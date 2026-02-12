- Waloryzacja emerytur w 2026 roku - ile wyniesie?
Nadchodzi czas waloryzacji emerytur w 2026 roku. Choć podwyżka będzie mniejsza niż rok wcześniej, okaże się wyższa, niż przewidywały wcześniejsze szacunki. Sprawdź, jak zmiana wpłynie na wysokość Twojego świadczenia oraz ile wyniosą trzynasta i czternasta emerytura.
Waloryzacja emerytur w 2026 roku - ile wyniesie?
Od 1 marca 2026 r. emerytury i renty wzrosną o 5,3 proc. Ostateczny wskaźnik waloryzacji okazał się nieco wyższy niż wcześniej przewidywane 5,08 proc., co wynika z najnowszych danych opublikowanych przez GUS.
Podstawą prawną podwyżki jest art. 89 ustawy o emeryturach i rentach z Funduszu Ubezpieczeń Społecznych. Coroczna waloryzacja ma na celu dostosowanie wysokości świadczeń do poziomu inflacji oraz zmian w wynagrodzeniach. Tegoroczny wskaźnik został wyliczony na podstawie średniorocznego wzrostu cen oraz realnego wzrostu przeciętnego wynagrodzenia w 2025 roku. Oficjalną wysokość waloryzacji ogłosi minister właściwy ds. zabezpieczenia społecznego w Monitorze Polskim.
Jak obliczony został wskaźnik waloryzacji w 2026 roku?
Waloryzacja emerytur i rent to coroczna procedura podwyższania świadczeń, która ma rekompensować wzrost kosztów utrzymania. Przy jej ustalaniu uwzględnia się dwa kluczowe elementy:
- średnioroczny wskaźnik inflacji za poprzedni rok – zgodnie z komunikatem GUS z 15 stycznia 2026 r. wyniósł on 4,2 proc.,
- realny wzrost przeciętnego wynagrodzenia w poprzednim roku – według danych GUS osiągnął poziom 5,5 proc.
Przepisy przewidują, że wskaźnik waloryzacji obejmuje inflację oraz co najmniej 20 proc. realnego wzrostu płac. W 2026 r., na podstawie rozporządzenia Rady Ministrów, zastosowano minimalny, 20-procentowy udział, co przełożyło się na dodatkowe 1,1 proc. Ostatecznie wskaźnik waloryzacji ustalono na poziomie 5,3 proc. (4,2 proc. + 1,1 proc.).
Tyle wyniosą emerytury po waloryzacji 2026 [Tabela]
Najniższa emerytura, która do końca lutego wynosi 1878,91 zł, od 1 marca 2026 r. wzrośnie do 1978,49 zł brutto. Oznacza to podwyżkę o 99,58 zł brutto.
A jak zmienią się świadczenia w wyższych przedziałach? Poniżej prezentujemy zestawienie kwot brutto i netto dla emerytur od 1 000 zł do 10 000 zł. Tabela pokazuje, jak wzrosną świadczenia po waloryzacji na poziomie 5,3 proc.
|Emerytura przed waloryzacją brutto
|Emerytura przed waloryzacją netto
|Emerytura po waloryzacji brutto
|Emerytura po waloryzacji netto
|Wzrost - brutto
|Wzrost - netto
|1000 zł
|910,00 zł
|1053,00 zł
|958,23 zł
|53,00 zł
|48,23 zł
|1500 zł
|1365,00 zł
|1579,50 zł
|1437,35 zł
|79,50 zł
|72,35 zł
|1878,91 zł
|1709,81 zł
|1978,49 zł
|1800,43 zł
|99,58 zł
|90,62 zł
|2000 zł
|1820,00 zł
|2106,00 zł
|1916,46 zł
|106,00 zł
|96,46 zł
|2500 zł
|2275,00 zł
|2632,50 zł
|2379,57 zł
|132,50 zł
|104,57 zł
|3000 zł
|2670,00 zł
|3159,00 zł
|2795,69 zł
|159,00 zł
|125,69 zł
|3500 zł
|3065,00 zł
|3685,50 zł
|3211,80 zł
|185,50 zł
|146,80 zł
|4000 zł
|3460,00 zł
|4212,00 zł
|3627,92 zł
|212,00 zł
|167,92 zł
|4500 zł
|3855,00 zł
|4738,50 zł
|4043,03 zł
|238,50 zł
|188,03 zł
|5000 zł
|4250,00 zł
|5265,00 zł
|4459,15 zł
|265,00 zł
|209,15 zł
|5500 zł
|4645,00 zł
|5791,50 zł
|4875,26 zł
|291,50 zł
|230,26 zł
|6000 zł
|5040,00 zł
|6318,00 zł
|5291,38 zł
|318,00 zł
|251,38 zł
|6500 zł
|5435,00 zł
|6844,50 zł
|5707,49 zł
|344,50 zł
|272,49 zł
|7000 zł
|5830,00 zł
|7371,00 zł
|6122,61 zł
|371,00 zł
|292,61 zł
|7500 zł
|6225,00 zł
|7897,50 zł
|6538,72 zł
|397,50 zł
|313,72 zł
|8000 zł
|6620,00 zł
|8424,00 zł
|6954,84 zł
|424,00 zł
|334,84 zł
|8500 zł
|7015,00 zł
|8950,50 zł
|7370,95 zł
|450,50 zł
|355,95 zł
|9000 zł
|7410,00 zł
|9477,00 zł
|7787,07 zł
|477,00 zł
|377,07 zł
|9500 zł
|7805,00 zł
|10003,50 zł
|8203,18 zł
|503,50 zł
|398,18 zł
|10000 zł
|8200,00 zł
|10530,00 zł
|8618,30 zł
|530,00 zł
|418,30 zł
Tyle wyniesie 13. emerytura w 2026 roku
Obowiązujące przepisy wskazują, że trzynasta emerytura jest równa kwocie najniższej emerytury obowiązującej od 1 marca danego roku. Po waloryzacji o 5,3 proc. w 2026 r. jej wysokość brutto wyniesie 1978,49 zł. Kwota wypłacona „na rękę” będzie jednak niższa, ponieważ świadczenie to – tak jak inne emerytury – podlega potrąceniom podatkowym i składkowym.
Poniżej znajdują się przykładowe wyliczenia pokazujące, ile może wynieść trzynasta emerytura w zależności od wysokości otrzymywanego obecnie świadczenia.
|Emerytura po waloryzacji brutto
|Trzynasta emerytura netto
|ok. 1978 zł
|ok. 1638 zł
|ok. 2100 zł
|ok. 1623 zł
|ok. 2370 zł
|ok. 1593 zł
|ok. 2630 zł
|ok. 1563 zł
|ok. 3680 zł
|ok. 1443 zł
Trzynasta emerytura zostanie wypłacona razem z kwietniowym świadczeniem. Jeśli Twój termin wypłaty przypada na 1. kwietnia, środki mogą pojawić się na koncie jeszcze pod koniec marca, w zależności od kalendarza. Świadczenie jest przyznawane automatycznie – nie trzeba składać żadnych wniosków ani w ZUS, ani w KRUS.
Tyle wyniesie 14 emerytura w 2026 roku
Czternasta emerytura, podobnie jak trzynasta, jest powiązana z wysokością najniższego świadczenia. W 2026 roku wyniesie 1978,49 zł brutto. Pełną kwotę otrzymają seniorzy, których podstawowa emerytura nie przekracza 2 900 zł brutto miesięcznie. W przypadku wyższych świadczeń zastosowanie znajdzie mechanizm „złotówka za złotówkę”. Oznacza to, że jeśli ktoś pobiera 3 000 zł brutto emerytury, jego czternastka zostanie pomniejszona o 100 zł i wyniesie 1878,49 zł brutto. Świadczenie nie będzie wypłacane, jeżeli po obliczeniach jego wysokość spadnie poniżej 50 zł.
Wypłata dodatkowych środków planowana jest najprawdopodobniej na wrzesień 2026 r., a ZUS przekaże je automatycznie, bez potrzeby składania wniosku. Od czternastej emerytury potrącana będzie 9-procentowa składka zdrowotna oraz zaliczka na podatek dochodowy, co odróżnia ją od trzynastki, która w wielu przypadkach mieści się w kwocie wolnej od podatku.
Waloryzacja w 2026 roku w porównaniu do lat poprzednich
Waloryzacja w 2026 roku będzie najniższą od lat. Dla porównania wskaźnik waloryzacji w poprzednich latach wynosił:
- w 2025 roku - 5,5 proc.;
- w 2024 roku – 12,12 proc.;
- w 2023 roku – 14,8 proc.