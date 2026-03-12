Zaatakowano pięć jednostek w Zatoce Perskiej

Poprzednie meldunki mówiły o trzech trafionych jednostkach. Najnowsze doniesienia dotyczą jednak ataku na dwa kolejne tankowce z paliwem: pływający pod banderą Wysp Marshalla Safesea Vishnu oraz zarejestrowany na Malcie Zefyros. Według firm zajmujących się bezpieczeństwem morskim, jednostki te w pobliżu irackiego portu Umm Kasr zostały zaatakowane przez irańskie łodzie wypełnione materiałami wybuchowymi i stanęły w płomieniach.

– Wyłowiliśmy z wody ciało zagranicznego członka załogi – poinformował przedstawiciel irackich służb bezpieczeństwa portowego. Dodał, że trwają poszukiwania innych zaginionych marynarzy, choć na ten moment nie jest jasne, z której konkretnie jednostki pochodziła ofiara. Ewakuowano 38 marynarzy.

Wcześniej w środę informowano o uderzeniach w masowiec Mayuree Naree pływający pod banderą Tajlandii, który został trafiony dwoma pociskami, a trzech członków załogi uznano za zaginionych, oraz w kontenerowiec ONE Majesty pod banderą Japonii i masowiec Star Gwyneth (Wyspy Marshalla), które nie uległy większym uszkodzeniom.

Łącznie, od wybuchu walk między siłami irańskimi a amerykańsko-izraelskimi 28 lutego, w regionie zaatakowanych co najmniej 16 jednostek pływających.

Transport przez cieśninę Ormuz prawie zamarł

Transport przez cieśninę Ormuz, kluczowy szlak dla jednej piątej światowego transportu ropy, niemal zamarł, co wywindowało ceny surowca do poziomu z 2022 roku. Irańscy Strażnicy Rewolucji ostrzegli, że każda jednostka w cieśninie będzie celem. Z kolei amerykańska marynarka wojenna odmawia na razie eskortowania statków, uznając ryzyko za zbyt wysokie, mimo gróźb prezydenta Donalda Trumpa o nasileniu ataków na Iran w przypadku blokady szlaku.

„Incydenty z udziałem tankowców (...) stanowią niepokojący wskaźnik eskalacji napięć w regionie kluczowym dla światowej gospodarki” – oświadczyło irackie ministerstwo ropy. Resort podkreślił, że „bezpieczeństwo żeglugi na międzynarodowych szlakach morskich i liniach dostaw energii musi pozostać wolne od regionalnych konfliktów”.