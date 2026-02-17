Program 800 plus to forma wsparcia finansowego dla rodzin, przysługująca na każde dziecko do ukończenia 18. roku życia. Regulacje dotyczące świadczenia zawiera ustawa z dnia 11 lutego 2016 r. o pomocy państwa w wychowywaniu dzieci. Od 1 stycznia 2024 r. miesięczna kwota świadczenia wzrosła z 500 zł do 800 zł na dziecko. Środki te są zwolnione z podatku dochodowego i nie mogą być zajęte przez komornika. Dodatek przyznawany jest bez względu na dochody rodziny i ma na celu wsparcie budżetu domowego oraz poprawę warunków życia i wychowania dzieci.

Kiedy ZUS wypłaca świadczenie Rodzina 800 plus?

800 plus standardowo wypłacane jest w:

2 dzień miesiąca,

4 dzień miesiąca,

7 dzień miesiąca,

9 dzień miesiąca,

12 dzień miesiąca,

14 dzień miesiąca,

16 dzień miesiąca,

18 dzień miesiąca,

20 dzień miesiąca,

22 dzień miesiąca.

800 plus - nowe terminy wypłat w marcu 2026

W marcu 2026 roku część beneficjentów programu 800 plus otrzyma środki wcześniej niż zwykle. Ma to związek z układem dni wolnych i roboczych w kalendarzu, który wpływa na terminy realizacji przelewów przez ZUS. Z tego powodu na ten miesiąc przewidziano zmodyfikowany harmonogram wypłat świadczenia:

2 marca (poniedziałek);

4 marca (środa);

6 marca (piątek) – w tym dniu zostaną wypłacone świadczenia, które powinny zostać wypłacone 7 marca (sobota);

9 marca (poniedziałek);

12 marca (czwartek);

13 marca (piątek) – w tym dniu zostaną wypłacone świadczenia, które powinny zostać wypłacone 14 marca (sobota);

16 marca (poniedziałek);

18 marca (środa);

20 marca (piątek) – w tym dniu zostaną wypłacone również świadczenia, które powinny zostać wypłacone 22 marca (niedziela).

Oznacza to, że osoby, które otrzymują swoje świadczenia 7,14 i 22 dnia każdego miesiąca w marcu 2026 otrzymają 800 plus wcześniej.

W 2026 roku rodzice muszą złożyć nowy wniosek o 800 plus

Od 1 lutego rodzice mają możliwość składania wniosków o świadczenie 800 plus na następny okres świadczeniowy, który rozpocznie się 1 czerwca 2026 roku. Tak jak dotychczas, procedura odbywa się wyłącznie online. Dokumenty można przesłać za pośrednictwem kilku kanałów elektronicznych, w tym:

Platformy Usług Elektronicznych ZUS (PUE ZUS),

portalu Emp@tia,

systemów bankowości internetowej,

aplikacji mobilnej mZUS.

Terminy składania wniosków o świadczenie 800 plus w 2026 roku

Rodzice powinni zwracać szczególną uwagę na terminy składania wniosków, ponieważ nawet krótkie opóźnienie może skutkować utratą prawa do świadczenia za dany miesiąc. Moment rozpoczęcia wypłat oraz termin przekazania środków zależą od daty złożenia dokumentów:

od 1 lutego do 30 kwietnia 2026 r. – ZUS rozpatrzy wniosek i przekaże pieniądze najpóźniej do 30 czerwca 2026 r.;

– ZUS rozpatrzy wniosek i przekaże pieniądze najpóźniej do 30 czerwca 2026 r.; od 1 do 31 maja 2026 r. – świadczenie zostanie przyznane z wyrównaniem za czerwiec, a wypłata nastąpi do 31 lipca 2026 r.;

– świadczenie zostanie przyznane z wyrównaniem za czerwiec, a wypłata nastąpi do 31 lipca 2026 r.; od 1 do 30 czerwca 2026 r. – środki wraz z wyrównaniem za czerwiec trafią do rodziców do 31 sierpnia 2026 r.;

– środki wraz z wyrównaniem za czerwiec trafią do rodziców do 31 sierpnia 2026 r.; od 1 do 31 lipca 2026 r. – wypłata obejmie wyrównanie jedynie od lipca i zostanie zrealizowana najpóźniej do 30 września 2026 r.;

– wypłata obejmie wyrównanie jedynie od lipca i zostanie zrealizowana najpóźniej do 30 września 2026 r.; od 1 do 31 sierpnia 2026 r. – prawo do świadczenia będzie naliczane wyłącznie od sierpnia, a pieniądze zostaną przekazane do 31 października 2026 r.

800 plus - komu nie przysługuje świadczenie?

Zasadniczo świadczenie 800 plus przysługuje na każde dziecko do ukończenia 18 lat, jednak przepisy przewidują wyjątki, w których wsparcie nie jest przyznawane. Prawo do wypłaty nie przysługuje, gdy: