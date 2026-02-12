Nadchodzi czas waloryzacji emerytur w 2026 roku. Choć podwyżka będzie mniejsza niż rok wcześniej, okaże się wyższa, niż przewidywały wcześniejsze szacunki. Sprawdź, jak zmiana wpłynie na wysokość Twojego świadczenia oraz ile wyniosą trzynasta i czternasta emerytura.

Waloryzacja emerytur w 2026 roku - ile wyniesie?

Od 1 marca 2026 r. emerytury i renty wzrosną o 5,3 proc. Ostateczny wskaźnik waloryzacji okazał się nieco wyższy niż wcześniej przewidywane 5,08 proc., co wynika z najnowszych danych opublikowanych przez GUS.

Podstawą prawną podwyżki jest art. 89 ustawy o emeryturach i rentach z Funduszu Ubezpieczeń Społecznych. Coroczna waloryzacja ma na celu dostosowanie wysokości świadczeń do poziomu inflacji oraz zmian w wynagrodzeniach. Tegoroczny wskaźnik został wyliczony na podstawie średniorocznego wzrostu cen oraz realnego wzrostu przeciętnego wynagrodzenia w 2025 roku. Oficjalną wysokość waloryzacji ogłosi minister właściwy ds. zabezpieczenia społecznego w Monitorze Polskim.

Jak obliczony został wskaźnik waloryzacji w 2026 roku?

Waloryzacja emerytur i rent to coroczna procedura podwyższania świadczeń, która ma rekompensować wzrost kosztów utrzymania. Przy jej ustalaniu uwzględnia się dwa kluczowe elementy:

średnioroczny wskaźnik inflacji za poprzedni rok – zgodnie z komunikatem GUS z 15 stycznia 2026 r. wyniósł on 4,2 proc.,

– zgodnie z komunikatem GUS z 15 stycznia 2026 r. wyniósł on 4,2 proc., realny wzrost przeciętnego wynagrodzenia w poprzednim roku – według danych GUS osiągnął poziom 5,5 proc.

Przepisy przewidują, że wskaźnik waloryzacji obejmuje inflację oraz co najmniej 20 proc. realnego wzrostu płac. W 2026 r., na podstawie rozporządzenia Rady Ministrów, zastosowano minimalny, 20-procentowy udział, co przełożyło się na dodatkowe 1,1 proc. Ostatecznie wskaźnik waloryzacji ustalono na poziomie 5,3 proc. (4,2 proc. + 1,1 proc.).

Tyle wyniosą emerytury po waloryzacji 2026 [Tabela]

Najniższa emerytura, która do końca lutego wynosi 1878,91 zł, od 1 marca 2026 r. wzrośnie do 1978,49 zł brutto. Oznacza to podwyżkę o 99,58 zł brutto.

A jak zmienią się świadczenia w wyższych przedziałach? Poniżej prezentujemy zestawienie kwot brutto i netto dla emerytur od 1 000 zł do 10 000 zł. Tabela pokazuje, jak wzrosną świadczenia po waloryzacji na poziomie 5,3 proc.

Emerytura przed waloryzacją brutto Emerytura przed waloryzacją netto Emerytura po waloryzacji brutto Emerytura po waloryzacji netto Wzrost - brutto Wzrost - netto 1000 zł 910,00 zł 1053,00 zł 958,23 zł 53,00 zł 48,23 zł 1500 zł 1365,00 zł 1579,50 zł 1437,35 zł 79,50 zł 72,35 zł 1878,91 zł 1709,81 zł 1978,49 zł 1800,43 zł 99,58 zł 90,62 zł 2000 zł 1820,00 zł 2106,00 zł 1916,46 zł 106,00 zł 96,46 zł 2500 zł 2275,00 zł 2632,50 zł 2379,57 zł 132,50 zł 104,57 zł 3000 zł 2670,00 zł 3159,00 zł 2795,69 zł 159,00 zł 125,69 zł 3500 zł 3065,00 zł 3685,50 zł 3211,80 zł 185,50 zł 146,80 zł 4000 zł 3460,00 zł 4212,00 zł 3627,92 zł 212,00 zł 167,92 zł 4500 zł 3855,00 zł 4738,50 zł 4043,03 zł 238,50 zł 188,03 zł 5000 zł 4250,00 zł 5265,00 zł 4459,15 zł 265,00 zł 209,15 zł 5500 zł 4645,00 zł 5791,50 zł 4875,26 zł 291,50 zł 230,26 zł 6000 zł 5040,00 zł 6318,00 zł 5291,38 zł 318,00 zł 251,38 zł 6500 zł 5435,00 zł 6844,50 zł 5707,49 zł 344,50 zł 272,49 zł 7000 zł 5830,00 zł 7371,00 zł 6122,61 zł 371,00 zł 292,61 zł 7500 zł 6225,00 zł 7897,50 zł 6538,72 zł 397,50 zł 313,72 zł 8000 zł 6620,00 zł 8424,00 zł 6954,84 zł 424,00 zł 334,84 zł 8500 zł 7015,00 zł 8950,50 zł 7370,95 zł 450,50 zł 355,95 zł 9000 zł 7410,00 zł 9477,00 zł 7787,07 zł 477,00 zł 377,07 zł 9500 zł 7805,00 zł 10003,50 zł 8203,18 zł 503,50 zł 398,18 zł 10000 zł 8200,00 zł 10530,00 zł 8618,30 zł 530,00 zł 418,30 zł

Tyle wyniesie 13. emerytura w 2026 roku

Obowiązujące przepisy wskazują, że trzynasta emerytura jest równa kwocie najniższej emerytury obowiązującej od 1 marca danego roku. Po waloryzacji o 5,3 proc. w 2026 r. jej wysokość brutto wyniesie 1978,49 zł. Kwota wypłacona „na rękę” będzie jednak niższa, ponieważ świadczenie to – tak jak inne emerytury – podlega potrąceniom podatkowym i składkowym.

Poniżej znajdują się przykładowe wyliczenia pokazujące, ile może wynieść trzynasta emerytura w zależności od wysokości otrzymywanego obecnie świadczenia.

Emerytura po waloryzacji brutto Trzynasta emerytura netto ok. 1978 zł ok. 1638 zł ok. 2100 zł ok. 1623 zł ok. 2370 zł ok. 1593 zł ok. 2630 zł ok. 1563 zł ok. 3680 zł ok. 1443 zł

Trzynasta emerytura zostanie wypłacona razem z kwietniowym świadczeniem. Jeśli Twój termin wypłaty przypada na 1. kwietnia, środki mogą pojawić się na koncie jeszcze pod koniec marca, w zależności od kalendarza. Świadczenie jest przyznawane automatycznie – nie trzeba składać żadnych wniosków ani w ZUS, ani w KRUS.

Tyle wyniesie 14 emerytura w 2026 roku

Czternasta emerytura, podobnie jak trzynasta, jest powiązana z wysokością najniższego świadczenia. W 2026 roku wyniesie 1978,49 zł brutto. Pełną kwotę otrzymają seniorzy, których podstawowa emerytura nie przekracza 2 900 zł brutto miesięcznie. W przypadku wyższych świadczeń zastosowanie znajdzie mechanizm „złotówka za złotówkę”. Oznacza to, że jeśli ktoś pobiera 3 000 zł brutto emerytury, jego czternastka zostanie pomniejszona o 100 zł i wyniesie 1878,49 zł brutto. Świadczenie nie będzie wypłacane, jeżeli po obliczeniach jego wysokość spadnie poniżej 50 zł.

Wypłata dodatkowych środków planowana jest najprawdopodobniej na wrzesień 2026 r., a ZUS przekaże je automatycznie, bez potrzeby składania wniosku. Od czternastej emerytury potrącana będzie 9-procentowa składka zdrowotna oraz zaliczka na podatek dochodowy, co odróżnia ją od trzynastki, która w wielu przypadkach mieści się w kwocie wolnej od podatku.

Waloryzacja w 2026 roku w porównaniu do lat poprzednich

