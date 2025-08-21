- Kiedy ruszają wypłaty czternastej emerytury 2025?
- Kiedy wypłata 14. emerytury? Harmonogram
- Ile wynosi 14. emerytura brutto i netto?
- Tabela przykładowych wyliczeń czternastej emerytury 2025
- Czternasta emerytura 2025. Zasada „złotówka za złotówkę” – kto traci najwięcej?
- Jak uniknąć niepotrzebnych potrąceń podatkowych?
- 14. emerytura 2025. Wyjątki i dodatkowe zasady
- Podstawa prawna czternastej emerytury
- Społeczny wymiar czternastej emerytury
- Jak przygotować się do wrześniowych wypłat? Praktyczne wskazówki
Czternasta emerytura w 2025 roku to świadczenie ważne zwłaszcza dla osób o niskich dochodach. Choć brutto wynosi 1878,91 zł, to po potrąceniach kwoty netto są bardzo zróżnicowane – od ponad 1500 zł dla osób z minimalną emeryturą, po zaledwie 200 zł dla emerytów z wyższymi świadczeniami. Pierwsze przelewy trafią do seniorów już pod koniec sierpnia 2025 r.
Kiedy ruszają wypłaty czternastej emerytury 2025?
ZUS poinformował, że pierwsi emeryci i renciści otrzymają czternastą emeryturę jeszcze w sierpniu. Dotyczy to osób, których termin wypłaty świadczeń przypada 1. dnia miesiąca – pieniądze na konta i do placówek pocztowych trafią wcześniej. Zdecydowana większość seniorów dostanie jednak dodatkowy przelew razem z wrześniową emeryturą lub rentą.
Warto przypomnieć, że czternastka jest wypłacana automatycznie – nie trzeba składać żadnych wniosków ani formularzy (z wyjątkiem szczególnych sytuacji związanych z podatkiem, o czym dalej).
Kiedy wypłata 14. emerytury? Harmonogram
Środki trafią na konta emerytów i rencistów zgodnie z poniższym harmonogramem ZUS:
- 1 września (poniedziałek) – wypłaty trafią już w piątek 29 sierpnia,
- 5 września (piątek),
- 6 września (sobota) – wypłata nastąpi w piątek 5 września,
- 10 września (środa),
- 15 września (poniedziałek),
- 20 września (sobota) – wypłata nastąpi w piątek 19 września,
- 25 września (czwartek).
Seniorzy, których termin wypłaty przypada na weekend lub święto, dostaną pieniądze wcześniej – zazwyczaj w piątek poprzedzający dzień wolny. Czasami zdarza się też, że emeryci korzystający z przelewów otrzymują środki dzień wcześniej, nawet jeśli standardowy termin wypłaty przypada w dzień powszedni.
Ile wynosi 14. emerytura brutto i netto?
Pełna wysokość czternastki w 2025 roku to 1878,91 zł brutto, czyli równowartość minimalnej emerytury. Kwotę tę dostaną osoby, których podstawowe świadczenie (emerytura lub renta) nie przekracza 2900 zł brutto.
Potrącenia obejmują:
- 9% składki zdrowotnej,
- zaliczkę na podatek dochodowy (17%), chyba że senior złożył wniosek EDP-21 do ZUS.
Tabela przykładowych wyliczeń czternastej emerytury 2025
|Wysokość emerytury podstawowej (brutto)
|Kwota czternastki brutto
|Kwota czternastki netto (na rękę)
|1878,91 zł (minimalna)
|1878,91 zł
|1558,81 zł
|2500 zł
|1878,91 zł
|ok. 1558,81 zł
|3000 zł
|1778,91 zł
|ok. 1400,00 zł
|3600 zł
|1178,91 zł
|890,81 zł
|4000 zł
|778,91 zł
|ok. 570,00 zł
|4500 zł
|278,91 zł
|220,81 zł
|powyżej 4728,91 zł
|brak prawa do czternastki
|0 zł
(Kwoty netto są przybliżone, mogą się różnić w zależności od indywidualnych ulg i rozliczeń PIT)
Czternasta emerytura 2025. Zasada „złotówka za złotówkę” – kto traci najwięcej?
Mechanizm przewiduje, że czternastka jest zmniejszana o kwotę, o którą emerytura lub renta przekracza próg 2900 zł brutto. To oznacza, że każdy dodatkowy złoty świadczenia podstawowego zmniejsza czternastkę o złotówkę.
Przykład:
- Emerytura: 3600 zł brutto.
- Nadwyżka: 700 zł.
- Czternastka brutto po potrąceniu: 1178,91 zł.
- Po odliczeniu składki i podatku: 890,81 zł netto.
W praktyce oznacza to, że osoby z emeryturą 3,5–4,5 tys. zł brutto otrzymają znacznie niższe dodatki niż seniorzy o minimalnych świadczeniach.
Jak uniknąć niepotrzebnych potrąceń podatkowych?
Choć wielu seniorów korzysta ze zwolnienia z PIT (np. osoby z emeryturą do 2500 zł brutto), to zaliczka na podatek jest automatycznie potrącana także z czternastki. Aby tego uniknąć, należy złożyć w ZUS formularz EDP-21.
Dzięki temu czternastka zostanie wypłacona w pełnej kwocie netto już we wrześniu, a nie dopiero po rocznym rozliczeniu PIT w 2026 r. ZUS przypomina, że wniosek trzeba złożyć kilka tygodni przed terminem wypłaty.
14. emerytura 2025. Wyjątki i dodatkowe zasady
Warto znać trzy ważne przepisy dotyczące czternastej emerytury:
- Brak potrąceń komorniczych – czternastka jest wolna od zajęć egzekucyjnych.
- Świadczenie nie wlicza się do dochodu przy ubieganiu się o pomoc społeczną, alimenty czy 500+ dla niesamodzielnych.
- Seniorzy pobierający świadczenia przedemerytalne otrzymają czternastkę później – dopiero w październiku 2025 r.
Podstawa prawna czternastej emerytury
Czternastka została wprowadzona ustawą z dnia 26 maja 2023 r. o kolejnym dodatkowym rocznym świadczeniu pieniężnym dla emerytów i rencistów (Dz.U. 2023 poz. 1359). Zgodnie z ustawą, świadczenie to ma charakter coroczny i jest wypłacane z urzędu przez ZUS, KRUS oraz inne organy emerytalne.
Szczegółowe zasady tegorocznych wypłat reguluje także rozporządzenie opublikowane w Dzienniku Ustaw 1 sierpnia 2025 r.
Społeczny wymiar czternastej emerytury
Według danych GUS, w 2023 roku ponad 13% osób powyżej 65. roku życia żyło poniżej granicy ubóstwa relatywnego. Dla tej grupy czternastka jest realnym wsparciem – pozwala pokryć koszty leków, opału czy rachunków. Eksperci zwracają jednak uwagę, że tego typu dodatki nie rozwiązują problemu niskich emerytur i powinny być częścią szerszej reformy systemu.
Jak przygotować się do wrześniowych wypłat? Praktyczne wskazówki
- Sprawdź termin swojej wypłaty – część seniorów dostanie pieniądze wcześniej, pod koniec sierpnia.
- Złóż wniosek EDP-21, jeśli Twoja emerytura jest zwolniona z PIT.
- Śledź komunikaty ZUS i MRiPS – możliwe są drobne zmiany harmonogramu.
- Upewnij się, że ZUS ma Twój aktualny numer konta, by uniknąć opóźnień w przelewie.