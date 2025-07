Zarabiasz handlując? Zapłać opłatę targową

To czy na terenie danej gminy jest pobierana opłata targowa, zależy od postanowień jej rady. Jak bowiem wynika z art. 15 ustawy z 12 stycznia 1991 r. o podatkach i opłatach lokalnych, może ona wprowadzić tę opłatę, a pobiera się ją od osób fizycznych, osób prawnych oraz jednostek organizacyjnych nieposiadających osobowości prawnej, dokonujących sprzedaży na targowiskach. Jeśli rada podejmie decyzję o wprowadzeniu tej opłaty na swoim terenie, to również od niej będzie zależała jej wysokość. W tym zakresie swoboda samorządu jest jednak ograniczona przez maksymalne stawki podatków i opłat lokalnych określane corocznie przez Ministra Finansów. Ich wysokość jest uzależniona od wskaźnika cen towarów i usług konsumpcyjnych w I półroczu danego roku. W 2025 roku wyniósł on w stosunku do I półrocza 2024 r. 104,5, co oznacza wzrost cen o 4,5%. To z kolei przekłada się na wzrost stawek maksymalnych podatków i opłat lokalnych na 2026 r. Nie jest to wskaźnik bardzo wysoki, szczególnie jeśli porównamy go z rekordowym wzrostem z 2024 r. wynoszącym 15%, ale nadal będzie to oznaczało dla podatników w 2026 r. wyższe obciążenia podatkowe, niż w 2025 roku.

Opłata wzrośnie o 50 złotych dziennie

Oczywiście będzie tak pod warunkiem, że rady gmin zdecydują się na podjęcie odpowiednich uchwał, jednak jak pokazuje doświadczenie z poprzednich lat, w wielu miastach, szczególnie tych dużych, podwyżka stawek maksymalnych jest równoznaczna z podwyżką stawek obowiązujących na terenie gminy. To zaś oznacza wzrost kosztów prowadzenia działalności przez małych przedsiębiorców prowadzących działalność handlową. Jak już bowiem wskazano, opłatę targową pobiera się od osób fizycznych, osób prawnych oraz jednostek organizacyjnych nieposiadających osobowości prawnej, dokonujących sprzedaży na targowiskach. Trzeba jednak pamiętać o tym, że zdaniem ustawodawcy targowiskami są w tym wypadku wszelkie miejsca, w których jest prowadzona sprzedaż. Nie są to więc tylko „oficjalne” targowiska prowadzone przez gminy, a każde miejsce, w którym sprzedaż jest prowadzona. Wyłączeniem objęto w tym wypadku jedynie sprzedaż dokonywaną w budynkach lub w ich częściach. O ile więcej zapłacą handlujący? W 2025 roku maksymalna stawka opłaty targowej wynosi 1126 złotych, a w 2026 roku wzrośnie o 4,5%, a więc osiągnie poziom 1176,67 złotych. Warto pamiętać o tym, że jest to opłata dzienna, a więc wprowadzona podwyżka może sprawić, że koszty prowadzenia działalności handlowej, która jej podlega wzrosną aż o ponad 50 złotych dziennie.