Dodatek ratowniczy, bo o nim mowa, od marca 2026 r. wypłacany będzie w wysokości 288 zł. W skali roku daje to łącznie 3456 zł wsparcia dla osoby uprawnionej. Świadczenie funkcjonuje w polskim porządku prawnym od grudnia 2021 r. i ma charakter szczególnej pomocy finansowej przeznaczonej dla określonej grupy emerytów.

Dla kogo świadczenie ratownicze?

Świadczenie ratownicze, potocznie zwane dodatkiem ratowniczym, zostało wprowadzone ustawą z 17 grudnia 2021 r., tworząc system wsparcia dla strażaków ochotników oraz innych służb ratowniczych. Przysługuje byłym członkom OSP oraz ratownikom górskim po osiągnięciu określonego wieku i spełnieniu wymogu długoletniego, aktywnego udziału w akcjach ratowniczych. Kobiety mogą otrzymać świadczenie po ukończeniu 60 lat i udokumentowaniu co najmniej 20 lat działalności, natomiast mężczyźni po 65. roku życia przy minimum 25 latach aktywności. Nie jest wymagane, aby okresy służby następowały bez przerw, jednak muszą być odpowiednio udokumentowane, zwłaszcza w przypadku działań sprzed 2011 r., kiedy to konieczne są zaświadczenia lub pisemne oświadczenia świadków potwierdzające udział w akcjach ratowniczo-gaśniczych.

Gdzie złożyć wniosek o świadczenie ratownicze?

Wniosek o przyznanie dodatku ratowniczego należy złożyć u komendanta powiatowego lub miejskiego Państwowej Straży Pożarnej właściwego dla miejsca zamieszkania wnioskodawcy. Do podania trzeba dołączyć dokumenty potwierdzające aktywny udział w akcjach ratowniczo-gaśniczych, np. zaświadczenia wydane przez PSP, a dla okresów sprzed 2011 r. – oświadczenia świadków.

Jeżeli brak jest archiwalnej dokumentacji, wymagane jest przedstawienie trzech oświadczeń świadków, z których co najmniej jedno musi pochodzić od osoby pełniącej funkcję publiczną lub pracującej w administracji samorządowej. Ich prawdziwość potwierdza wójt, burmistrz lub prezydent miasta. Po złożeniu kompletnego wniosku postępowanie powinno zakończyć się w ciągu 60 dni, a decyzja przekazywana jest na piśmie. W przypadku odmowy wnioskodawca ma prawo odwołać się do komendanta wojewódzkiego PSP.

Kiedy wypłacane jest świadczenie ratownicze?

Dodatek ratowniczy wypłacany jest co miesiąc, najpóźniej do 15. dnia danego miesiąca. Oznacza to, że środki powinny zostać przelane na konta uprawnionych emerytów i rencistów w tym terminie, niezależnie od wysokości innych pobieranych świadczeń. Za realizację wypłat odpowiada Zakład Emerytalno-Rentowy Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji, który obsługuje wszystkie formalności i kwestie finansowe związane z tym świadczeniem.

Ile osób pobiera świadczenie ratownicze?

Według informacji udostępnionych przez Ministerstwo Spraw Wewnętrznych i Administracji, w okresie od stycznia do października 2023 roku złożono łącznie 112 791 wniosków o dodatek ratowniczy. Zdecydowana większość, bo aż 112 106 wniosków, została rozpatrzona pozytywnie, co wskazuje na wysoki odsetek spełniających wymagania wnioskodawców.

Od decyzji odmownych odwołało się jedynie 37 osób, z czego 18 wniosków zostało rozpatrzonych korzystnie. Najwięcej zgłoszeń wpłynęło z województw: mazowieckiego, wielkopolskiego i lubelskiego.