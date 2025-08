Polska apeluje do EBC

Jak podano na stronie MNiSW, w liście skierowanym do prezes EBC Christine Lagarde minister podkreślił konieczność oddania szacunku zarówno dla naukowych osiągnięć, jak i kulturowych korzeni wybitnej Polki, postulując, by na banknocie o nominale 20 euro widniał polski zapis jej imienia i nazwiska: „Maria Skłodowska-Curie”, a nie francuski: „Marie Curie”.

„Wybór pełnego imienia i nazwiska Marii Skłodowskiej-Curie na banknocie 20 euro to nie tylko kwestia formalna – to także symbol uznania dla naszej wspólnej europejskiej tożsamości, historii i dziedzictwa. Musimy pamiętać o korzeniach i walczyć o widoczność polskiego wkładu w światowe osiągnięcia naukowe” – podkreślił minister Marcin Kulasek w liście skierowanym do prezes EBC Christine Lagarde, a cytowanym na stronie resortu nauki.

MNiSW przypomniało, że kontrowersje wokół projektowanego banknotu dotyczą zredukowanej wersji nazwiska polskiej noblistki.

„Decyzja o użyciu nazwiska »Curie« lub francuskiego zapisu »Marie Curie« jest w zgodnej ocenie uczestników oraz komentatorów życia publicznego umniejszającą polski wkład w europejskie dziedzictwo oraz tożsamość naukową uczonej. Warto zaznaczyć również, że inne postacie historyczne, które mają się znaleźć na banknotach euro, takie jak Miguel de Cervantes czy Ludwig van Beethoven, zachowały swoje oryginalne imiona i nazwiska, co dodatkowo podkreśla nierówne traktowanie polskiej noblistki” - wskazano w komunikacie resortu nauki.

Nowa seria banknotów euro

Jak informowały od kilku tygodni media, Europejski Bank Centralny planuje nową serię banknotów euro. Wedle portalu Money.pl, powołującego się na doniesienia Politico, jeden z rozważanych motywów to "Kultura Europejska", w ramach którego miałaby pojawić się Maria Skłodowska-Curie – jako jedyna osoba uhonorowana dwiema Nagrodami Nobla w dwóch różnych dziedzinach nauki. EBC rozważa umieszczenie jej wizerunku na banknocie 20 euro. „Początkowo instytucja użyła wyłącznie francuskiej wersji nazwiska: »Marie Curie«. To wywołało reakcję ze strony polskich władz. Według dwóch osób zaznajomionych ze sprawą, dyplomaci z Brukseli interweniowali u EBC, a list do prezes Christine Lagarde wysłał szef NBP Adam Glapiński. Głos zabrali także europosłowie, w tym Janusz Lewandowski oraz parlamentarzyści spoza Polski, którzy odwoływali się do symboliki feministycznej” - podał Money.pl.

MNiSW przypomniało, że ostateczny wybór motywu i formy zapisu na banknocie poznamy pod koniec 2026 r.