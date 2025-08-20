Inflacja w strefie euro

Inflacja HICP w strefie euro wyniosła 2% r/r w lipcu 2025 r. wobec 2% r/r miesiąc wcześniej, podał unijny urząd statystyczny Eurostat, prezentując finalne dane. W ujęciu miesięcznym wskaźnik nie zmienił się.

Rok wcześniej HICP wyniósł 2,6% r/r.

Usługi i żywność ciągną inflację w górę w strefie euro

"W lipcu 2025 r. największy wpływ na roczną stopę inflacji w strefie euro miały usługi (+1,46 pkt proc.), a następnie żywność, alkohol i tytoń (+0,63 pkt proc.), towary przemysłowe nieenergetyczne (+0,18 pp) oraz energia (-0,23 pkt proc.)" - czytamy w komunikacie.

Inflacja w całej Unii Europejskiej

W lipcu 2025 r. roczna inflacja w Unii Europejskiej wyniosła 2,4% w porównaniu z 2,3% w czerwcu. W ujęciu miesięcznym wskaźnik wzrósł o 0,1%. Rok wcześniej HICP wyniósł 2,8% r/r.

Konsensus rynkowy dla strefy euro wynosił 2% r/r.