Kodeks pracy gwarantuje pracownikom dodatkowe dni wolne za święta przypadające w sobotę, ale w niedzielę już nie

Od 2025 roku w Polsce jest 14 dni ustawowo wolnych od pracy. Reguluje je ustawa z dnia 18 stycznia 1951 r. o dniach wolnych od pracy (Dz. U. 1951 Nr 4 poz. 28). Zgodnie z nią dni wolne od pracy to:

1 stycznia – Nowy Rok;

6 stycznia – Święto Trzech Króli;

pierwszy dzień Wielkiej Nocy (święto ruchome obchodzone w pierwszą niedzielę po pierwszej wiosennej pełni Księżyca);

drugi dzień Wielkiej Nocy (święto ruchome);

1 maja – Święto Państwowe;

3 maja – Święto Narodowe Trzeciego Maja;

pierwszy dzień Zielonych Świątek (święto ruchome obchodzone 46 dni po Wielkiej Nocy);

Boże Ciało (święto ruchome obchodzone 60 dni po Wielkiej Nocy);

15 sierpnia – Wniebowzięcie Najświętszej Maryi Panny;

1 listopada – Wszystkich Świętych;

11 listopada – Narodowe Święto Niepodległości;

24 grudnia – Wigilia Bożego Narodzenia;

25 grudnia – pierwszy dzień Bożego Narodzenia;

26 grudnia – drugi dzień Bożego Narodzenia.

Dniami wolnymi od pracy są także wszystkie niedziele.

Dodatkowo, art. 130 § 2 Kodeksu pracy stanowi, że każde święto przypadające w innym dniu niż niedziela obniża wymiar czasu pracy o 8 godzin. Jeżeli święto wypada w sobotę będącą dniem wolnym od pracy, pracodawca musi wyznaczyć pracownikowi dodatkowy dzień wolny w innym terminie.

Dodatkowy dzień wolny nie przysługuje natomiast za święto przypadające w niedzielę, w związku z czym faktyczna liczba dni wolnych od pracy różni się w zależności od układu kalendarza w danym roku. I tak w 2026 roku dniami ustawowo wolnymi od pracy są:

1 stycznia (czwartek) - Nowy Rok, Świętej Bożej Rodzicielki;

6 stycznia (wtorek) - Trzech Króli (Objawienie Pańskie);

5 kwietnia (niedziela) – Wielkanoc;

6 kwietnia (poniedziałek) - Poniedziałek Wielkanocny;

1 maja (piątek) - Święto Pracy;

3 maja (niedziela) - Święto Konstytucji 3 Maja;

24 maja (niedziela) - Zesłanie Ducha Świętego (Zielone Świątki);

4 czerwca (czwartek) - Boże Ciało;

15 sierpnia (sobota) - Wniebowzięcie Najświętszej Maryi Panny;

1 listopada (niedziela) - Wszystkich Świętych;

11 listopada (środa) - Narodowe Święto Niepodległości;

24 grudnia (czwartek) - Wigilia Bożego Narodzenia;

25 grudnia (piątek) - pierwszy dzień Bożego Narodzenia;

26 grudnia (sobota) - drugi dzień Bożego Narodzenia.

Faktycznych dni wolnych z tytułu świąt jest jednak mniej, bo 10, a nie 14. Wynika to z faktu, że cztery święta (z czego dwa co roku) wypadają w niedzielę, a za święta wypadające w niedzielę dodatkowy dzień wolny pracownikowi nie przysługuje. Dla porównania, w 2025 faktycznych dni wolnych z tytułu świąt było 12, ponieważ, poza Wielkanocą i Zielonymi Świątkami, które zawsze są w niedzielę, żadne inne święto w niedzielę nie wypadało. Z kolei w 2027 roku faktycznych dni wolnych z tytułu świąt znowu będzie 10, ponieważ w niedzielę wypadnie także 15 sierpnia (Wniebowzięcie Najświętszej Maryi Panny) oraz 26 grudnia (drugi dzień Bożego Narodzenia).

Dodatkowe dni wolne także za święta przypadające w niedziele – petycja trafiła do Ministerstwa Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej

Na „krzywdzący” układ kalendarza w 2026 roku zwrócili uwagę przedstawiciele fundacji „Można Lepiej!”, którzy 14 stycznia 2026 r. złożyli petycję do Ministerstwa Rodziny Pracy i Polityki Społecznej z postulatem o przyznawanie pracownikom dodatkowych dni wolnych także za święta wypadające w niedziele.

„W 2026 roku kalendarz układa się bardzo niekorzystnie dla pracowników. Dni 3 maja i 1 listopada wypadają w niedzielę, więc święta nie wpłyną na czas jaki trzeba będzie przepracować. Sytuacja wyglądałaby jednak zupełnie inaczej, gdyby uroczystości przypadły na sobotę, wtedy każdy zatrudniony mógłby odebrać w danym okresie rozliczeniowym dzień wolny, co często miało miejsce w ostatnich latach” – czytamy w piśmie skierowanym do resortu.

Przedstawiciele fundacji „Można lepiej!” zwrócili także uwagę na niespójność obowiązujących przepisów. „Może to być dla wielu osób zaskakujące, ale w Kodeksie pracy sobota nie ma jakiegoś specjalnego statusu i jest teoretycznie dniem roboczym jak każdy inny. Przysługujący pracownikowi dwudniowy weekend nie wynika bezpośrednio z jakiegoś przepisu, a jest tylko pośrednim efektem wprowadzenia kilku zasad takich jak na przykład konieczność, co najmniej 35 godzinnego nieprzerwanego wypoczynku obejmującego niedzielę czy pięciodniowego tygodnia pracy. I to właśnie jest przyczyną niespójnych przepisów dotyczących odbioru wolnego za święta. We wprowadzonym ponad 20 lat temu przepisie jest mowa, że uroczystość przypadająca w innym dniu wolnym niż niedziela obniża wymiar czasu pracy w danym okresie rozliczeniowym. Jak można się domyślać chodziło głównie o sytuacje, gdy ktoś musi pracować podczas święta i w przepisie po prostu zostały uwzględnione wszystkie dni będące formalnie roboczymi. W dodatku regulacja wydaje się nieprecyzyjna i można odnieść wrażenie, że jej twórcy chyba mieli coś innego na myśli. Dlatego większość pracowników możliwość odbioru wolnego za sobotę dostała trochę mimochodem, nawet jeżeli nie muszą w tym dniu normalnie pracować, co przecież dotyczy większości zatrudnionych. Zasada jednak bardzo się przyjęła” – wyjaśniają.

„W ostatnich latach raczej nie pojawiały się głosy, że możliwość odbioru wolnego za święto przypadające w sobotę jakoś dezorganizowała działanie firm. Gdyby rozszerzyć zasadę na niedzielę to liczba dni wolnych w każdym roku byłaby zawsze taka sama, co wydaje się sprawiedliwym rozwiązaniem. Nasza inicjatywa nie oznacza skracania czasu pracy, a tylko chodzi o wprowadzenie spójnych zasad. Tym bardziej, że zdarza się przecież, że przez parę lat żadne święto nie wypada w weekend i sytuacja, gdy pracownikom przysługuje cała pula dni wolnych nie jest dużym obciążeniem dla gospodarki” – kontynuują autorzy petycji.

Dni wolne także za święto przypadające w niedzielę (a nie tylko w sobotę) to dwa dodatkowe dni wolne od pracy dla wszystkich pracowników (niezależnie od stażu pracy i posiadania dzieci) każdego roku

Propozycja nowej ustawy wprowadzającej dni wolne także za święta przypadające w niedzielę, brzmi:

Podstawa prawna Art. 1. W ustawie z dnia 26 czerwca 1974 r. – Kodeks pracy (Dz. U. z 2025 r. poz. 277, 807, 1423, 1661 oraz z 2026 r poz. 25 ) w art. 130 § 2 skreśla się wyrazy „i przypadające w innym dniu niż niedziela”. Art. 2. Ustawa wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia

Warto zauważyć, że taki zapis wiązałby się z automatycznym przyznaniem dodatkowych dwóch dni wolnych wszystkim pracownikom zatrudnionym na umowę o pracę (niezależnie od stażu pracy czy posiadania dzieci). Wszystko dlatego, że na liście dni ustawowo wolnych od pracy znajdują się dwa święta obchodzone zawsze w niedzielę, czyli Wielkanoc i Zielone Świątki.

Aż 4 dodatkowe dni wolne za święto przypadające w niedzielę w 2026 i 2027 roku

Gdyby propozycja ujednolicenia zasad przyznawania dnia wolnego za święto wypadające w weekend – bez podziału na sobotę i niedzielę – przedstawiona w petycji Fundacji Można Lepiej, złożonej 14 stycznia 2026 r. w Ministerstwie Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej, została ostatecznie zaakceptowana przez ustawodawcę, w 2026 roku pracownicy zatrudnieni na podstawie umowy o pracę mogliby zyskać nawet cztery dodatkowe dni wolne za:

6 kwietnia (poniedziałek) - Poniedziałek Wielkanocny;

3 maja (niedziela) - Święto Konstytucji 3 Maja;

24 maja (niedziela) - Zesłanie Ducha Świętego (Zielone Świątki);

1 listopada (niedziela) - Wszystkich Świętych.

Podobnie sytuacja wyglądałaby w roku kolejnym, kiedy wolne przysługiwałoby za:

28 marca (niedziela) – Wielkanoc;

16 maja (niedziela) - Zesłanie Ducha Świętego (Zielone Świątki);

15 sierpnia (niedziela) - Wniebowzięcie Najświętszej Maryi Panny;

26 grudnia (niedziela) - drugi dzień Bożego Narodzenia.

Minimum dwa dodatkowe dni wolne od pracy dla wszystkich pracowników (niezależnie od stażu pracy i posiadania dzieci) od 2026 roku – na jakim etapie są prace nad rozpatrzeniem petycji?

Petycja złożona przez fundację „Można Lepiej!”, dotycząca wprowadzenia jednolitych zasad przyznawania dnia wolnego za święto przypadające w weekend – bez podziału na sobotę i niedzielę – została 14 stycznia 2026 r. przekazana Marszałkowi Senatu Rzeczypospolitej Polskiej. Następnie, 28 stycznia 2026 r., skierowano ją do analizy przez senacką Komisję Petycji. Do tej pory nie wyznaczono jeszcze terminu posiedzenia, na którym senatorowie zasiadający w komisji mieliby ją rozpatrzyć. Na odpowiedź na petycję Ministerstwo Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej ma czas do 14 kwietnia br.

