Inflacja w sierpniu 2025
Poniżej wybrane składniki wskaźnika inflacji za lipiec i czerwiec 2025 r.:
|sierpień
|sierpień
|lipiec
|lipiec
|rdr
|mdm
|rdr
|mdm
|INFLACJA OGÓŁEM
|2,9
|0,0
|3,1
|0,3
|Inflacja towarów
|1,7
|-0,3
|1,9
|0,1
|Inflacja usług
|6,0
|0,7
|6,2
|1
|Żywność i napoje bezalkoholowe
|4,9
|-0,1
|4,9
|-0,6
|Napoje alkoholowe i wyroby tytoniowe
|6,6
|0,4
|6,5
|0,3
|Odzież i obuwie
|-1,5
|-1,5
|-1,3
|-3
|Użytkowanie mieszkania lub domu i nośniki energii
|4,2
|0,2
|4,4
|0,9
|Wyposażenie mieszkania i prowadzenie gospodarstwa domowego
|-1,1
|-0,6
|-0,4
|-0,3
|Zdrowie
|4,8
|0,3
|4,7
|0,4
|Transport
|-5,4
|-0,4
|-4,6
|1,5
|Łączność
|5,9
|1,4
|4,1
|0,3
|Rekreacja i kultura
|2,9
|0,0
|3,4
|2,3
|Edukacja
|8,6
|0,1
|8,6
|0,7
|Restauracja i hotele
|5,7
|0,3
|5,8
|0,4
|Inne towary i usługi
|1,0
|-0,2
|1,7
|0,5
Wpływ zmian CPI mdm:
|wpływ zmian mdm
|Żywność i napoje bezalkoholowe
|-0,02
|Napoje alkoholowe i wyroby tytoniowe
|0,02
|Odzież i obuwie
|-0,06
|Użytkowanie mieszkania lub domu i nośniki energii
|0,03
|Wyposażenie mieszkania i prowadzenie gospodarstwa domowego
|-0,03
|Zdrowie
|0,02
|Transport
|-0,04
|Łączność
|0,06
|Rekreacja i kultura
|0,00
|Edukacja
|0,00
|Restauracje i hotele
|0,02
|Inne towary i usługi
|-0,01
(PAP Biznes)