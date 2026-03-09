493,80 zł miesięcznie na leki dla seniorów z programów osłonowych realizowanych w ramach zadań własnych gminy

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym i art. 17 ust. 2 pkt 4 ustawy z 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej, gminy mogą – w ramach zadań własnych i z wykorzystaniem własnych środków – tworzyć oraz realizować tzw. programy osłonowe. Są one elementem systemu pomocy społecznej i powstają w odpowiedzi na konkretne potrzeby mieszkańców danej gminy. Wsparcie finansowe w ramach takich programów przyznawane jest zazwyczaj do momentu wyczerpania środków zaplanowanych na ten cel w budżecie gminy na dany rok.

Jednym z często wdrażanych rozwiązań jest program osłonowy mający na celu ograniczenie wydatków mieszkańców na zakup leków, nazywany również pomocą lekową. Tego typu inicjatywy funkcjonują w wielu gminach w Polsce. Za ich realizację najczęściej odpowiadają gminne lub miejskie ośrodki pomocy społecznej. To właśnie w tych instytucjach można uzyskać informacje, czy w danej gminie taki program obowiązuje oraz jakie warunki trzeba spełnić, aby otrzymać wsparcie. Zasady przyznawania pomocy są zazwyczaj bardzo podobne w różnych gminach i różnią się jedynie w niewielkim stopniu.

Dopłata do leków w 2026 roku w mieście i gminie Choroszcz - do 493,80 zł co dwa miesiące

W gminie i mieście Choroszcz, gdzie program pomocy lekowej został ustalony na lata 2026-2027, pomoc finansowa w zakresie wydatków poniesionych na leki przysługuje seniorom (kobietom 60+ i mężczyznom 65+), jeżeli:

miesięczne wydatki na leki zlecone przez lekarza osobom uprawnionym w miesiącu poprzedzającym złożenie wniosku wyniosły łącznie, co najmniej 50 zł na każda uprawnioną osobę,

dochód osoby samotnie gospodarującej nie przekracza 4 040 zł,

dochód na osobę w rodzinie nie przekracza 3 292 zł

osoba samotnie gospodarująca lub rodzina regularnie wnosi opłatę za wywóz nieczystości.

Wsparcie finansowe na pokrycie części kosztów zakupu leków może być przyznane maksymalnie raz na dwa miesiące. Jego wysokość odpowiada wydatkom poniesionym na leki przez osobę uprawnioną lub członka jej rodziny w miesiącu poprzedzającym złożenie wniosku, jednak nie może przekroczyć określonych limitów.

Maksymalna kwota wsparcia wynosi:

246,90 zł - w przypadku jednej osoby uprawnionej,

- w przypadku jednej osoby uprawnionej, 370,35 zł – gdy w rodzinie są dwie osoby uprawnione,

– gdy w rodzinie są dwie osoby uprawnione, 493,80 zł – gdy uprawnione są trzy lub więcej osób.

Aby otrzymać wsparcie finansowe na pokrycie części kosztów zakupu leków, do wniosku należy dołączyć odpowiednie dokumenty, w tym:

dokumenty potwierdzające wysokość dochodu osoby ubiegającej się o pomoc, a w przypadku osób pozostających w rodzinie – również dokumenty potwierdzające dochody wszystkich członków gospodarstwa domowego za miesiąc poprzedzający złożenie wniosku;

dokumenty wydane przez aptekę potwierdzające zakup leków na receptę w miesiącu poprzedzającym złożenie wniosku; powinny one zawierać dane osoby, dla której zrealizowano receptę, nazwę leku, jego cenę oraz łączną kwotę do zapłaty;

potwierdzenie wystawienia recepty na nazwisko osoby uprawnionej, np. wydruk informacji o e-recepcie lub adnotację apteki potwierdzającą jej wystawienie;

w przypadku osób niezdolnych do pracy z powodu wieku – dokument tożsamości (np. dowód osobisty) potwierdzający osiągnięcie wieku emerytalnego zgodnie z ustawą z 17 grudnia 1998 r. o emeryturach i rentach z Funduszu Ubezpieczeń Społecznych.

Dopłata do leków w 2026 roku w gminie Wasilków - do 493,80 zł co miesiąc

W gminie i mieście Wasilków, gdzie program pomocy lekowej został ustalony na lata 2024-2026, pomoc finansowa w zakresie wydatków poniesionych na leki przysługuje:

osobom niezdolnym do pracy z tytułu wieku (tj. osoby, które osiągnęły wiek emerytalny zgodnie z ustawą z dnia 17 grudnia 1998 r. o emeryturach i rentach),

(tj. osoby, które osiągnęły wiek emerytalny zgodnie z ustawą z dnia 17 grudnia 1998 r. o emeryturach i rentach), osobom przewlekle chorym w wieku produkcyjnym ,

, osobom niepełnosprawnym.

Aby spełnić kryteria uprawniające do wsparcia, dochód osoby prowadzącej samodzielne gospodarstwo domowe nie może przekraczać 2525,00 zł. W przypadku rodzin, dochód przypadający na jednego członka rodziny nie może być wyższy niż 1646,00 zł.

O pomoc lekową można ubiegać się raz w miesiącu na podstawie wniosku.

Kwota wsparcia wynosi:

246,90 zł - w przypadku jednej osoby uprawnionej,

- w przypadku jednej osoby uprawnionej, 370,35 zł – gdy w rodzinie są dwie osoby uprawnione,

– gdy w rodzinie są dwie osoby uprawnione, 493,80 zł – gdy uprawnione są trzy lub więcej osób.

Aby otrzymać wsparcie finansowe na pokrycie części kosztów zakupu leków, do wniosku należy dołączyć odpowiednie dokumenty, w tym:

dowody potwierdzające wystawienie recepty na nazwisko osoby uprawnionej (wnioskodawcy lub uprawnionego członka rodziny prowadzącego z nim wspólne gospodarstwo domowe);

dokumenty potwierdzające zakup leków na podstawie recepty, wystawione przez aptekę (np. faktura lub rachunek imienny zawierające dane osoby, na rzecz której nastąpiła realizacja recepty, nazwę wydanego leku, jego cenę i ogólną kwotę do zapłaty);

dokumenty potwierdzające wysokość dochodu osoby/rodziny;

oraz:

w przypadku osób przewlekle chorych w wieku produkcyjnym: zaświadczenie lekarskie lekarza pierwszego kontaktu lub lekarza specjalisty potwierdzające przewlekłą chorobę (zaświadczenie będzie uwzględnione przez okres 6 miesięcy od daty jego wydania);

w przypadku osób niepełnosprawnych: ważne orzeczenie o zakwalifikowaniu do jednego z trzech stopni niepełnosprawności lub orzeczenie o całkowitej lub częściowej niezdolności do pracy albo w przypadku osób niepełnosprawnych w wieku do 16 roku życia orzeczenie o niepełnosprawności (orzeczenie dołączone do pierwszego wniosku będzie uwzględnione przy następnych wnioskach, aż do upływu okresu jego ważności);

w przypadku osób niezdolnych do pracy z tytułu wieku: okazanie dowodu osobistego potwierdzającego wiek emerytalny zgodnie z ustawą z dnia 17 grudnia 1998r. o emeryturach i rentach z Funduszu Ubezpieczeń Społecznych.

Dopłata do leków w 2026 roku w Białymstoku - do 493,80 zł co miesiąc

W Białymstoku program osłonowy w zakresie zmniejszania wydatków poniesionych na leki przez mieszkańców obowiązuje w latach 2025-2027.

Do wsparcia finansowego na ograniczenie wydatków poniesionych na leki uprawnieni są mieszkańcy Białegostoku, którzy znajdują się w trudnej sytuacji materialnej i ponoszą koszty zakupu leków przepisanych przez lekarza. Pomoc przysługuje następującym grupom osób:

osobom niezdolnym do pracy z powodu wieku , czyli osiągającym wiek emerytalny zgodnie z ustawą z dnia 17 grudnia 1998 r. o emeryturach i rentach z Funduszu Ubezpieczeń Społecznych,

, czyli osiągającym wiek emerytalny zgodnie z ustawą z dnia 17 grudnia 1998 r. o emeryturach i rentach z Funduszu Ubezpieczeń Społecznych, osobom przewlekle chorym w wieku produkcyjnym ,

, osobom niepełnosprawnym.

Pomoc finansowa na pokrycie wydatków poniesionych na leki przysługuje, jeśli spełnione są następujące warunki:

miesięczne wydatki na leki przepisane przez lekarza w miesiącu poprzedzającym złożenie wniosku wyniosły co najmniej 50 zł na każdą osobę uprawnioną,

dochód osoby samotnie gospodarującej nie przekracza 300% kryterium dochodowego dla osoby samotnie gospodarującej, czyli 3 030 zł,

dochód przypadający na jedną osobę w rodzinie nie przekracza 300% kryterium dochodowego na osobę w rodzinie, czyli 2 469 zł.

Pomoc finansowa na pokrycie części wydatków poniesionych na zakup leków przyznawana jest w wysokości faktycznie poniesionych kosztów przez osobę uprawnioną lub członka jej rodziny w miesiącu poprzedzającym złożenie wniosku, jednak łączna kwota nie może przekroczyć:

246,90 zł – w przypadku jednej osoby uprawnionej,

– w przypadku jednej osoby uprawnionej, 370,35 zł – w przypadku dwóch osób uprawnionych,

– w przypadku dwóch osób uprawnionych, 493,80 zł – w przypadku trzech i więcej osób uprawnionych.

Aby otrzymać wsparcie finansowe na pokrycie części kosztów zakupu leków, do wniosku należy dołączyć odpowiednie dokumenty, w tym:

dokumenty potwierdzające wysokość dochodu osoby uprawnionej, a w przypadku osoby w rodzinie dokumenty potwierdzające wysokość dochodów rodziny;

dokumenty wystawione przez aptekę potwierdzające zakup leków na podstawie recepty, dokonany w miesiącu poprzedzającym złożenie wniosku, zawierające: dane osoby, na rzecz której nastąpiła realizacja recepty, nazwę wydanego leku, jego cenę i ogólną kwotę do zapłaty;

dowody potwierdzające wystawienie recepty na nazwisko osoby uprawnionej, w szczególności wydruk informacji o wystawieniu recepty w postaci elektronicznej lub adnotacja apteki potwierdzająca jej wystawienie;

w przypadku osób przewlekle chorych w wieku produkcyjnym - zaświadczenie lekarskie lekarza pierwszego kontaktu lub lekarza specjalisty potwierdzające przewlekłą chorobę (zaświadczenie będzie uwzględnione przez okres 6 miesięcy od daty jego wydania);

w przypadku osób niepełnosprawnych - ważne orzeczenie o zakwalifikowaniu do jednego z trzech stopni niepełnosprawności lub orzeczenie o całkowitej lub częściowej niezdolności do pracy albo w przypadku osób niepełnosprawnych w wieku do 16 roku życia orzeczenie o niepełnosprawności (orzeczenie dołączone do pierwszego wniosku o udzielenie pomocy na leki będzie uwzględnione również przy następnych wnioskach, do upływu okresu jego ważności);

w przypadku osób niezdolnych do pracy z tytułu wieku: okazanie dowodu osobistego potwierdzającego wiek emerytalny zgodnie z ustawą z dnia 17 grudnia 1998r. o emeryturach i rentach z Funduszu Ubezpieczeń Społecznych.

Jak sprawdzić, czy w Twoja gmina oferuje dofinansowanie do leków w 2026 roku?

Aby sprawdzić, czy w Twojej gminie w 2026 roku przysługuje dofinansowanie do leków, najlepiej zacząć od stron internetowych lokalnych ośrodków pomocy społecznej. Warto także przejrzeć Biuletyn Informacji Publicznej gminy, zwracając uwagę na uchwały rady miasta lub gminy z lat 2024–2026 dotyczące wsparcia dla osób ponoszących wydatki na leki. Dodatkowo pomocne może być wpisanie w wyszukiwarce frazy „dopłata do leków 2026” wraz z nazwą swojej gminy. Jeżeli nadal pozostają wątpliwości, można skontaktować się bezpośrednio z pracownikiem socjalnym, który udzieli informacji o możliwości skorzystania z dodatku osłonowego. Warto pamiętać, że nawet w gminach, które nie prowadzą odrębnego programu lekowego, w indywidualnych przypadkach możliwe jest przyznanie takiego wsparcia w ramach zasiłku celowego, a decyzja zależy od sytuacji dochodowej i życiowej wnioskodawcy.