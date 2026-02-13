Ryczałt energetyczny - dofinansowanie do prądu z ZUS w wysokości 312,71 zł (a od 1 marca – 329,28 zł) co miesiąc

Ryczałt energetyczny to świadczenie przewidziane w ustawie z 24 stycznia 1991 r. o kombatantach oraz o kombatantach oraz niektórych osobach będących ofiarami represji wojennych i okresu powojennego. Jego celem jest częściowe zrekompensowanie wydatków na energię elektryczną ponoszonych przez gospodarstwa domowe osób uprawnionych. Dodatek ten wypłaca ZUS, a jego wysokość jest co roku waloryzowana, tak aby uwzględniała bieżące koszty życia i poziom inflacji.

ZUS od 1 marca wypłaci 329,28 zł co miesiąc. Kto ma prawo do ryczałtu energetycznego?

Ryczałt energetyczny nie jest świadczeniem powszechnym i nie przysługuje wszystkim seniorom. Mogą ubiegać się o niego wyłącznie osoby wskazane w ustawie o kombatantach, którym – obok innych uprawnień – przyznano także to wsparcie.

Do osób uprawnionych zaliczają się:

kombatanci oraz inne osoby posiadające status osoby uprawnionej,

oraz inne osoby posiadające status osoby uprawnionej, żołnierze zastępczej służby wojskowej przymusowo kierowani do pracy m.in. w kopalniach węgla, kamieniołomach, zakładach wydobycia rud uranu czy batalionach budowlanych,

przymusowo kierowani do pracy m.in. w kopalniach węgla, kamieniołomach, zakładach wydobycia rud uranu czy batalionach budowlanych, wdowy i wdowcy po kombatantach oraz innych osobach uprawnionych, o ile pobierają emeryturę lub rentę,

oraz innych osobach uprawnionych, o ile pobierają emeryturę lub rentę, wdowy po żołnierzach przymusowo zatrudnianych, pod warunkiem otrzymywania emerytury lub renty.

Ile wynosi ryczałt energetyczny?

Od 1 marca 2025 r. ryczałt energetyczny wynosi 312,71 zł miesięcznie. Wysokość świadczenia jest co roku ogłaszana w „Monitorze Polskim” przez Szefa Urzędu do Spraw Kombatantów i Osób Represjonowanych, na podstawie upoważnienia zawartego w art. 20 ust. 3d ustawy. Oznacza to, że dodatek podlega corocznej waloryzacji razem z emeryturami i rentami, a zaktualizowana kwota obowiązuje zawsze od marca.

Ryczałt energetyczny – ile wyniesie po podwyżce od 1 marca 2026 roku?

Po komunikacie Prezesa GUS z 9 lutego 2026 r., w którym wskazano, że realny wzrost przeciętnego wynagrodzenia w 2025 r. w porównaniu z 2024 r. wyniósł 5,5 proc., znany jest już ostateczny wskaźnik waloryzacji na 2026 rok. Oznacza to, że można również określić, o ile od 1 marca 2026 r. wzrośnie ryczałt energetyczny.

Wskaźnik waloryzacji stanowi sumę średniorocznej inflacji z poprzedniego roku (dla gospodarstw emerytów i rencistów wyniosła ona 4,2 proc.) oraz co najmniej 20 proc. realnego wzrostu przeciętnego wynagrodzenia. Zgodnie z rozporządzeniem Rady Ministrów z 31 lipca 2025 r., w 2026 r. przyjęto minimalny 20-procentowy udział, co dało dodatkowe 1,1 proc. (20 proc. z 5,5 proc.).

Ostatecznie wskaźnik waloryzacji na 2026 r. wyniósł 5,3 proc. (4,2 proc. + 1,1 proc.), co zostało potwierdzone także w komunikacie Ministra Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej z 11 lutego 2026 r. W rezultacie od 1 marca 2026 r. wszystkie emerytury, renty i dodatki do nich wzrosną o 5,3 proc. Po podwyżce ryczałt energetyczny wyniesie 329,28 zł brutto.

Aby otrzymać z ZUS dodatkowe 329,28 zł kluczowy jest jeden dokument

O przyznaniu ryczałtu energetycznego nie decyduje ani wiek, ani wysokość dochodów. Najważniejsze jest posiadanie statusu kombatanta lub osoby represjonowanej, ewentualnie bycie wdową bądź wdowcem po takiej osobie, a także pobieranie emerytury, renty lub innego podobnego świadczenia.

Warunkiem uzyskania dodatku jest decyzja Szefa Urzędu do Spraw Kombatantów i Osób Represjonowanych potwierdzająca okres działalności kombatanckiej lub doznane represje. W przypadku wdów i wdowców konieczne jest przedstawienie dokumentu potwierdzającego status członka rodziny osoby uprawnionej. Z kolei osoby pełniące zastępczą służbę wojskową i przymusowo kierowane do pracy powinny dostarczyć zaświadczenie z Wojskowej Komendy Uzupełnień, natomiast wdowy po takich żołnierzach – dokument wydany przez właściwy organ wojskowy, potwierdzający przysługujące im uprawnienia.

Jak złożyć wniosek o ryczałt energetyczny krok po kroku?

1. Zweryfikuj swoje uprawnienia – niezbędna jest decyzja Szefa UdSKiOR potwierdzająca status kombatanta lub osoby represjonowanej. W przypadku wdów i wdowców wymagany jest dokument potwierdzający prawo do świadczeń jako członka rodziny po osobie uprawnionej.

2. Wypełnij formularz ZUS-ERK – ten sam wniosek służy zarówno do ubiegania się o emeryturę lub rentę, jak i o ryczałt energetyczny. Druk można otrzymać w placówce ZUS albo pobrać w wersji elektronicznej.

3. Złóż wniosek wraz z dokumentami – możesz przekazać je osobiście w ZUS (na piśmie lub ustnie do protokołu), wysłać pocztą, a jeśli przebywasz za granicą – również za pośrednictwem konsulatu.

4. Oczekuj na rozpatrzenie sprawy – decyzja wydawana jest zazwyczaj w ciągu 30 dni od momentu złożenia pełnej dokumentacji i wyjaśnienia wszystkich okoliczności. Po jej pozytywnym rozstrzygnięciu dodatek zostanie doliczony do wypłacanego świadczenia.

5. Przygotuj wymagane załączniki – najczęściej jest to decyzja UdSKiOR potwierdzająca status osoby uprawnionej albo dokumenty wojskowe (w przypadku żołnierzy przymusowo kierowanych do pracy), a w przypadku wdów i wdowców – decyzja potwierdzająca prawo do świadczeń jako członka rodziny po kombatancie.

Kiedy złożyć wniosek o ryczałt energetyczny?

Wniosek o ryczałt energetyczny można złożyć w dowolnym momencie, gdyż przepisy nie określają ostatecznego terminu jego złożenia. Po dostarczeniu kompletnej i poprawnie wypełnionej dokumentacji ZUS ma do 30 dni na wydanie decyzji. Świadczenie zostanie wypłacone najpóźniej w miesiącu następującym po miesiącu, w którym złożono wniosek.

Jakie inne dodatki i świadczenia przysługują kombatantom?

Osoby uprawnione do ryczałtu energetycznego mogą ubiegać się także o inne świadczenia i formy wsparcia finansowego, takie jak m.in.:

dodatek kombatancki w kwocie 330,07 zł (od 1 marca 2026 – 347,56 zł) miesięcznie,

w kwocie 330,07 zł (od 1 marca 2026 – 347,56 zł) miesięcznie, dodatek kompensacyjny – 49,51 zł (od 1 marca 2026 – 52,13 zł) miesięcznie,

– 49,51 zł (od 1 marca 2026 – 52,13 zł) miesięcznie, świadczenie dla osób odbywających zastępczą służbę wojskową – 330,07 zł (od 1 marca 2026 – 347,56 zł) miesięcznie,

– 330,07 zł (od 1 marca 2026 – 347,56 zł) miesięcznie, świadczenie dla osób deportowanych do pracy przymusowej – od 16,55 zł do 330,07 zł (od 1 marca 2026 – od 17,43 zł do 347,56 zł) miesięcznie, w zależności od czasu deportacji i wykonywanej pracy.

Dodatkowo Urząd do Spraw Kombatantów i Osób Represjonowanych zapewnia inne formy pomocy, m.in. dofinansowanie zakupu aparatów słuchowych, leczenia sanatoryjnego oraz rehabilitacji – zarówno domowej, jak i ambulatoryjnej. Istnieje także możliwość otrzymania wsparcia finansowego w formie jednorazowej lub okresowej, przyznawanego po spełnieniu określonych wymogów.

W typowych sytuacjach ryczałt energetyczny wypłacany jest co miesiąc wraz z emeryturą lub rentą, zgodnie z obowiązującymi terminami przekazywania świadczeń. Pieniądze trafiają do uprawnionych w jednym z poniższych dni miesiąca:

1. dzień miesiąca,

6. dzień miesiąca,

10. dzień miesiąca,

15. dzień miesiąca,

20. dzień miesiąca,

25. dzień miesiąca.

Czy 329,28 zł ryczałtu energetycznego to kwota brutto czy netto. Czy od ryczałtu energetycznego potrącane są składki?

Ryczałt energetyczny funkcjonuje jako ustawowy dodatek do emerytur i rent, wypłacany w formie stałej kwoty pieniężnej. Świadczenie przekazywane jest w pełnej wysokości razem z emeryturą lub rentą i nie podlega opodatkowaniu jak standardowy dochód z pracy, co oznacza, że beneficjent otrzymuje całość 329,28 zł „na rękę”. Przepisy dotyczące ryczałtu wskazują również, że nie ma obowiązku wykazywania ani rozliczania, na co te środki zostały wykorzystane.