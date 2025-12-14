Nowy rozkład jazdy na kolei

Rozpoczęcie regularnych kursów po polskich torach przez czeskiego przewoźnika kolejowego jest związane z wejściem w życie od niedzieli nowego rozkładu jazdy na kolei na sezon 2025/26. Debiutowi RegioJet towarzyszy konflikt z Urzędem Transportu Kolejowego (UTK), który wezwał przewoźnika do wyjaśnień dotyczących ograniczenia oferty przewozowej oraz spółkami kolejowymi PKP Intercity i PKP Polskie Linie Kolejowe, związany z dostępem do torów i działaniami konkurencyjnymi.

Reklama

Połączenia RegioJet

Czeski przewoźnik poinformował w komunikacie, że w niedzielę – wraz z wejściem w życie nowego rozkładu jazdy – rozpoczną się jego nowe połączenia na trasach: Kraków–Warszawa–Gdynia oraz Warszawa–Ostrawa–Praga.

Na trasie Kraków–Warszawa od niedzieli kursować będą trzy pary pociągów dziennie, przy czym jeden z nich będzie przedłużony do Gdyni. Pierwszy pociąg z Krakowa odjedzie o 5.17, a do Warszawy dotrze przed 8. Połączenie z Gdyni wyruszy o 6.10, przez Warszawę przejedzie około 9.30 i do Krakowa przyjedzie o 12.21.

Oprócz połączenia Krakowa, Warszawy i Trójmiasta, pojawi się również nowa międzynarodowa linia Warszawa–Praga. Pociąg ze stacji Warszawa Wschodnia odjedzie codziennie o 9.05 i przejedzie przez Zawiercie, lotnisko Pyrzowice, Tarnowskie Góry, Gliwice i Racibórz. W Czechach zatrzyma się m.in. w Ostrawie, Ołomuńcu i Pardubicach.

Przewoźnik zaznaczył, że według pierwotnego planu, od 14 grudnia miało ruszyć więcej połączeń na trasach Kraków–Warszawa i Warszawa–Gdynia. Zgodnie z jego zapowiedziami, te połączenia będą ostatecznie uruchamiane „stopniowo w ciągu najbliższych tygodni”, od połowy stycznia.

RegioJet jest w Polsce nadal w fazie próbnej

„RegioJet jest w Polsce nadal w fazie próbnej i nie wszystko udaje nam się realizować zgodnie z planem i tak szybko, jak byśmy chcieli. Postanowiliśmy nie ryzykować i zapobiec ewentualnym problemom w ruchu. Start żółtych pociągów rozłożyliśmy zatem na dłuższy okres” - wyjaśnił w komunikacie właściciel RegioJet Radim Jančura.

RegioJet przeprosił pasażerów, którzy zdążyli już kupić bilety na kursy, które nie ruszą zgodnie z pierwotnym planem. Pieniądze za bilety zostaną zwrócone, a dodatkowo pasażerom automatycznie przyznany zostanie bon w wysokości 100 zł.

To nie pierwsze opóźnienie z wprowadzaniem pociągów w Polsce przez RegioJet. Pod koniec listopada przewoźnik poza zapowiedziami nowych połączeń poinformował, że debiut relacji Warszawa–Poznań przesunięty został na 1 lutego 2026 r. We wrześniu spółka zapowiadała sześć par połączeń na tej trasie w nowym rocznym rozkładzie jazdy.

Spory RegioJet

Rozwój działalności RegioJet w Polsce odbywa się w atmosferze sporu z Urzędem Transportu Kolejowego (UTK) oraz spółkami z grupy PKP: PKP Intercity i PKP Polskie Linie Kolejowe.

W ostatnich dniach prezes Urzędu Transportu Kolejowego Ignacy Góra wezwał w oficjalnym piśmie RegioJet do pilnych wyjaśnień, po niewystartowaniu połączeń Warszawa–Poznań i przypomniał, że w przypadku rażącego naruszenia warunków może uchylić decyzję o otwartym dostępie. Chodzi o złożenie wyjaśnień w sprawie połączeń, które miały ruszyć w niedzielę 14 grudnia w ramach rocznego rozkładu jazdy 2025/2026.

W piśmie zwrócono uwagę, że przewoźnik publicznie zapowiadał rozpoczęcie połączeń Warszawa–Poznań od grudnia 2025 r. Według UTK, przekazanie przez RegioJet informacji o rezygnacji z kursów „prowadzi do rażącego naruszenia stabilności rozkładu jazdy” i komplikuje planowanie oferty innym przewoźnikom.

RegioJet został wezwany do przedstawienia pięciu informacji: daty podjęcia decyzji o niewystartowaniu przewozów, daty poinformowania PKP PLK, szczegółowej przyczyny rezygnacji wraz z oceną, czy stanowi ona przypadek siły wyższej, wyjaśnienia braku zawiadomienia UTK oraz aktualnych planów dotyczących terminu rozpoczęcia kursowania na trasie Warszawa–Poznań.

PKP Polskie Linie Kolejowe analizują możliwość podjęcia kroków prawnych

Z kolei PKP Polskie Linie Kolejowe poinformowały w piątek, że analizują możliwość podjęcia kroków prawnych w związku z rezygnacją RegioJet z części wcześniej zamówionych tras. Według biura prasowego PLK, zarządca infrastruktury kolejowej dowiedział się o ograniczeniu kursowania pociągów RegioJet 11 grudnia po południu.

„Informacja wpłynęła do nas zaledwie trzy dni przed wdrożeniem rozkładu. Tak nagłe i masowe wycofanie się przewoźnika z uzgodnionych kursów powoduje poważne zakłócenia w przygotowanym rozkładzie jazdy i generuje istotne utrudnienia dla pasażerów. Wymusza również na nas pilne, dodatkowe zaangażowanie zespołów w przebudowę rozkładu jazdy, tak aby umożliwić innym przewoźnikom wprowadzenie kursów w miejscach niewykorzystanych przez RegioJet” - podały PKP PLK.

Spółka dodała, że o sprawie został poinformowany Urząd Transportu Kolejowego. „Analizujemy także możliwość podjęcia kroków prawnych w związku z nieodpowiedzialnym postępowaniem przewoźnika” - przekazały PKP PLK.

Spór z PKP Intercity

Na początku listopada br. RegioJet wszedł w spór z PKP Intercity. Czeski portal branżowy Z dopravy opublikował wtedy oświadczenie spółki zapowiadające skargę do Komisji Europejskiej.

RegioJet zarzucił polskim spółkom kolejowym powiązanym z Grupą PKP m.in. utrudnianie finalizacji zakupu obiektu za ponad 55 mln zł, odmowę udostępnienia powierzchni reklamowych na dworcach oraz spowalnianie tras w rozkładach jazdy względem połączeń PKP Intercity. Spółka twierdzi także, że pracownikom PKP Intercity zabrania się podejmowania pracy dla konkurencyjnego przewoźnika. PKP Intercity w odpowiedzi podkreśliło, że działa w sposób transparentny, zgodny z przepisami oraz standardami etycznymi.

RegioJet jest kolejnym czeskim przewoźnikiem wzmacniającym swoją obecność na polskim rynku. Leo Express, który od 2018 roku wykonuje kursy na trasie Praga–Kraków zapowiedział w sierpniu, że od 1 marca przyszłego roku przedłuży ją do Warszawy. Pociągi pomiędzy stolicami Czech i Polski będą jeździć dwa razy dziennie.