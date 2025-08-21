Prezydent rozpatrzył 22 ustawy

Prezydent w czwartek na konferencji prasowej poinformował, że rozpatrzył 22 ustawy, które trafiły do niego do podpisu, z czego 21 „spotkało się z jego akceptacją”.

Nowelizacja Karty Nauczyciela

– Bez najmniejszych wątpliwości (…) podpisałem (…) ustawę odnoszącą się do Karty nauczyciela, która zyskała rodzaj konsensusu w polskim parlamencie – powiedział prezydent. – Cieszę się, że środowisku nauczycielskiemu przygotowano rozwiązania, na które czekało – dodał.

Zaznaczył, że nowelizacja zawiera rozwiązania, które są wynikiem zaangażowania związków zawodowych.

Zmiany wejdą w życie w roku szkolnym 2025/2026

Wśród ustaw skierowanych 4 sierpnia do podpisu prezydenta były trzy nowelizacje ustawy Karta nauczyciela. Wszystkie trzy zawierają regulacje, które mają wejść w życie z początkiem nowego roku szkolnego 2025/2026. Do czasu nadania depeszy Kancelaria Prezydenta RP nie opublikowała wykazu ustaw podpisanych przez prezydenta Nawrockiego.

Jedna z nowelizacji to tzw. duża nowelizacja Karty nauczyciela. Zawiera ona regulacje wypracowane przez Zespół do spraw pragmatyki zawodowej nauczycieli, w którego skład wchodzą przedstawiciele rządu, związków zawodowych zrzeszających nauczycieli oraz ogólnopolskich organizacji jednostek samorządu terytorialnego. Druga z nowelizacji likwiduje godziny dostępności nauczycieli, nazywane potocznie „godzinami czarnkowymi”, o co zabiegali związkowcy. Trzecia nowelizacja dotyczy zatrudniania w niepublicznych szkołach i placówkach nauczycieli specjalistów: pedagogów, psychologów i logopedów. Należy do grupy ustaw deregulacyjnych.