Kiedy wypada długi weekend w sierpniu 2025?

W 2025 roku 15 sierpnia (piątek) obchodzimy dwa święta:

  • Wniebowzięcie Najświętszej Maryi Panny (święto religijne),
  • Święto Wojska Polskiego (święto państwowe).

Oba są dniami ustawowo wolnymi od pracy. Oznacza to, że wiele osób będzie miało wolny piątek – a co za tym idzie, trzy dni wolnego z rzędu (piątek, sobota, niedziela).

Święto w sierpniu 2025 - co obchodzimy 15 sierpnia i czy to dzień wolny od pracy w Polsce?
Jak zaplanować dłuższy urlop w sierpniu 2025?

Jeśli chcesz przedłużyć sobie wypoczynek, wystarczy wziąć:

  • jeden dzień urlopu – w czwartek 14 sierpnia. W ten sposób zyskasz aż cztery dni wolnego z rzędu od 14–17 sierpnia2025. Wolne od czwartku do niedzieli.
  • 2 dni urlopu - w czwartek i 14 sierpnia i w poniedziałek 18 sierpnia – dodatkowy dzień wolnego to aż 5 dni wypoczynku, od czwartku do poniedziałku.
  • 5 dni urlopu i aż 10 dni wolnego - urlop od 18–22 sierpnia – jeśli weźmiesz urlop od poniedziałku 18 sierpnia do piątku 22 sierpnia (5 dni), zyskasz aż 10 dni wolnych - od 15 sierpnia do 24 sierpnia.

Czy sklepy będą otwarte 15 sierpnia?

15 sierpnia to dzień ustawowo wolny od pracy, więc:

  • Większość dużych sklepów, galerii handlowych i marketów będzie zamknięta,
  • Otwarte mogą być małe sklepy osiedlowe, gdzie pracuje właściciel, oraz stacje benzynowe i apteki.