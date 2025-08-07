Długi weekend sierpień 2025. Kiedy wziąć urlop, żeby mieć aż 10 dni wolnego za 5 dni urlopu?

Sierpień 2025 to jeden z tych miesięcy, w których łatwo zaplanować sobie dłuższy wypoczynek bez wykorzystywania wielu dni urlopowych. Wszystko dzięki świętu przypadającemu w połowie miesiąca – 15 sierpnia, które w 2025 roku wypada w piątek. To idealna okazja na naprawdę długi weekend i nie tylko. Możesz mieć aż 10 dni wolnego za 5 dni urlopu!