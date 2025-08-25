Kontrole przedsiębiorców, którzy dostali środki z KPO

- Cała HoReCa to jest 3 tys. umów. W tym momencie ok. kilkudziesięciu konkretnych beneficjentów jest w trakcie kontroli. W miarę zamykania jednych kontroli będą otwierane kolejne kontrole. (...) Kontrola to jest określona procedura, są do tego służby i te służby te kontrole w odpowiedni sposób przeprowadzają - powiedziała w poniedziałek Pełczyńska-Nałęcz, pytana przez dziennikarzy o proces sprawdzania umów wsparcia dla branży HoReCa.

Chodzi o wątpliwości wokół dotacji na dywersyfikację działalności dla przedsiębiorstw z sektorów HoReCa (hotelarstwo, gastronomia), które ucierpiały wskutek pandemii; według doniesień medialnych firmy otrzymały dotacje z KPO m.in. na jachty.

Minister podkreśliła, że nie ulegnie „żadnej presji pod kątem jakiegoś takiego spektakularnego działania na chybcika”. Zaznaczyła, że nie można jednego dnia przeprowadzić trzech tysięcy kontroli, a następnego ogłosić 3 tys. wyników. - Tak nie działa żadna odpowiedzialna władza. (...) Rzeczy idą proceduralnie, a nie politycznie, że żadna presja nie spowoduje, że kontrola staje się narzędziem jakiegoś wpływu politycznego. Nic takiego nie może mieć miejsca - powiedziała.

Dodała, że wszystkie nieprawidłowości zostaną „wychwycone i stosownie ukarane”, ale będzie przekazywała informacji o pojedynczych beneficjentach i „dokonywała jakiś medialnych (...) wyroków”, ponieważ przedsiębiorcy korzystający ze wsparcia ze środków unijnych „muszą się czuć bezpiecznie”.

Pełczyńska-Nałęcz: „nie ma żadnej dymisji, żadnej dymisji nie będzie”

Pełczyńska-Nałęcz wskazała również, że wiadomo już, że pojawiły się przypadki, gdzie doszło do konfliktu interesów u operatorów i wówczas to operator „będzie ponosił pełną finansową konsekwencję źle podpisanych umów”.

Zauważyła również, że w przypadku funduszy europejskich prowadzonych jest łącznie ponad tysiąc kontroli, a przypadku KPO „setki kontroli z KPO już miały miejsce”. Jak wskazała, są one prowadzone według procedur, co oznacza pozyskanie dokumentów, sprawdzenie, wyjazd na miejsce, informacja pokontrolna, możliwość odwołania, potem decyzja.

Pytana, czy nie obawia się dymisji po sprawie z branżą HoReCa odparła, że „nie ma żadnej dymisji, żadnej dymisji nie będzie”. - Mówiłam o tym wielokrotnie, odpowiedzialnością ministra funduszy nie jest podpisywanie każdej jednej z półtora miliona umów, które dzisiaj są w ramach funduszy europejskich - powiedziała.

Szefowa MFiPR dopytywana przez dziennikarzy odniosła się również, do medialnych doniesień, zgodnie z którymi zasady przyznawania pieniędzy z Funduszu Bezpieczeństwa i Obronności (który opiewa na 25 mld zł z KPO) są niejasne. Jej zdaniem, „nie ma bardziej transparentnych środków na kwestie związane z obronnością” niż FBiO. - To jest fundusz, który jest częścią KPO i ponieważ jest częścią KPO, to jest plan inwestycyjny, który tworzymy transparentnie i jawnie. Jest ustawa, która idzie przez rząd teraz. Będą konsultacje w tej sprawie ze środowiskami - powiedziała. Dodała, że całe KPO zostało przekonsultowane w konsultacjach otwartych publicznych i wszystkie jego programy są konsultowane ze środowiskami.

Jak pisał w poniedziałkowym wydaniu „Puls Biznesu”, eksperci alarmują, że rząd musi określić jasne kryteria udzielania wsparcia z FBiO, bo inaczej „może dojść do afery, jak niedawno w przypadku branży HoReCa”. Dziennik wskazywał, że zdaniem ekspertów, że rządowy projekt ma poważne braki, co może postawić cały program pod znakiem zapytania. Domagają się uzupełnienia ustawy oraz szerokich konsultacji społecznych przygotowywanej strategii inwestycyjnej FBiO, ale resort funduszy konsultacji nie planuje.

Wypłaty z KPO z branży HoReCa wstrzymane do czasu wyjaśnienia afery

Dwa tygodnie temu wypłaty wsparcia dla beneficjentów z branży HoReCa zostały wstrzymane do czasu weryfikacji umów. Minister zapewniła, że płatności zostaną wznowione po zweryfikowaniu umów. Śledztwo w sprawie wykorzystania pieniędzy z polskiego KPO w sektorze HoReCa wszczęła Prokuratura Europejska (EPPO).

Jak wynika z danych PARP, w ramach wsparcia HoReCa ze środków KPO podpisano 3005 umów z przedsiębiorcami (każda umowa z inną firmą). Według stanu na koniec lipca br., przedsiębiorcom wypłacono 110 mln zł z całkowitej kwoty wsparcia 1,24 mld zł.

Nabór pod nazwą „Inwestycje w dywersyfikację działalności sektora HoReCa” skierowany był do mikro, małych lub średnich przedsiębiorców prowadzących działalność w sektorach hotelarstwa, gastronomii, cateringu, turystyki i kultury dotkniętych pandemią COVID-19 w Polsce. Wsparcie było przeznaczone na inwestycje, szkolenia lub doradztwo.

Wysokość dofinansowania wynosiła od 50 tys. do 540 tys. zł (do 90 proc.) kosztów kwalifikowanych, które maksymalnie mogły wynieść 600 tys. zł. Wsparcie było udzielane w formie refundacji wydatków z części dotacyjnej KPO. Co najmniej 70 proc. wszystkich nakładów projektu musiało być przeznaczone na działania inwestycyjne; na szkolenia lub doradztwo mogło być to maksymalnie 30 proc.

Krajowy Plan Odbudowy i Zwiększania Odporności (KPO) ma wzmocnić polską gospodarkę; składa się z 57 inwestycji i 54 reform. Przewiduje dla Polski 59,8 mld euro ze środków UE, w tym 25,27 mld euro w postaci dotacji i 34,54 mld euro w formie preferencyjnych pożyczek. Polska otrzymała z niego dotychczas 67 mld zł. Kolejna transza pieniędzy ma wpłynąć jesienią.