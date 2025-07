Święto w sierpniu 2025 - co obchodzimy 15 sierpnia i czy to dzień wolny od pracy w Polsce?

15 sierpnia to jeden z najważniejszych dni w polskim kalendarzu świąt – zarówno pod względem religijnym, jak i państwowym. W 2025 roku święto to wypada w piątek, co oznacza, że wiele osób zyska długi weekend. Co dokładnie świętujemy 15 sierpnia i czy tego dnia sklepy będą otwarte?