RPP obniżyła stopy procentowe

Rada Polityki Pieniężnej obniżyła w środę stopy procentowe NBP o 0,25 pkt. proc. Główna stopa procentowa, stopa referencyjna, została obniżona do 3,75 proc. Jak podał bank centralny w komunikacie, RPP zapoznała się z wynikami marcowej projekcji inflacji i PKB.

Inflacja w 2026 roku

„Zgodnie z projekcją – przygotowaną przy założeniu niezmienionych stóp procentowych NBP oraz uwzględniającą dane dostępne do 19 lutego 2026 r. – roczna dynamika cen znajdzie się z 50-procentowym prawdopodobieństwem w przedziale 1,6 – 2,9 proc. w 2026 r. (wobec 1,9 – 4, proc. w projekcji z listopada 2025 r.), 1,1 – 3,7 proc. w 2027 r. (wobec 1,1 – 4,1 proc.) oraz 0,9 – 4 proc. w 2028 r.” – poinformował NBP w komunikacie opublikowanym po posiedzeniu Rady Polityki Pieniężnej.

Wzrost PKB

„Z kolei roczne tempo wzrostu PKB według projekcji znajdzie się z 50-procentowym prawdopodobieństwem w przedziale 3,1 – 4,7 proc. w 2026 r. (wobec 2,7 – 4,6 proc. w projekcji z listopada 2025 r.), 2 – 3,8 proc. w 2027 r. (wobec 1,5 – 3,7 proc.) oraz 1,8 – 4,1 proc. w 2028 r.” – dodano.

W komunikacie wskazano, że ze względu na „kształtowanie się inflacji oraz jej perspektywy w kolejnych kwartałach, w ocenie Rady uzasadnione stało się dostosowanie poziomu stóp procentowych NBP”. Jednocześnie Rada zastrzegła, że dalsze jej decyzje będą „zależne od napływających informacji dotyczących perspektyw inflacji i aktywności gospodarczej”.

Największe ryzyka dla poziomu inflacji

„Czynnikami ryzyka dla perspektyw inflacji pozostają kształt polityki fiskalnej, oczekiwane ożywienie popytu w gospodarce, dalsze kształtowanie się dynamiki płac oraz sytuacja makroekonomiczna za granicą, w tym zmiany cen surowców i inflacji na świecie w kontekście napięć geopolitycznych” – podano w komentarzu.

RPP poinformowała, że bank centralny „będzie nadal podejmował wszelkie niezbędne działania dla zapewnienia stabilności makroekonomicznej i finansowej, w tym przede wszystkim dla utrzymania inflacji na poziomie zgodnym z celem inflacyjnym NBP w średnim okresie”.