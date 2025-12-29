– Zauważamy, że popularność wypoczynku nadmorskiego w końcówce roku jest bardzo duża, a ilość sylwestrowych ofert znacznie większa niż przed rokiem. Obecnie może być już trudno o miejsce w hotelu, który organizuje imprezy sylwestrowe – przyznaje Hanna Mojsiuk, prezes Północnej Izby Gospodarczej w Szczecinie.

– Obłożenie jest więc bardzo wysokie. To były dobre święta dla naszej turystyki i to będzie także dobry koniec roku. Oby rok 2026 był dla naszej turystyki zachodniopomorskiej tak dobry jak 2025, bo na pewno możemy mówić o znaczącym odbiciu i odrodzeniu po trudnych czasach pandemiczno-wojennych – dodaje Hanna Mojsiuk.

Reklama

Bal w hotelu lub impreza plenerowa na plaży

Na mapie nadmorskich miejscowości, które w Sylwestra i Nowy Rok cieszyć się będą największym zainteresowaniem dominuje Świnoujście, Mielno, Międzyzdroje, Kołobrzeg czy Koszalin. Wiele z nadmorskich miejscowości organizuje własne imprezy plenerowe, świętowanie na plaży. Zaangażowane są również hotele, które chcą by ich bale były widoczne i cieszyły się zainteresowaniem.

- Mamy na pewno duży wzrost zainteresowania Bałtykiem w grudniu. Święta były najlepsze od lat. Pomagał kalendarz, który dał nam aż 5 wolnych dni i pogoda. Święta były mroźne, ale słoneczne. Turyści z całej Polski przyjeżdżali na weekendowe pobyty, a turyści regionalni na nadmorskie spacery czy morsowanie połączone np. z obiadem. Turysta sylwestrowy zwykle rezerwuje dwie noce, by korzystać z zabawy, ale także skorzystać z nadmorskiej aury – mówi Hanna Mojsiuk, prezes Północnej Izby Gospodarczej w Szczecinie.

W Sylwestra zyskuje nie tylko turystyka, ale także gastronomia

- Domówki to czas, gdy zyskuje catering. Mamy dużo sygnałów, że Ci, którzy decydują się na pozostanie w domu i organizację rodzinnych spotkań albo wydarzeń z przyjaciółmi korzystają z cateringu, dostaw sushi czy boxów gastronomicznych. Często te rezerwacje dokonywane są nawet dwa tygodnie przed Sylwestrem. Koniec roku to dobry czas dla sektora HoReCa – dodaje Hanna Mojsiuk.

33% do góry rok do roku. Nie brakuje także turystów z zagranicy.

Jak na ostatnie dni w roku zapatrują się przedsiębiorcy z branży turystycznej?

- Dane analityczne pokazują, że liczba rezerwacji wyjazdów na okres od 19 grudnia 2025 do 6 stycznia 2026 r. wzrosła o ok. 33 % w porównaniu z rokiem poprzednim. Wzrost dotyczy ogólnie wyjazdów świątecznych i noworocznych. Popularność ofert sylwestrowych ogranicza się w większości do dokonywania rezerwacji krótkoterminowych na kilka dni przed zakończeniem roku, co skutkuje większą dynamiką cen i uzyskaniem maksymalnych przychodów przy pełnym obłożeniu resortu – mówi Katarzyna Zawadzka z kompleksu Wave Międzyzdroje.

Klienci zwracają uwagę czy na Sylwestra hotele przygotowują pokazy sztucznych ogni, jak wygląda catering oraz czy poza balem jest możliwość korzystania z atrakcji takich jak SPA.

Ważna jest także przestrzeń dla dzieci, bo gdy na Sylwestra udajemy się nad Bałtyk całą rodziną to możliwość animacji dla dzieci bywa czynnikiem decydującym o tym, czy zdecydujemy się na hotel.

- Standard wypoczynku nad Bałtykiem rośnie z roku na rok. Konkurujemy już nie tylko ze sobą, ale i z innymi krajami, które przyciągają turystów poza sezonem. Królem zimy zawsze są góry, a ulubioną aktywnością narty, ale czy to oznacza, że nad Bałtykiem nie ma turystów? Nie. Przykładem tego są właśnie rezerwacje w Świnoujściu, które dobijają do 100% - mówi Kamil Pyclik, prezes Północnej izby Gospodarczej w Świnoujściu.

- Zainteresowanie jest duże. Nad Bałtykiem w Sylwestra nie zabraknie także turystów z Niemiec czy z Czech, co jasno pokazuje, że stajemy się regionem przyciągającym turystów cały rok – dodaje właściciel hotelu Hamilton Grzegorz Dobosz.