Droga ekspresowa S6 nazywana też „Trasą Kaszubską” to jedna z najważniejszych inwestycji drogowych na polskim Pomorzu. Trasa S6 jest częścią międzynarodowej trasy Via Hanseatica łączącej miasta południowego Bałtyku, od niemieckiej Lubeki po łotewską Rygę.

Obecnie kierowcy mogą korzystać już z 144 kilometrów S6 od Goleniowa do Koszalina. Teraz przyszedł czas na otwarcie 46-kilometrowego odcinka, które połączą Koszalin ze Słupskiem. Na trasie powstało osiem węzłów drogowych i 41 obiektów mostowych.

Odcinek z którego kierowcy będą mogli korzystaj od poniedziałku składa się z dwóch zadań: Sianów-Sławno i Sławno-Słupsk

Odcinek S6 Sianów-Sławno

Na odcinku, który rozpoczyna się na końcu obwodnicy Koszalina i Sianowa i kończy przed miejscowością Sławno powstały cztery węzły drogowe (Kawno, Malechowo, Karwice oraz Bobrowice), oraz pary Miejsc Obsługi Podróżnych Karwice (Karwice Północ i Karwice Południe). Na tym fragmencie trasy znajduje się 12 wiaduktów, 5 mostów oraz 3 przejścia dla zwierząt.

Odcinek S6 Sławno-Słupsk

Na odcinku Sławno – Słupsk znajdują się węzły drogowe (Sławno, Warszkowo, Wrześnica i Sycewice). W ramach tego zadania wybudowano cztery mosty połączone z funkcją przejść dla zwierząt, estakada, czternaście wiaduktów oraz dwa dodatkowe przejścia dla zwierząt. Największym obiektem na tym odcinku jest most przez rzekę Wieprza na południe od Sławna o długości 222,5 metra.

Budowa S6 na wschód od Słupska

Łagodna zima sprzyja pracom w terenie, dlatego "Trasa Kaszubska" rośnie także na odcinku na wschód od Słupska.

Już wiosną przyszłego roku ma zostać otwarty odcinek pomiędzy Bożepolem Wielkim a Leśnicami. Ten fragment trasy jest już obecnie w dużej części gotowy. Po otwarciu tego odcinka w kolejnych miesiącach ma zostać oddany do ruchu 12-kilometrowy fragment odcinek do Bobrownik oraz dalszego ciągu aż do Słupska.

Największe trudności sprawia budowlańcom 11-kilometrowy odcinek pomiędzy Leśnicami a Skórowem. Prace na tym odcinku wydłużyły się z powodu trudnych warunków gruntowych, przez które wykonawca musiał wykonać dodatkowe wzmocnienia podłoża.

Cały odcinek od Słupska do Gdańska pierwotnie miał być oddany do użytku w czwartym kwartale 2025 r. Obecny termin oddania tego fragmentu S6 to drugi kwartał 2026 r. Wtedy cała "Trasa Kaszubska" będzie gotowa i połączy aglomeracje trójmiejską ze Szczecinem.