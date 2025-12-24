Jaka będzie polska kolej w 2045 roku?

Po dwóch dekadach miliardowych inwestycji w drogi, przyszedł czas na „złotą dekadę” na kolei. W ostatnich latach rozpoczęły się spore remonty, których zwieńczeniem było oddane dworca Warszawa Zachodnia, jednego z najnowocześniejszych w Europie. Jednak następne lata przyniosą spore zmiany związane z budową od podstaw Kolei Dużych Prędkości.

Jak będzie wyglądała polska kolej w 2045 roku? – takie pytanie wiceministrowi Piotrowi Malepszakowi zadał rzecznik rządu Adam Szłapka w prowadzonym przez niego podcasie „Na pierwszej linii”.

Minister: „Tysiąc kilometrów linii szybkiej kolei”

- Ponad tysiąc kilometrów linii szybkiej kolei. „Igrek”, CMK-Północ w kierunku Trójmiasta, połączona z linią z Katowic i Krakowa. Mamy kolejowe dwa kręgosłupy: wschód-zachód i północ-południe – opowiadał o wizji przyszłości wiceminister Malepszak.

Na jakim etapie realizacji są te obietnice? „Igrek” to zakładana pierwsza linia Kolei Dużych Prędkości (KDP). Po zmianie władzy, nowe szefostwo resortu zapowiedziało, że pociągi pojadą nią z prędkością do 350 km/h. Linia połączy Warszawę – przez CPK (Port Polska) – z Łodzią, a dalej rozdzieli się na dwie nitki, prowadzące na północ do Poznania i na południe do Wrocławia. Na mapie jej kształt będzie przypominał literę „Y”, stąd potoczna nazwa.

Pierwszy fragment nowej trasy to tunel pod Łodzią o długości 4,5 km. Do 2029 roku zbudować ma go firma Porr. Pozostałe, łączące Warszawę, CPK i Łódź, mają być gotowe najpóźniej trzy lata później. Przetargi na budowę na przełomie tego i kolejnego roku ogłosi spółka CPK.

Wiadomo już, że roboty podzielone zostaną na dwanaście odcinków. Jednym z najbardziej spektakularnych będzie dziewięciokilometrowy tunel pod Warszawą. Zacznie się za stacją Warszawa Zachodnia, a skończy już poza granicami miasta. Kolejny tunel planowany jest przy samym Porcie Polska. Ten ma liczyć ok. 6 km. Stacja kolejowa w obrębie lotniska znajdzie się pod ziemią.

Całą linia – ok. 480 km – dostosowana do Kolei Dużych Prędkości ma być otwiera stopniowo do 2035 roku.

Kiedy CMK-Północ?

Kreśląc plany na dwie kolejne dekady minister Piotr Malepszak wspomniał o CMK-Północ. To planowana linia o długości 360 km łącząca CPK, Płock i Gdańsk. Obecnie trwają prace przygotowawcze.

Trasę szybkiej kolei rozdzielono na dwa zadania: Gdańsk – Lipno oraz Lipno – CPK. Pierwsze z nich jest na etapie ostatnich konsultacji, jeżeli chodzi o przebieg, a drugie posiada już wybrany tzw. wariant inwestorski. Według strategii CPK cała trasa powinna być gotowa do 2040 roku.