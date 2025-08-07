– To jest wielkie przedsięwzięcie. Ludzie, którzy tu żyją, wiedzą, jaka to udręka dostać się do Krakowa. Dzisiaj podróż trwa 2 godziny 40 minut, a po zakończeniu inwestycji będzie to tylko godzina – mówił premier Tusk. – To oznacza jakościową zmianę życia dla dziesiątków tysięcy ludzi i szansę rozwojową dla całego regionu – dodał.

Pół miliarda pasażerów w przyszłym roku

Tusk powiedział również, że według prognoz w przyszłym roku koleją w Polsce podróżować będzie pół miliarda pasażerów – więcej niż liczy ludność całej Unii Europejskiej. Szef rządu przypomniał, że tylko PKP Intercity ma w tym roku przewieźć ponad 80 mln pasażerów, co pokazuje skalę rozwoju kolei w ostatnich latach.

Nowe zespoły trakcyjne

Z kolei minister infrastruktury Dariusz Klimczak poinformował, że w tym roku podpisane zostaną umowy na dostarczenie aż 107 nowych zespołów trakcyjnych.

– Za poprzednich rządów PO-PSL kupiliśmy 60 składów. Nasi następcy przez 8 lat – 12. My w ciągu kilku miesięcy zamówiliśmy już 35, a przetarg na 42 kolejne rozstrzygnie się jesienią – podkreślił szef resortu.

Przywrócenie ważnych połączeń kolejowych

Minister przypomniał również, że niedawno przywrócono ważne połączenia kolejowe, m.in. z Krakowa przez Mielec do Hrubieszowa, do Ciechocinka, do Giżycka przez Kielce i Białystok, a w przyszłym roku ruszy kolej do Łomży po 30 latach przerwy: – Są pieniądze z KPO i zespół, który potrafi je wykorzystać – zaznaczył Klimczak.

Najdłuższy tunel kolejowy w Polsce

Najdłuższy tunel kolejowy w Polsce, budowany pomiędzy miejscowościami Męcina a Mordarka, będzie miał długość 3750 metrów. Drążony jest z wykorzystaniem nowoczesnej tarczy TBM „Jadwiga” o średnicy niemal 11 metrów. Maszyna mierzy 90 metrów długości i waży 2,5 tysiąca ton. Dotychczas wydrążono 70 metrów tunelu głównego.

Równolegle trwa budowa tunelu ewakuacyjnego, który wykonuje mniejsza tarcza TBM „Kinga” o średnicy 4,8 metra. Do tej pory udało się wydrążyć 887 metrów tej trasy.

Oba tunele są częścią strategicznego projektu „Podłęże–Piekiełko” – największej inwestycji kolejowej realizowanej obecnie w południowej Polsce, której wartość przekracza 14 mld zł. Projekt obejmuje budowę 58 km nowej linii oraz modernizację i elektryfikację 75 km istniejącej trasy między Chabówką a Nowym Sączem. Po zakończeniu prac czas podróży z Krakowa do Nowego Sącza skróci się do około godziny, a do Zakopanego – do 90 minut. Inwestycja rozpoczęła się w 2023 r.

Na pytanie jednego z lokalnych dziennikarzy o „niewystarczającą aktywność rządu na południu Polski”, premier odpowiedział, że przyjmuje takie opinie z pokorą. – Biorę na klatę opinię, że w tym regionie jesteśmy czasami za mało obecni i za mało aktywni – stwierdził. Dodał jednak, że nie unikał obecności tam, gdzie sytuacja tego wymagała. – Podkreślił, że krytyka jest naturalną częścią życia publicznego, a nastroje polityczne w regionie mogą być bardziej wymagające niż gdzie indziej. – Wtedy, kiedy była potrzeba, ruszyłem z pomocą – i ta pomoc była efektywna – zaznaczył, odnosząc się do kwestii osuwiska w Kłodnem.

W 2011 roku w Kłodnem wybudowano nowe domy dla rodzin, które straciły mieszkania w wyniku osuwisk w czerwcu poprzedniego roku; na odbudowę Kłodne otrzymało 10 mln zł ze środków rządowych.