Dofinansowanie na domek letniskowy 2025. Dotacje od kilku tysięcy do nawet 500 000 zł. Oto z jakich programów można skorzystać

Mało kto zdaje sobie z tego sprawę, że istnieją różne formy dofinansowania inwestycji w domki na wynajem na rok 2025 w Polsce. Kwoty dotacji wahają się od kilku do nawet kilkuset tysięcy złotych. Oto formy dotacji:

Reklama

Dotacja z Powiatowego Urzędu Pracy (PUP): Osoby bezrobotne mogą ubiegać się o dofinansowanie na rozpoczęcie działalności gospodarczej, która może obejmować domki na wynajem. Kwoty zależą od przeciętnego wynagrodzenia i mogą wynosić od kilku do około 54 000 zł (przyjmując dane z 2025 roku). Dofinansowanie obejmuje działania inwestycyjne i wyposażenie. Dofinansowanie z LGD (Lokalnych Grup Działania): Dla osób lub firm działających na obszarach wiejskich, lub mniejszych gminach jest możliwość dotacji do 150 000 zł, które mogą pokryć do 65 proc. kosztów kwalifikowalnych. Dotacje te można przeznaczyć m.in. na budowę, remont, wyposażenie i promocję domków turystycznych. Co ważne, nie trzeba być bezrobotnym, by ubiegać się o te środki. Są dostępne także dla aktywnych zawodowo. Fundusze Unijne: Programy unijne oferują wsparcie finansowe na rozwój turystyki i lokalnej przedsiębiorczości, z możliwością pokrycia nawet do 80 proc. kosztów inwestycji. Środki te można zdobyć nie tylko na samą budowę, ale również na szkolenia, doradztwo i bieżące koszty działalności. Dofinansowanie PFRON: Osoby niepełnosprawne mogą korzystać ze specjalnych programów dofinansowań, które oferują wyższe progi pomocy, nawet do 15-krotności średniej krajowej pensji, czyli około 40 000-50 000 zł na działania inwestycyjne i wyposażenie. Program LEADER (2024-2027): To program unijny, w ramach którego można otrzymać dofinansowanie do 500 000 zł na rozwój agroturystyki, co może obejmować domki na wynajem. Finansowanie może pokryć do 85 proc. kosztów kwalifikowanych.

Reklama

Dotacja z Powiatowego Urzędu Pracy (PUP) na budowę i wyposażenie domku letniskowego na wynajem

Budowa i wyposażenie domków letniskowych na wynajem może być sfinansowana z kilku źródeł, przeznaczonych dla różnych grup beneficjentów. Jedną z opcji jest dofinansowanie z Powiatowego Urzędu Pracy (PUP), które jest dostępne wyłącznie dla osób bezrobotnych. Środki pochodzą z programów takich jak EFS+ i Fundusz Pracy. Kwota dotacji nie jest jednolita w całym kraju i zależy od konkretnego urzędu, ale zazwyczaj mieści się w przedziale od 4- do 6-krotności przeciętnego wynagrodzenia. Na czerwiec 2025 roku maksymalna kwota wynosiła blisko 54 000 zł. Aby ubiegać się o to wsparcie, należy być zarejestrowanym w PUP, nie prowadzić działalności gospodarczej przez co najmniej rok, nie być karanym za przestępstwa gospodarcze, nigdy wcześniej nie otrzymać dotacji na start firmy z PUP i nie przerwać z własnej winy form aktywizacji zawodowej. Środki można przeznaczyć głównie na zakup nowego wyposażenia, jednak urzędy często stosują limity procentowe na poszczególne wydatki, np. na promocję, materiały czy konsultacje prawne. Istnieją również ograniczenia dotyczące zakupu kas fiskalnych, środków transportu, a czasem telefonów i komputerów, dlatego kluczowe jest zapoznanie się z regulaminem danego urzędu.

Dofinansowanie z PFRON dla osób z niepełnosprawnościami na domek letniskowy

Kolejnym źródłem jest dofinansowanie z PFRON, przeznaczone dla osób z niepełnosprawnościami, które mogą ubiegać się o wyższe wsparcie. Chociaż przepisy pozwalają na uzyskanie nawet 15-krotności średniej pensji, w praktyce urzędy pracy przyznają dotacje w wysokości od 40 000 zł do 50 000 zł. Zasady wydatkowania tych środków są bardzo podobne do tych obowiązujących przy standardowym dofinansowaniu z PUP.

Dotacje z Unii Europejskiej (UE) na budowę i wyposażenie domków letniskowych

Można również skorzystać z dotacji unijnych, które są dostępne w każdym województwie dla osób przed i powyżej 30. roku życia. Pakiet wsparcia składa się z trzech elementów: jednorazowej dotacji na start (maksymalnie 6-krotność przeciętnego wynagrodzenia), wsparcia doradczo-szkoleniowego oraz comiesięcznego wsparcia pomostowego (zwykle 1000-2500 zł) na pokrycie bieżących kosztów. Dodatkowe punkty w rekrutacji można uzyskać za niskie kwalifikacje, długotrwałe bezrobocie, orzeczenie o niepełnosprawności czy bycie kobietą.

Dotacje na domek letniskowy na wynajem z lokalnych grup działania (LGD) na rozwój obszarów wiejskich

Inną opcją są dotacje z Lokalnych Grup Działania (LGD) na rozwój obszarów wiejskich. Od 2025 roku planowane jest podniesienie kwoty dofinansowania do 150 000 zł, przy czym może ono pokryć maksymalnie 65 proc. kosztów kwalifikowalnych. Co istotne, o te środki mogą ubiegać się również osoby pracujące, choć status osoby bezrobotnej może przynieść dodatkowe punkty.

Dofinansowanie na budowę i wyposażenie domków letniskowych na wynajem. Preferencyjna pożyczka "Wsparcie w starcie"

Program "Wsparcie w starcie" oferuje preferencyjne pożyczki na bardzo korzystnych warunkach. Jest on skierowany do studentów ostatniego roku, absolwentów (do 4 lat po studiach), osób bezrobotnych oraz opiekunów osób z niepełnosprawnościami. Maksymalna kwota pożyczki to 20-krotność przeciętnego wynagrodzenia (obecnie około 179 000 zł), z bardzo niskim, stałym oprocentowaniem (1,45 proc. rocznie). Okres spłaty może wynieść nawet 7 lat z możliwością rocznej karencji, a pożyczka może pokryć do 100 proc. kosztów przedsięwzięcia.

Dotacja na domki letniskowe na wynajem. Program LEADER (2024-2027)

W ramach programu unijnego LEADER (2024-2027), można otrzymać dofinansowanie do 500 000 zł na rozwój agroturystyki, w tym budowę lub modernizację domków na wynajem, z finansowaniem pokrywającym do 85 proc. kosztów kwalifikowanych.