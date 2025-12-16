W nocy z poniedziałku na wtorek tunel popularnej Zakopianki na trasie S7 został czasowo zamknięty. W godzinach 2-2.30 samochody nie mogły przejeżdżać na odcinku od węzła Lubień do węzła Skomielna Biała.

Podobne utrudnienia przewidziane są także kolejnej nocy z wtorku na środę (z 16 na 17 grudnia). Przez ok. 30 minut samochody nie wjadą do tunelu. Poza tym przez większość nocy ruch na tym odcinku zostanie ograniczony do jednego pasa w każdą stronę, a maksymalna prędkość do 70 km/h.

Dlaczego tunel Zakopianki jest zamykany?

Jak przyznaje GDDKiA, utrudnienia mają związek z rutynowymi pracami serwisowymi tunelu otwartego trzy lata temu. Obecnie sprawdzane są systemy oświetlenia, zasilania, sterowania, wentylacji, monitoringu, czujników, nagłośnienia i łączności. To drugi raz w tym roku, gdy drogowcy prowadzą prace wymagające czasowego zamknięcia tunelu. Poprzednie miały miejsce w ostatnim tygodniu września.

Tunel pod górą Luboń Mały stanowi kluczowy element trasy S7 będącej główną trasą prowadzącą do Zakopanego. Drogowcy sprawdzają działanie systemów przed sezonem świąteczno-zimowym. Z każdym rokiem rośnie liczba samochodów korzystających z tunelu. Obecny rekord dzienny - 53 tys. samochodów – został ustanowiony 10 sierpnia.

Jak pojadą samochody?

Ze względu na zamknięcie tunelu konieczne jest wprowadzenie tymczasowej organizacji ruchu. Drogowcy wskazali zalecane objazdy.

W czasie prac serwisowych trasa S7 zostanie zamknięta na odcinku od węzła Lubień do węzła Skomielna Biała. Kierowcy w stronę Zakopanego pojadą wtedy objazdami:

z węzła Lubień na DW968 do Mszany Dolnej,

następnie DK28 do węzła Skomielna Biała przy zamknięciu w kierunku Zakopanego.

Inne utrudnienia na drodze do Zakopanego

To nie jedyne prace drogowe na trasie prowadzącej do zimowej stolicy Polski. Od poniedziałku 15 grudnia GDDKiA zamknęła część jezdni na Zakopiance w Myślenicach. Taka organizacja ruchu potrwa do czwartku, do końca dnia i ma związek z budową węzła drogowego.

- Zamykamy jezdnię w kierunku Zakopanego, aby na odcinku ok. 600 m ułożyć ostatnią, ścieralną warstwę asfaltu - zapowiedziała Anna Bałdyga z GDDKiA. Przez ten czas ruch będzie się odbywał po jednym pasie w każdą stronę.

Zakończenie prac i przywrócenie ruchu po dwa pasy w każdym kierunku zaplanowano na czwartek około godz. 18. Budowa węzła drogowego w Myślenicach rozpoczęła się wczesną wiosną 2024 roku i potrwa do końca 2025 roku. Inwestycję o wartości prawie 56 mln zł realizuje firma Banimex.

Dzięki budowie węzła będzie można zlikwidować sygnalizację świetlną na skrzyżowaniu Zakopianki i ul. Sobieskiego. W ramach inwestycji powstaną dodatkowe pasy pozwalające na wjazd na węzeł i na Zakopiankę. Na ul. Sobieskiego powstanie rondo, z którego będzie można wjechać na drogę krajową nr 7.