami Pendolino Express InterCity Premium (EIP) - połączenia ekspresowe.

Szacunki przewoźnika zakładają, że w tym roku zwiększy liczbę przewiezionych pasażerów do 88 mln, a w 2030 roku - do 110 mln.