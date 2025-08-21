Czternasta emerytura w 2025 roku to świadczenie ważne zwłaszcza dla osób o niskich dochodach. Choć brutto wynosi 1878,91 zł, to po potrąceniach kwoty netto są bardzo zróżnicowane – od ponad 1500 zł dla osób z minimalną emeryturą, po zaledwie 200 zł dla emerytów z wyższymi świadczeniami. Pierwsze przelewy trafią do seniorów już pod koniec sierpnia 2025 r.

Kiedy ruszają wypłaty czternastej emerytury 2025?

ZUS poinformował, że pierwsi emeryci i renciści otrzymają czternastą emeryturę jeszcze w sierpniu. Dotyczy to osób, których termin wypłaty świadczeń przypada 1. dnia miesiąca – pieniądze na konta i do placówek pocztowych trafią wcześniej. Zdecydowana większość seniorów dostanie jednak dodatkowy przelew razem z wrześniową emeryturą lub rentą.

Warto przypomnieć, że czternastka jest wypłacana automatycznie – nie trzeba składać żadnych wniosków ani formularzy (z wyjątkiem szczególnych sytuacji związanych z podatkiem, o czym dalej).

Kiedy wypłata 14. emerytury? Harmonogram

Środki trafią na konta emerytów i rencistów zgodnie z poniższym harmonogramem ZUS:

1 września (poniedziałek) – wypłaty trafią już w piątek 29 sierpnia,

– wypłaty trafią już w piątek 29 sierpnia, 5 września (piątek) ,

, 6 września (sobota) – wypłata nastąpi w piątek 5 września,

– wypłata nastąpi w piątek 5 września, 10 września (środa) ,

, 15 września (poniedziałek) ,

, 20 września (sobota) – wypłata nastąpi w piątek 19 września,

– wypłata nastąpi w piątek 19 września, 25 września (czwartek).

Seniorzy, których termin wypłaty przypada na weekend lub święto, dostaną pieniądze wcześniej – zazwyczaj w piątek poprzedzający dzień wolny. Czasami zdarza się też, że emeryci korzystający z przelewów otrzymują środki dzień wcześniej, nawet jeśli standardowy termin wypłaty przypada w dzień powszedni.

Ile wynosi 14. emerytura brutto i netto?

Pełna wysokość czternastki w 2025 roku to 1878,91 zł brutto, czyli równowartość minimalnej emerytury. Kwotę tę dostaną osoby, których podstawowe świadczenie (emerytura lub renta) nie przekracza 2900 zł brutto.

Potrącenia obejmują:

9% składki zdrowotnej ,

, zaliczkę na podatek dochodowy (17%), chyba że senior złożył wniosek EDP-21 do ZUS.

Tabela przykładowych wyliczeń czternastej emerytury 2025

Wysokość emerytury podstawowej (brutto) Kwota czternastki brutto Kwota czternastki netto (na rękę) 1878,91 zł (minimalna) 1878,91 zł 1558,81 zł 2500 zł 1878,91 zł ok. 1558,81 zł 3000 zł 1778,91 zł ok. 1400,00 zł 3600 zł 1178,91 zł 890,81 zł 4000 zł 778,91 zł ok. 570,00 zł 4500 zł 278,91 zł 220,81 zł powyżej 4728,91 zł brak prawa do czternastki 0 zł

(Kwoty netto są przybliżone, mogą się różnić w zależności od indywidualnych ulg i rozliczeń PIT)

Czternasta emerytura 2025. Zasada „złotówka za złotówkę” – kto traci najwięcej?

Mechanizm przewiduje, że czternastka jest zmniejszana o kwotę, o którą emerytura lub renta przekracza próg 2900 zł brutto. To oznacza, że każdy dodatkowy złoty świadczenia podstawowego zmniejsza czternastkę o złotówkę.

Przykład:

Emerytura: 3600 zł brutto.

Nadwyżka: 700 zł.

Czternastka brutto po potrąceniu: 1178,91 zł.

Po odliczeniu składki i podatku: 890,81 zł netto.

W praktyce oznacza to, że osoby z emeryturą 3,5–4,5 tys. zł brutto otrzymają znacznie niższe dodatki niż seniorzy o minimalnych świadczeniach.

Jak uniknąć niepotrzebnych potrąceń podatkowych?

Choć wielu seniorów korzysta ze zwolnienia z PIT (np. osoby z emeryturą do 2500 zł brutto), to zaliczka na podatek jest automatycznie potrącana także z czternastki. Aby tego uniknąć, należy złożyć w ZUS formularz EDP-21.

Dzięki temu czternastka zostanie wypłacona w pełnej kwocie netto już we wrześniu, a nie dopiero po rocznym rozliczeniu PIT w 2026 r. ZUS przypomina, że wniosek trzeba złożyć kilka tygodni przed terminem wypłaty.

14. emerytura 2025. Wyjątki i dodatkowe zasady

Warto znać trzy ważne przepisy dotyczące czternastej emerytury:

Brak potrąceń komorniczych – czternastka jest wolna od zajęć egzekucyjnych.

– czternastka jest wolna od zajęć egzekucyjnych. Świadczenie nie wlicza się do dochodu przy ubieganiu się o pomoc społeczną, alimenty czy 500+ dla niesamodzielnych.

przy ubieganiu się o pomoc społeczną, alimenty czy 500+ dla niesamodzielnych. Seniorzy pobierający świadczenia przedemerytalne otrzymają czternastkę później – dopiero w październiku 2025 r.

Podstawa prawna czternastej emerytury

Czternastka została wprowadzona ustawą z dnia 26 maja 2023 r. o kolejnym dodatkowym rocznym świadczeniu pieniężnym dla emerytów i rencistów (Dz.U. 2023 poz. 1359). Zgodnie z ustawą, świadczenie to ma charakter coroczny i jest wypłacane z urzędu przez ZUS, KRUS oraz inne organy emerytalne.

Szczegółowe zasady tegorocznych wypłat reguluje także rozporządzenie opublikowane w Dzienniku Ustaw 1 sierpnia 2025 r.

Społeczny wymiar czternastej emerytury

Według danych GUS, w 2023 roku ponad 13% osób powyżej 65. roku życia żyło poniżej granicy ubóstwa relatywnego. Dla tej grupy czternastka jest realnym wsparciem – pozwala pokryć koszty leków, opału czy rachunków. Eksperci zwracają jednak uwagę, że tego typu dodatki nie rozwiązują problemu niskich emerytur i powinny być częścią szerszej reformy systemu.

Jak przygotować się do wrześniowych wypłat? Praktyczne wskazówki