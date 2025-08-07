Kiedy wypada długi weekend w sierpniu 2025?
W 2025 roku 15 sierpnia (piątek) obchodzimy dwa święta:
- Wniebowzięcie Najświętszej Maryi Panny (święto religijne),
- Święto Wojska Polskiego (święto państwowe).
Oba są dniami ustawowo wolnymi od pracy. Oznacza to, że wiele osób będzie miało wolny piątek – a co za tym idzie, trzy dni wolnego z rzędu (piątek, sobota, niedziela).
Jak zaplanować dłuższy urlop w sierpniu 2025?
Jeśli chcesz przedłużyć sobie wypoczynek, wystarczy wziąć:
- jeden dzień urlopu – w czwartek 14 sierpnia. W ten sposób zyskasz aż cztery dni wolnego z rzędu od 14–17 sierpnia2025. Wolne od czwartku do niedzieli.
- 2 dni urlopu - w czwartek i 14 sierpnia i w poniedziałek 18 sierpnia – dodatkowy dzień wolnego to aż 5 dni wypoczynku, od czwartku do poniedziałku.
- 5 dni urlopu i aż 10 dni wolnego - urlop od 18–22 sierpnia – jeśli weźmiesz urlop od poniedziałku 18 sierpnia do piątku 22 sierpnia (5 dni), zyskasz aż 10 dni wolnych - od 15 sierpnia do 24 sierpnia.
Czy sklepy będą otwarte 15 sierpnia?
15 sierpnia to dzień ustawowo wolny od pracy, więc:
- Większość dużych sklepów, galerii handlowych i marketów będzie zamknięta,
- Otwarte mogą być małe sklepy osiedlowe, gdzie pracuje właściciel, oraz stacje benzynowe i apteki.