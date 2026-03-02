Amerykański tankowiec uszkodzony

Pływający pod banderą USA tankowiec chemiczny i produktowy zbudowany w 2016 roku Stena Imperative został uszkodzony po uderzeniach z powietrza, gdy cumował w Zatoce Perskiej - poinformowali w poniedziałek jego właściciel Stena Bulk i amerykański operator Crowley.

Reklama

Atak w Zatoce Omańskiej

Wcześniej inny tankowiec Mkd Vyom, pływający pod banderą Wysp Marshalla, został zaatakowany w Zatoce Omańskiej przez łódź wypełnioną materiałami wybuchowymi - podało Centrum Bezpieczeństwa Morskiego w Omanie. Zginął członek załogi. Atak spowodował pożar i eksplozję w maszynowni.

W sobotę siły USA i Izraela zaatakowały Iran, który odpowiada działaniami odwetowymi w wielu krajach Zatoki Perskiej. Dzień później agencja Reutera poinformowała, że co najmniej trzy tankowce zostały uszkodzone w rejonie Zatoki Perskiej po rozpoczęciu uderzeń odwetowych przez siły irańskie.