Droga Czerwona to nazwa trasy, która w przyszłości ma połączyć nabrzeże gdyńskiego portu z siecią dróg krajowych, w tym z drogami ekspresowymi S6 i S7. Według zapowiedzi GDDKiA nowy, dwujezdniowy odcinek poprowadzi od Portu Gdynia do węzła Gdynia Chylonia w miejscu dzisiejszego skrzyżowania ul. Morskiej z Obwodnicą Trójmiasta.

Wybrani przebieg pierwszego odcinka Drogi Czerwonej

W poniedziałek gdański oddział GDDKiA poinformował o wyborze przebiegu pierwszego odcinka trasy.

„Dla trasy od węzła Gdynia Chylonia do węzła Kwiatkowskiego II wskazaliśmy wariant W1D i w I kwartale 2026 r. złożymy wniosek o wydanie decyzji środowiskowej” – podano w komunikacie.

GDDKiA podała, że kilka tygodni wcześniej, na posiedzeniu Zespołu Oceny Przedsięwzięć Inwestycyjnych zaprezentowana została dokumentacja projektowa sporządzona na etapie koncepcji programowej. Jej ocena – jak podkreśla dyrekcja – „dokonana była z uwzględnieniem kryteriów społecznych, technicznych, środowiskowych i ekonomicznych”.

Wariant W1D. Co zawiera?

W informacji wskazano, że wariant W1D, uwzględniając przebudowę Obwodnicy Trójmiasta w niezbędnym zakresie, ma długość ponad 5 km. W jego ciągu zaplanowano trzy węzły drogowe: Gdynia Chylonia - zapewniający połączenie z ul. Morską, Dolina Logistyczna - zapewniający możliwość podłączenia planowanych inwestycji (np. Obszaru Funkcjonalnego „Dolina Logistyczna”, trasy Via Maris, Drogi Trzech Powiatów) i uwzględniający rozwiązania planowanej Pomorskiej Kolei Aglomeracyjnej oraz węzeł Kwiatkowskiego II - zapewniający połączenie z Estakadą Kwiatkowskiego oraz ul. Energetyków i Janka Wiśniewskiego.

GDDKiA podała, że został już podpisany protokół, który stanowi podsumowanie posiedzenia z udziałem oddziału i centrali dyrekcji, Ministerstwa Infrastruktury, biura projektowego oraz lokalnych samorządowców.

Wniosek o decyzję środowiskową w I kwartale 2026 r.

„W protokole KOPI zarekomendowany został wariant przebiegu inwestycji do kolejnych etapów jej przygotowania, w tym m.in. do złożenia wniosku o decyzję środowiskową, co zaplanowaliśmy na I kwartał 2026 r. Zostanie ona wydana w postępowaniu administracyjnym prowadzonym przez Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska (RDOŚ) w Gdańsku” – poinformowała GDDKiA.

Droga Czerwona to trzy odcinki o łącznej długości ok. 9 km

Droga Czerwona ma powstać w standardzie wymaganym dla drogowej sieci TEN-T. Przewidziana została jako droga klasy GP (główna ruchu przyspieszonego), a z pozostałą siecią będzie skomunikowana w sumie poprzez pięć węzłów drogowych.

W ramach przedsięwzięcia przewidziano również realizację infrastruktury dla pieszych i rowerzystów w postaci kładek oraz tuneli. Inwestycja składać się będzie z trzech odcinków o łącznej długości ok. 9 km.