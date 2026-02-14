Świadczenie wychowawcze 800 plus zostało wprowadzone na mocy ustawy z dnia 11 lutego 2016 r. o pomocy państwa w wychowywaniu dzieci. Zgodnie z obowiązującymi przepisami przysługuje ono każdej rodzinie na dziecko do ukończenia 18. roku życia, niezależnie od poziomu dochodów. Od 1 stycznia 2024 r. kwota wsparcia wzrosła z 500 zł do 800 zł miesięcznie.

Aby zachować ciągłość wypłat, konieczne jest coroczne składanie wniosku w określonym terminie. Jego niedotrzymanie może spowodować przerwę w wypłacie świadczenia, a w niektórych przypadkach nawet utratę prawa do pieniędzy za dany okres.

Kiedy złożyć wniosek o 800 plus w 2026 roku?

Wnioski na nowy okres świadczeniowy, trwający od 1 czerwca 2026 r. do 31 maja 2027 r., można składać między 1 lutego a 30 kwietnia 2026 r. Złożenie dokumentów w tym czasie gwarantuje ciągłość wypłat. Przekroczenie terminu 30 kwietnia skutkuje opóźnieniem w przekazaniu środków, a w niektórych sytuacjach także utratą prawa do świadczenia za miesiące poprzedzające złożenie wniosku.

W zależności od daty dostarczenia dokumentów obowiązują następujące zasady:

od 1 lutego do 30 kwietnia 2026 r. – Zakład Ubezpieczeń Społecznych rozpatrzy wniosek i wypłaci świadczenie najpóźniej do 30 czerwca 2026 r.;

Ważne Powyższe terminy dotyczą wyłącznie osób, które chcą „przedłużyć” o kolejny rok już otrzymywane świadczenie. Nie dotyczą nowo narodzonych dzieci.

Czy można złożyć wniosek o 800 plus po terminie?

Złożenie wniosku o 800 plus po wyznaczonym terminie nadal jest możliwe, jednak wiąże się z opóźnieniem wypłaty środków. Jeśli dokumenty wpłyną do Zakład Ubezpieczeń Społecznych po 30 czerwca, prawo do świadczenia będzie przysługiwać dopiero od miesiąca złożenia wniosku – bez wyrównania za wcześniejsze miesiące.

Zasady te nie obowiązują w przypadku nowo narodzonych dzieci. Wówczas rodzice mają trzy miesiące od dnia narodzin na złożenie wniosku. Zachowanie tego terminu gwarantuje wypłatę świadczenia z wyrównaniem od miesiąca, w którym dziecko przyszło na świat.

Od 2027 roku nie będzie trzeba składać corocznych wniosków o przedłużenie prawa do 800 plus?

13 stycznia 2026 r. w Wykazie prac legislacyjnych i programowych Rady Ministrów pojawiły się założenia projektu zmiany ustawy o pomocy państwa w wychowywaniu dzieci. Proponowana nowelizacja zakłada wprowadzenie corocznego, automatycznego przedłużania prawa do świadczenia wychowawczego – czyli 800 plus (wcześniej 500 plus) – bez potrzeby ponownego składania wniosku.

Rodzice w dalszym ciągu będą jednak zobowiązani do aktualizowania danych w przypadku zmian w sytuacji rodzinnej, takich jak narodziny kolejnego dziecka czy powrót do kraju z zagranicy. Planowane regulacje mają wejść w życie od okresu świadczeniowego 2027/2028, a więc od 1 czerwca 2027 r.

Gdzie można złożyć wniosek o 800 plus?

Wnioski o świadczenie 800 plus można obecnie składać wyłącznie drogą elektroniczną – tradycyjna, papierowa forma została wycofana. Dokumenty przyjmowane są za pośrednictwem:

Platformy Usług Elektronicznych Zakład Ubezpieczeń Społecznych (PUE ZUS),

portalu Emp@tia,

systemów bankowości internetowej udostępnianych przez większość banków,

aplikacji mobilnej mZUS na smartfony.

Jak złożyć nowy wniosek o 800 plus?

Aby ubiegać się o 800 plus, należy przejść przez kilka nieskomplikowanych etapów:

zalogować się do PUE Zakład Ubezpieczeń Społecznych, na portal Emp@tia lub do swojego konta w bankowości internetowej;

wypełnić formularz, podając dane rodzica oraz dziecka;

sprawdzić poprawność wpisanych informacji i – w razie potrzeby – dołączyć wymagane dokumenty;

przesłać wniosek elektronicznie oraz zapisać albo pobrać potwierdzenie jego wysłania.

Warto nie zwlekać ze złożeniem dokumentów, aby uniknąć ewentualnych przerw lub opóźnień w wypłacie świadczenia.

Jak sprawdzić, czy przyznano 800 plus?

Informacja o przyznaniu 800 plus przekazywana jest wyłącznie drogą elektroniczną. Decyzję można sprawdzić:

na Platformie Usług Elektronicznych Zakład Ubezpieczeń Społecznych (PUE ZUS) w zakładce „Rodzina 800+”,

w aplikacji mobilnej mZUS,

poprzez wiadomość e-mail lub SMS – o ile wnioskodawca wyraził zgodę na taką formę powiadomień.

ZUS nie wysyła decyzji w wersji papierowej, dlatego warto regularnie kontrolować status swojego wniosku online.

Kto nie dostanie 800 plus w 2026 roku?

Co do zasady 800 plus przysługuje na każde dziecko do ukończenia 18. roku życia, jednak w określonych sytuacjach świadczenie nie zostanie wypłacone. Wsparcie nie przysługuje m.in., gdy: