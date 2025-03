W marcu 2025 roku wprowadzone zostaną zmiany dotyczące ryczałtu energetycznego, który przysługuje określonym grupom społecznym. Dodatek ten podlega corocznej waloryzacji, a jego nowa kwota obowiązuje od 1 marca. Wysokość świadczenia ogłasza Szef Urzędu do Spraw Kombatantów i Osób Represjonowanych. Nowe przepisy nie wprowadzają zmian w zakresie grup uprawnionych do pobierania dodatku ani w sposobie jego przyznawania, co oznacza, że osoby korzystające z tego wsparcia w poprzednich latach nadal mogą liczyć na jego wypłatę.

Ryczałt energetyczny - co to jest i ile wynosi?

Ryczałt energetyczny to świadczenie określone w ustawie z dnia 24 stycznia 1991 r. o kombatantach oraz niektórych osobach będących ofiarami represji wojennych i okresu powojennego. Jego celem jestobniżenie kosztów związanych z użytkowaniem energii w gospodarstwach domowych. Jest on wypłacany przez Zakład Ubezpieczeń Społecznych i podlega corocznej waloryzacji, co oznacza, że jego wysokość dostosowywana jest do rosnących kosztów życia i inflacji.

Zgodnie z komunikatem opublikowanym w Monitorze Polskim 22 stycznia 2025 r., od 1 marca 2025 roku wysokość ryczałtu energetycznego wynosi 312,71 zł miesięcznie. Dla porównania, w roku poprzednim świadczenie wynosiło 299,82 zł. Ryczałt nie podlega opodatkowaniu i nie jest uzależniony od dochodu uprawnionej osoby.

Kto może skorzystać z ryczałtu energetycznego?

Dodatek do prądu przysługuje osobom spełniającym określone kryteria. Wśród uprawnionych znajdują się:

osoby posiadające status kombatanta ,

, osoby uznane za ofiary represji wojennych i okresu powojennego ,

, żołnierze przymusowo zatrudniani w kopalniach węgla, kamieniołomach, zakładach wydobycia rud uranu oraz w batalionach budowlanych,

przymusowo zatrudniani w kopalniach węgla, kamieniołomach, zakładach wydobycia rud uranu oraz w batalionach budowlanych, wdowy i wdowcy po uprawnionych osobach, pod warunkiem, że są emerytami lub rencistami.

Uprawnienia do pobierania ryczałtu są dziedziczone przez małżonków kombatantów. Co ważne, przyznanie dodatku nie zależy od sytuacji finansowej wnioskodawcy, co oznacza, że mogą z niego skorzystać zarówno osoby o niskich, jak i wyższych dochodach.

Jak złożyć wniosek o ryczałt energetyczny?

Aby otrzymać ryczałt energetyczny, należy złożyć wniosek do Zakładu Ubezpieczeń Społecznych. Formularz zgłoszeniowy (druk ZUS-ERK) można pobrać w placówkach ZUS lub na stronie internetowej urzędu. Do wniosku trzeba dołączyć:

dokument potwierdzający status kombatanta,

dokumentację potwierdzającą przymusowe zatrudnienie w ramach zastępczej służby wojskowej,

w przypadku wdów i wdowców - decyzję Szefa Urzędu do Spraw Kombatantów potwierdzającą uprawnienia,

dla wdów po żołnierzach przymusowo zatrudnianych - zaświadczenie organu wojskowego.

Ryczałt energetyczny - kiedy złożyć wniosek?

Nie ma określonego terminu na złożenie wniosku – można to zrobić w dowolnym momencie. Jeśli dokumentacja jest kompletna, ZUS rozpatruje wniosek w terminie do 30 dni od jego złożenia, a pierwsza wypłata następuje najpóźniej w kolejnym miesiącu.

Kiedy ZUS wypłaca ryczałt energetyczny?

Zakład Ubezpieczeń Społecznych przekazuje świadczenie razem z emeryturą lub rentą uprawnionych osób. Wypłata następuje w tym samym terminie co podstawowe świadczenie emerytalno-rentowe. Beneficjenci mogą otrzymać środki przelewem na konto bankowe lub w formie gotówki. Pieniądze nie trafiają bezpośrednio do dostawców energii – każda uprawniona osoba sama decyduje, jak je wykorzysta.

W przypadku osób, które dopiero uzyskały uprawnienia do dodatku, pierwsza wypłata może obejmować wyrównanie za wcześniejsze miesiące, o ile wniosek został złożony z odpowiednim wyprzedzeniem.

Inne dodatki i świadczenia dla kombatantów

Osoby uprawnione do ryczałtu energetycznego mogą skorzystać również z dodatkowych form wsparcia finansowego, takich jak:

dodatek kombatancki – 330,07 zł miesięcznie,

– 330,07 zł miesięcznie, dodatek kompensacyjny – 49,51 zł miesięcznie,

– 49,51 zł miesięcznie, świadczenie dla żołnierzy zastępczej służby wojskowej – 330,07 zł miesięcznie,

– 330,07 zł miesięcznie, świadczenie dla osób deportowanych do pracy przymusowej – od 16,55 zł do 330,07 zł, w zależności od liczby miesięcy pracy przymusowej.

Ponadto Urząd do Spraw Kombatantów oferuje możliwość uzyskania dofinansowania do:

zakupu aparatów słuchowych,

leczenia uzdrowiskowego,

rehabilitacji domowej i ambulatoryjnej.

Możliwe jest także otrzymanie jednorazowej lub okresowej pomocy finansowej, jeśli spełnione zostaną określone warunki. W 2025 roku budżet Urzędu do Spraw Kombatantów i Osób Represjonowanych na wsparcie kombatantów oraz działaczy opozycji antykomunistycznej został znacząco zwiększony. Łączna kwota przeznaczona na ten cel wynosi 69,6 mln zł, co stanowi wzrost o 68% w porównaniu z rokiem poprzednim. To zwiększenie środków ma na celu lepsze zaspokojenie potrzeb osób, które często znajdują się w trudnej sytuacji zdrowotnej i materialnej.