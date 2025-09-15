GUS podał nowe dane o inflacji. Co podrożało najbardziej? [TABELA]

Są nowe dane o inflacji. Ceny towarów i usług konsumpcyjnych w sierpniu 2025 r. wzrosły rdr o 2,9 proc., a w porównaniu z poprzednim miesiącem ceny nie zmieniły się - podał Główny Urząd Statystyczny. Wcześniej w szybkim szacunku GUS podawał, że CPI w sierpniu wyniósł 2,8 proc. rdr i -0,1 proc. mdm.