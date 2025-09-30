Inflacja we wrześniu 2025

Ceny towarów i usług konsumpcyjnych we wrześniu 2025 r. wzrosły rdr o 2,9 proc., a w porównaniu z poprzednim miesiącem nie zmieniły się - podał w szybkim szacunku Główny Urząd Statystyczny.

Ankietowani przez PAP Biznes analitycy oczekiwali wzrostu cen we wrześniu o 3,0 proc. rdr i 0,2 proc. miesiąc do miesiąca.

Poniżej poszczególne składniki wskaźnika inflacji za wrzesień i sierpień 2025 r.:

wrzesień wrzesień sierpień sierpień rdr mdm rdr mdm INFLACJA OGÓŁEM 2,9 0,0 2,9* 0,0* Żywność i napoje bezalkoholowe 4,2 -0,5 4,9 -0,1 Nośniki energii 2,4 0,2 2,3 0,1 Paliwa do prywatnych środków transportu -4,9 -0,4 -7,7 -1,9

*odczyt z 15 września

Pełne dane o inflacji CPI w czerwcu GUS opublikuje 15 października.