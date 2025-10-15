Inflacja we wrześniu 2025

"Ceny towarów i usług konsumpcyjnych we wrześniu 2025 r. wzrosły o 2,9% w porównaniu z analogicznym miesiącem ub. roku (przy wzroście cen usług o 5,8% i towarów o 1,9%). W stosunku do poprzedniego miesiąca ceny towarów i usług utrzymały się przeciętnie na poziomie zanotowanym przed miesiącem (przy wzroście cen towarów o 0,1% i spadku cen usług o 0,2%)" - czytamy w komunikacie.

Co podrożało najbardziej?

We wrześniu br. w porównaniu z poprzednim miesiącem największy wpływ na wskaźnik cen towarów i usług konsumpcyjnych ogółem miały wyższe ceny w zakresie: odzieży i obuwia (o 2,7%), mieszkania (o 0,3%), napojów alkoholowych i wyrobów tytoniowych (o 0,5%) oraz edukacji (o 2,6%), które podwyższyły wskaźnik odpowiednio o: 0,10 pkt proc., 0,08 pkt proc. i po 0,03 pkt proc. Niższe ceny w zakresie: transportu (o 1,3%), żywności (o 0,5%) oraz rekreacji i kultury (o 1,1%) obniżyły wskaźnik odpowiednio o: 0,13 pkt proc., 0,12 pkt proc. oraz 0,08 pkt proc., podał też GUS.

W porównaniu z analogicznym miesiącem poprzedniego roku wyższe ceny m.in. w zakresie: żywności (o 3,9%), mieszkania (o 3,1%), napojów alkoholowych i wyrobów tytoniowych (o 6,8%), restauracji i hoteli (o 5,4%) oraz zdrowia (o 4,8%) wpłynęły na wzrost wskaźnika ogółem odpowiednio o: 0,92 pkt proc., 0,77 pkt proc., 0,35 pkt proc., 0,31 pkt proc. i 0,28 pkt proc. Niższe ceny w zakresie transportu (o 3,8%) oraz odzieży i obuwia (o 0,8%) obniżyły wskaźnik odpowiednio o 0,40 pkt proc. i 0,03 pkt proc., podał Urząd.