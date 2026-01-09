Czy Polska powinna wyjść z UE? Zdecydowane zdanie Polaków

Respondentom w badaniu, którego wyniki opublikowano w piątek, zadano pytanie, czy Polska powinna wyjść z Unii Europejskiej.

Odpowiedź „zdecydowanie nie" wybrało 51 proc. badanych, a „raczej nie" 18 proc. Za opuszczeniem UE opowiedziało się 22 proc. respondentów, w tym „zdecydowanie tak" - 10 proc., a „raczej tak" - 12 proc. Zdania na ten temat nie ma 9 proc. ankietowanych.

Ankietowani nie chcą euro

Badanych zapytano również, czy Polska powinna wprowadzić walutę euro.

70 proc. ankietowanych sprzeciwia się przyjęciu wspólnej waluty, w tym 48 proc. wskazało odpowiedź „zdecydowanie nie", a 22 proc. „raczej nie". 21 proc. respondentów jest przychylna wprowadzeniu w Polsce euro („zdecydowanie tak" - 9 proc., „raczej tak" - 12 proc.). 9 proc. respondentów nie ma zdania.

Oba badania zostały wykonane przez Instytut Badań Pollster na zlecenie „Super Expressu” 31 grudnia 2025 r. i 1 stycznia 2026 r. metodą CAWI na próbie 1002 dorosłych Polaków. Struktura próby była reprezentatywna dla obywateli Polski powyżej 18 roku życia. Maksymalny błąd oszacowania wyniósł około 3 proc.