Tunel pod Pisarzową koło Limanowej będzie pierwsza z 16 takich budowli zaplanowanych w ramach projektu „Podłęże-Piekiełko”, największej inwestycji Polskich Linii Kolejowych na południu kraju. Prace przy drążeniu prawie 4 km tunelu wykona gigantyczna maszyna, tarcza TBM „Jadwiga”, ważąca przeszło 2,5 tys. ton. Jak planuje inwestor tunel powstanie w ciągu najbliższego roku.

Pierwszy, największy z 16 obiektów na trasie

Najdłuższy tunel kolejowy w Polsce powstaje pomiędzy Męciną i Mordarką. Po zakończeniu budowy podróż pociągiem pomiędzy Limanową a Nowym Sączem będzie znacznie krótsza .

Za drążenie podziemnej trasy o długości 3750 m i średnicy niemal 11 metrów odpowiada tarcza „Jadwiga”, która waży ponad 2,5 tys. ton i ma 90 metrów długości. Prace zaplanowane są na około 10 miesięcy.

W tym miejscu od marca pracuje już mniejsza tarcza TBM "Kinga, która drąży równoległy tunel ewakuacyjny. Do tej pory TBM "Kinga" wykonała już ponad 420 metrów trasy.

- Przed kolejarzami i wykonawcami ambitne zadanie. Najbliższe miesiące to ciężka praca przy budowie najdłuższego tunelu kolejowego w Polsce. Cieszę się, że inwestycja realizowana jest zgodnie z przyjętym planem. Dzięki niej region zyska nowe możliwości rozwoju gospodarczego i społecznego – mówi Dariusz Klimczak, minister infrastruktury.

20 tuneli o łącznej długości 31 km

Tunele pod Pisarzową to pierwsze tunele wykonane dla projektu „Podłęże-Piekiełko”. W sumie, w ramach inwestycji powstanie 20 takich budowli, a w 16 z nich będą kursować pociągi. Łączna długość tuneli przeznaczonych dla składów kolejowych to niemal 21 km. Pozostałe 4 podziemne trasy to będą tunele ewakuacyjne o łącznej długości ok. 10 km.

- To jeden z najtrudniejszych projektów realizowanych obecnie przez Polskie Linie Kolejowe. Budujemy tory w zupełnie nowym przebiegu, w bardzo wymagającym otoczeniu. Przygotowujemy się do realizacji kolejnych odcinków tej największej inwestycji kolejowej na południu kraju – mówi Marcin Mochocki, członek zarządu Polskich Linii Kolejowych S.A.

Największa inwestycja Polskich Linii Kolejowych na południu Polski

Tunel pod Pisarzową w sąsiedztwie Limanowej, to fragment nowego przebiegu linii kolejowej nr 104. Inwestycja jest jedną z czterech części projektu „Podłęże-Piekiełko”. Modernizacja odcinka Limanowa–bocznica Klęczany realizuje konsorcjum firm w składzie Budimex, Gülermak Ağir Sanayi Inşaat ve Taahhüt i Gülermak Sp. z o.o. Koszty inwestycji szacowany jest na przeszło 1,9 mld zł.

- Pozostałe to stacja Limanowa oraz odcinki to bocznica Klęczany–Nowy Sącz i Chabówka-Rabka Zaryte. W toku są postępowania przetargowe na cztery inne fragmenty tej linii: Rabka Zaryte–Mszana Dolna–Fornale (Kasina Wielka), Szczyrzyc–Tymbark, Tymbark–Limanowa i Podłęże–Gdów – czytamy ma stronie PKP PLK.

Cała inwestycja „Podłęże-Piekiełko” składa się z modernizacji i elektryfikacji 75 km trasy Chabówka–Nowy Sącz i budowy 58 km nowej linii, łączącej docelowo Podłęże z Tymbarkiem i Mszaną Dolną. Po wykonaniu wszystkich prac powstanie nowe połączenie, które ułatwi komunikację Krakowa z Podhalem i Sądecczyzną. Czas przejazdu z Krakowa do Nowego Sącza skróci się do ok. 60 minut, a do Zakopanego do ok. 90 minut.