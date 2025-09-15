Inflacja w sierpniu 2025

Poniżej wybrane składniki wskaźnika inflacji za lipiec i czerwiec 2025 r.:

sierpień sierpień lipiec lipiec
rdr mdm rdr mdm
INFLACJA OGÓŁEM 2,9 0,0 3,1 0,3
Inflacja towarów 1,7 -0,3 1,9 0,1
Inflacja usług 6,0 0,7 6,2 1
Żywność i napoje bezalkoholowe 4,9 -0,1 4,9 -0,6
Napoje alkoholowe i wyroby tytoniowe 6,6 0,4 6,5 0,3
Odzież i obuwie -1,5 -1,5 -1,3 -3
Użytkowanie mieszkania lub domu i nośniki energii 4,2 0,2 4,4 0,9
Wyposażenie mieszkania i prowadzenie gospodarstwa domowego -1,1 -0,6 -0,4 -0,3
Zdrowie 4,8 0,3 4,7 0,4
Transport -5,4 -0,4 -4,6 1,5
Łączność 5,9 1,4 4,1 0,3
Rekreacja i kultura 2,9 0,0 3,4 2,3
Edukacja 8,6 0,1 8,6 0,7
Restauracja i hotele 5,7 0,3 5,8 0,4
Inne towary i usługi 1,0 -0,2 1,7 0,5

Wpływ zmian CPI mdm:

wpływ zmian mdm
Żywność i napoje bezalkoholowe -0,02
Napoje alkoholowe i wyroby tytoniowe 0,02
Odzież i obuwie -0,06
Użytkowanie mieszkania lub domu i nośniki energii 0,03
Wyposażenie mieszkania i prowadzenie gospodarstwa domowego -0,03
Zdrowie 0,02
Transport -0,04
Łączność 0,06
Rekreacja i kultura 0,00
Edukacja 0,00
Restauracje i hotele 0,02
Inne towary i usługi -0,01

(PAP Biznes)