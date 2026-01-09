Kwestie bezpieczeństwa

Rzecznik prezydenta przekazał po spotkaniu, że Nawrocki i Tusk rozmawiali o warunkach pokoju na Ukrainie, a także o współpracy „w kwestiach najbardziej istotnych dla Rzeczpospolitej, w kwestiach dotyczących bezpieczeństwa”.

Jak mówił, w sprawach dotyczących bezpieczeństwa Rzeczpospolitej, która – jak zaznaczył – graniczy z broniącą się przed Rosją Ukrainą, „mamy mieć takie samo zdanie i pan prezydent oraz pan premier to wspólne zdanie wyrażają i także potwierdzili je podczas dzisiejszego spotkania”.