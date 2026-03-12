Trwają ćwiczenia Cold Response w Norwegii

Ćwiczenia Cold Response trwają od poniedziałku. Bierze w nich udział 30 tys. żołnierzy z 27 krajów, w tym z Polski. Ich scenariusz przewiduje obronę Norwegii przed inwazją ze strony Rosji.

Reklama

Reklama

Norwegowie przechwycili Iła-20M w rejonie manewrów

We wtorek rano rosyjski samolot rozpoznawczy Ił-20M, należący do Floty Północnej, wykonywał lot w międzynarodowej przestrzeni powietrznej u wybrzeży regionu Finnmark na północy Norwegii.

"Maszyna została zidentyfikowana i eskortowana przez dwa norweskie myśliwce F-35, po czym zawróciła na północ w rejonie wyspy Sørøya (300 km od granicy Rosji – red.) i około godziny 12:00 wróciła nad Półwysep Kolski" – czytamy w komunikacie norweskich sił powietrznych.

Co ważne, to właśnie w rejonie Hammerfest – 12 km od wybrzeży wyspy Sørøya – odbywają się manewry Cold Response. NATO ostrzegało mieszkańców regionu o zwiększonym ruchu wojskowym w tym rejonie.

Rosyjski samolot kilka godzin krążył w rejonie ćwiczeń

Z kolei w środę podobny rosyjski samolot Ił-20M poleciał dalej na zachód i południowy zachód od Przylądka Północnego (Nordkapp), dokładnie nad obszar, na którym państwa NATO prowadzą obecnie manewry.

/> />

Zgodnie z norweskim komunikatem maszyna została wykryta nad Morzem Barentsa około godziny 9:30. Co ważne – rosyjski samolot leciał z wyłączonym transponderem.

"Dwa norweskie myśliwce F-35 pozostające w gotowości wystartowały z bazy Evenes. Zidentyfikowały samolot i towarzyszyły mu wzdłuż norweskiego wybrzeża, aż zawrócił na północ w rejonie archipelagu Vesterålen. Następnie maszyna jeszcze dwukrotnie poleciała na południe, docierając aż w okolice Lofotów, po czym około godziny 13:30 wróciła nad Półwysep Kolski" – czytamy w komunikacie.

To oznacza, że rosyjski samolot rozpoznawczy spędził kilka godzin w strefie ćwiczeń NATO.

Na Norwegach nie robi to wrażenia. Spodziewali się Rosjan

Norweska armia podkreśliła, że pojawienie się rosyjskich maszyn rozpoznawczych podczas manewrów było spodziewane.

"Loty rosyjskich samolotów najprawdopodobniej mają na celu rozpoznanie aktywności sił sojuszniczych w związku z ćwiczeniami Cold Response 2026" – czytamy w komunikacie.