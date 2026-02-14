- Kiedy złożyć wniosek o 800 plus w 2026 roku?
- Czy można złożyć wniosek o 800 plus po terminie?
- Od 2027 roku nie będzie trzeba składać corocznych wniosków o przedłużenie prawa do 800 plus?
- Gdzie można złożyć wniosek o 800 plus?
- Jak złożyć nowy wniosek o 800 plus?
- Jak sprawdzić, czy przyznano 800 plus?
- Kto nie dostanie 800 plus w 2026 roku?
Świadczenie wychowawcze 800 plus zostało wprowadzone na mocy ustawy z dnia 11 lutego 2016 r. o pomocy państwa w wychowywaniu dzieci. Zgodnie z obowiązującymi przepisami przysługuje ono każdej rodzinie na dziecko do ukończenia 18. roku życia, niezależnie od poziomu dochodów. Od 1 stycznia 2024 r. kwota wsparcia wzrosła z 500 zł do 800 zł miesięcznie.
Aby zachować ciągłość wypłat, konieczne jest coroczne składanie wniosku w określonym terminie. Jego niedotrzymanie może spowodować przerwę w wypłacie świadczenia, a w niektórych przypadkach nawet utratę prawa do pieniędzy za dany okres.
Kiedy złożyć wniosek o 800 plus w 2026 roku?
Wnioski na nowy okres świadczeniowy, trwający od 1 czerwca 2026 r. do 31 maja 2027 r., można składać między 1 lutego a 30 kwietnia 2026 r. Złożenie dokumentów w tym czasie gwarantuje ciągłość wypłat. Przekroczenie terminu 30 kwietnia skutkuje opóźnieniem w przekazaniu środków, a w niektórych sytuacjach także utratą prawa do świadczenia za miesiące poprzedzające złożenie wniosku.
W zależności od daty dostarczenia dokumentów obowiązują następujące zasady:
- od 1 lutego do 30 kwietnia 2026 r. – Zakład Ubezpieczeń Społecznych rozpatrzy wniosek i wypłaci świadczenie najpóźniej do 30 czerwca 2026 r.;
- od 1 do 31 maja 2026 r. – wypłata nastąpi z wyrównaniem za czerwiec, do 31 lipca 2026 r.;
- od 1 do 30 czerwca 2026 r. – środki wraz z wyrównaniem za czerwiec zostaną przekazane do 31 sierpnia 2026 r.;
- od 1 do 31 lipca 2026 r. – świadczenie będzie wypłacone z wyrównaniem wyłącznie od lipca, najpóźniej do 30 września 2026 r.;
- od 1 do 31 sierpnia 2026 r. – prawo do świadczenia będzie przysługiwać od sierpnia, a wypłata nastąpi do 31 października 2026 r.
Ważne
Powyższe terminy dotyczą wyłącznie osób, które chcą „przedłużyć” o kolejny rok już otrzymywane świadczenie. Nie dotyczą nowo narodzonych dzieci.
Czy można złożyć wniosek o 800 plus po terminie?
Złożenie wniosku o 800 plus po wyznaczonym terminie nadal jest możliwe, jednak wiąże się z opóźnieniem wypłaty środków. Jeśli dokumenty wpłyną do Zakład Ubezpieczeń Społecznych po 30 czerwca, prawo do świadczenia będzie przysługiwać dopiero od miesiąca złożenia wniosku – bez wyrównania za wcześniejsze miesiące.
Zasady te nie obowiązują w przypadku nowo narodzonych dzieci. Wówczas rodzice mają trzy miesiące od dnia narodzin na złożenie wniosku. Zachowanie tego terminu gwarantuje wypłatę świadczenia z wyrównaniem od miesiąca, w którym dziecko przyszło na świat.
Od 2027 roku nie będzie trzeba składać corocznych wniosków o przedłużenie prawa do 800 plus?
13 stycznia 2026 r. w Wykazie prac legislacyjnych i programowych Rady Ministrów pojawiły się założenia projektu zmiany ustawy o pomocy państwa w wychowywaniu dzieci. Proponowana nowelizacja zakłada wprowadzenie corocznego, automatycznego przedłużania prawa do świadczenia wychowawczego – czyli 800 plus (wcześniej 500 plus) – bez potrzeby ponownego składania wniosku.
Rodzice w dalszym ciągu będą jednak zobowiązani do aktualizowania danych w przypadku zmian w sytuacji rodzinnej, takich jak narodziny kolejnego dziecka czy powrót do kraju z zagranicy. Planowane regulacje mają wejść w życie od okresu świadczeniowego 2027/2028, a więc od 1 czerwca 2027 r.
Gdzie można złożyć wniosek o 800 plus?
Wnioski o świadczenie 800 plus można obecnie składać wyłącznie drogą elektroniczną – tradycyjna, papierowa forma została wycofana. Dokumenty przyjmowane są za pośrednictwem:
- Platformy Usług Elektronicznych Zakład Ubezpieczeń Społecznych (PUE ZUS),
- portalu Emp@tia,
- systemów bankowości internetowej udostępnianych przez większość banków,
- aplikacji mobilnej mZUS na smartfony.
Jak złożyć nowy wniosek o 800 plus?
Aby ubiegać się o 800 plus, należy przejść przez kilka nieskomplikowanych etapów:
- zalogować się do PUE Zakład Ubezpieczeń Społecznych, na portal Emp@tia lub do swojego konta w bankowości internetowej;
- wypełnić formularz, podając dane rodzica oraz dziecka;
- sprawdzić poprawność wpisanych informacji i – w razie potrzeby – dołączyć wymagane dokumenty;
- przesłać wniosek elektronicznie oraz zapisać albo pobrać potwierdzenie jego wysłania.
Warto nie zwlekać ze złożeniem dokumentów, aby uniknąć ewentualnych przerw lub opóźnień w wypłacie świadczenia.
Jak sprawdzić, czy przyznano 800 plus?
Informacja o przyznaniu 800 plus przekazywana jest wyłącznie drogą elektroniczną. Decyzję można sprawdzić:
- na Platformie Usług Elektronicznych Zakład Ubezpieczeń Społecznych (PUE ZUS) w zakładce „Rodzina 800+”,
- w aplikacji mobilnej mZUS,
- poprzez wiadomość e-mail lub SMS – o ile wnioskodawca wyraził zgodę na taką formę powiadomień.
ZUS nie wysyła decyzji w wersji papierowej, dlatego warto regularnie kontrolować status swojego wniosku online.
Kto nie dostanie 800 plus w 2026 roku?
Co do zasady 800 plus przysługuje na każde dziecko do ukończenia 18. roku życia, jednak w określonych sytuacjach świadczenie nie zostanie wypłacone. Wsparcie nie przysługuje m.in., gdy:
- dziecko zawrze związek małżeński;
- zostanie umieszczone w instytucji zapewniającej całodobowe, nieodpłatne utrzymanie, takiej jak młodzieżowy ośrodek wychowawczy, schronisko dla nieletnich, zakład poprawczy, areszt śledczy, zakład karny, szkoła wojskowa czy inna placówka edukacyjna;
- pełnoletnie dziecko samo pobiera świadczenie wychowawcze na swoje dziecko;
- na to samo dziecko wypłacane jest podobne świadczenie za granicą (z wyjątkiem sytuacji, gdy wsparcie pochodzi z kraju UE, EFTA lub z Wielkiej Brytanii).