W efekcie deregulacyjnych działań rządu przedsiębiorcy doczekali się jednoznacznego określenia zasad okresu, po którym przedsiębiorcy mogą ubiegać się o skorzystanie z ulgi Mały ZUS Plus. Od początku 2026 roku zasady te nie leżą już w kwestii interpretacji zakładu Ubezpieczeń Społecznych.

Ulga Mały ZUS Plus to nic innego jak możliwość opłacania niższych niż zazwyczaj składek ZUS przez okres 36 miesięcy prowadzenia działalności. Do tej pory zakład egzekwował zasadę, wedle której przedsiębiorca mógł skorzystać z niższych składek po trzech latach. Teraz jednak okres ten się zmienił i został bardzo dokładnie określony przez ustawę.

Mały ZUS Plus dla przedsiębiorców - krótszy okres karencji między kolejnymi ulgami

Nowe regulacje prawne wprowadzają jednolitą zasadę dla wszystkich przedsiębiorców, która zakłada, że każdy spełniający warunki będzie mógł opłacać niższe składki na ubezpieczenia społeczne przez 36 miesięcy w każdym 60-miesięcznym okresie prowadzenia działalności. Co bardzo istotne - jest to niezależne od tego, czy i jak długo wcześniej korzystali oni z ulgi.

Zasady naliczeń zakładają, że pierwszy 60-miesięczny okres prowadzenia działalności liczy się od miesiąca, w którym (po grudniu 2025 roku) rozpoczęto działalność z przysługującą ulgą. Każdy kolejny taki okres zaczyna się od momentu od pierwszego miesiąca prowadzenia lub kontynuowania działalności po zakończeniu poprzedniego okresu.

Do okresów 36 miesięcy kalendarzowych ulgi oraz 60 miesięcy kalendarzowych prowadzenia pozarolniczej działalności gospodarczej wlicza się jako pełny miesiąc każdy miesiąc kalendarzowy, w którym odpowiednio korzystano z ulgi lub prowadzono pozarolniczą działalność gospodarczą przez co najmniej jeden dzień - podkreśla rzeczniczka prasowa białostockiego ZUSu.

Co bardzo ważne, w jednym takim 60-miesięcznym okresie ulga może być stosowana przez maksymalnie 36 miesięcy. Jeśli jednak - z różnych powodów - liczba ta nie zostanie wykorzystana, to pozostałe miesiące nie przechodzą na kolejny okres.

Dlaczego to takie ważne? Bo mały ZUS plus to niższe składki na ubezpieczenia społeczne, które liczone są od dochodu z działalności gospodarczej za ubiegły rok kalendarzowy. Oczywiście podstawa tychże składek nie może być niższa niż 30% minimalnego wynagrodzenia, ale też wyższa niż 60 procent prognozowanego przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia.

Jak więc widać, każdego roku składki te mogą być różne w zależności od danego przedsiębiorstwa. Oznacza to, że podstawa wymiaru składek na ubezpieczenie musi mieścić się w przedziale od 1441,80 zł do nawet 5652,00 zł.

Mały ZUS plus w 2026 roku - nowe zasady niezależnie od wcześniejszego wykorzystania

Od 2026 roku ulga Mały ZUS plus dla przedsiębiorców przysługuje niezależnie od tego, czy ulga ta była wcześniej wykorzystana. W tej sytuacji jedynym warunkiem jest spełnienie warunków ustawowych. Innymi słowy, z ulgi mogą skorzystać przedsiębiorcy, którzy:

osiągnęli w poprzednim roku kalendarzowym przychód z działalności nie wyższy niż 120 tys. zł (jeśli działalność była prowadzona krócej, limit przychodu ustala się proporcjonalnie do liczby dni prowadzenia firmy);

prowadzili działalność gospodarczą w poprzednim roku przez co najmniej 60 dni.

Pozostałe zasady ulgi mały ZUS plus nie ulegają zmianie. Zmiany dotyczą jedynie sposobu liczenia okresów i ich celem jest uproszczenie zasad, a także możliwość łatwiejszego zrozumienia zasad przez przedsiębiorców. Chodzi dokładnie o:

Prowadzenie działalności zarejestrowanej w CEIDG na podstawie wpisu lub innych przepisów;

Niespełnienie warunków do opłacania preferencyjnych składek (od 30% minimalnego wynagrodzenia);

Nierozliczanie się w formie karty podatkowej;

Nie wykonywanie w ramach działalności zleceń, które wcześniej wykonywane były dla byłego lub obecnego pracodawcy w ramach etatu w bieżącym lub poprzednim roku kalendarzowym;

Niepodleganie w poprzednim roku ubezpieczeniom społecznym lub ubezpieczeniu zdrowotnemu także z tytułu innej pozarolniczej działalności (czyli jako twórca i artysta, wspólnik spółki jawnej, komandytowej, partnerskiej, jednoosobowej spółki z o.o., prowadzący działalność w zakresie wolnego zawodu czy prowadzący szkoły lub inne placówki oświatowe).

Mały ZUS plus nie przysługuje za to pewnej konkretnej grupie przedsiębiorców. Mowa dokładnie o:

• osoby rozpoczynające działalność gospodarczą (nowi przedsiębiorcy mogą skorzystać z ulgi na start lub preferencyjnych składek);

• przedsiębiorcy rozliczający się kartą podatkową i jednocześnie korzystający ze zwolnienia z VAT;

• osoby prowadzące inną pozarolniczą działalność, np. jako wspólnicy spółki jawnej;

• osoby wykonujące działalność na rzecz obecnego lub byłego pracodawcy w takim samym zakresie, w jakim pracowały dla niego w bieżącym lub poprzednim roku kalendarzowym.

Mały ZUS plus po raz pierwszy lub po przerwie - co warto wiedzieć?

Osoby prowadzące działalność gospodarczą, które w 2025 r. nie korzystały z ulgi „mały ZUS plus” albo korzystały z niej, lecz nie do końca grudnia 2025 r., a chcą skorzystać z niej w 2026 r. i spełniają wymagane warunki, powinny zgłosić się do ulgi najpóźniej do 2 lutego 2026 r.

Termin ten wynika z faktu, że 31 stycznia przypada w sobotę. W tym celu należy wyrejestrować się z ubezpieczeń z dotychczasowym kodem tytułu ubezpieczenia, a następnie zgłosić się z kodem właściwym dla ulgi „mały ZUS plus”. Do 20 lutego 2026 r. należy złożyć również odpowiednie dokumenty rozliczeniowe.