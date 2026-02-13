- Ryczałt energetyczny - dofinansowanie do prądu z ZUS w wysokości 312,71 zł (a od 1 marca – 329,28 zł) co miesiąc
- ZUS od 1 marca wypłaci 329,28 zł co miesiąc. Kto ma prawo do ryczałtu energetycznego?
- Ile wynosi ryczałt energetyczny?
- Ryczałt energetyczny – ile wyniesie po podwyżce od 1 marca 2026 roku?
- Aby otrzymać z ZUS dodatkowe 329,28 zł kluczowy jest jeden dokument
- Jak złożyć wniosek o ryczałt energetyczny krok po kroku?
- Kiedy złożyć wniosek o ryczałt energetyczny?
- Jakie inne dodatki i świadczenia przysługują kombatantom?
- Kiedy ZUS wypłaca dodatek energetyczny?
- Czy 329,28 zł ryczałtu energetycznego to kwota brutto czy netto. Czy od ryczałtu energetycznego potrącane są składki?
Ryczałt energetyczny to świadczenie przewidziane w ustawie z 24 stycznia 1991 r. o kombatantach oraz o kombatantach oraz niektórych osobach będących ofiarami represji wojennych i okresu powojennego. Jego celem jest częściowe zrekompensowanie wydatków na energię elektryczną ponoszonych przez gospodarstwa domowe osób uprawnionych. Dodatek ten wypłaca ZUS, a jego wysokość jest co roku waloryzowana, tak aby uwzględniała bieżące koszty życia i poziom inflacji.
Ryczałt energetyczny nie jest świadczeniem powszechnym i nie przysługuje wszystkim seniorom. Mogą ubiegać się o niego wyłącznie osoby wskazane w ustawie o kombatantach, którym – obok innych uprawnień – przyznano także to wsparcie.
Do osób uprawnionych zaliczają się:
- kombatanci oraz inne osoby posiadające status osoby uprawnionej,
- żołnierze zastępczej służby wojskowej przymusowo kierowani do pracy m.in. w kopalniach węgla, kamieniołomach, zakładach wydobycia rud uranu czy batalionach budowlanych,
- wdowy i wdowcy po kombatantach oraz innych osobach uprawnionych, o ile pobierają emeryturę lub rentę,
- wdowy po żołnierzach przymusowo zatrudnianych, pod warunkiem otrzymywania emerytury lub renty.
Od 1 marca 2025 r. ryczałt energetyczny wynosi 312,71 zł miesięcznie. Wysokość świadczenia jest co roku ogłaszana w „Monitorze Polskim” przez Szefa Urzędu do Spraw Kombatantów i Osób Represjonowanych, na podstawie upoważnienia zawartego w art. 20 ust. 3d ustawy. Oznacza to, że dodatek podlega corocznej waloryzacji razem z emeryturami i rentami, a zaktualizowana kwota obowiązuje zawsze od marca.
Po komunikacie Prezesa GUS z 9 lutego 2026 r., w którym wskazano, że realny wzrost przeciętnego wynagrodzenia w 2025 r. w porównaniu z 2024 r. wyniósł 5,5 proc., znany jest już ostateczny wskaźnik waloryzacji na 2026 rok. Oznacza to, że można również określić, o ile od 1 marca 2026 r. wzrośnie ryczałt energetyczny.
Wskaźnik waloryzacji stanowi sumę średniorocznej inflacji z poprzedniego roku (dla gospodarstw emerytów i rencistów wyniosła ona 4,2 proc.) oraz co najmniej 20 proc. realnego wzrostu przeciętnego wynagrodzenia. Zgodnie z rozporządzeniem Rady Ministrów z 31 lipca 2025 r., w 2026 r. przyjęto minimalny 20-procentowy udział, co dało dodatkowe 1,1 proc. (20 proc. z 5,5 proc.).
Ostatecznie wskaźnik waloryzacji na 2026 r. wyniósł 5,3 proc. (4,2 proc. + 1,1 proc.), co zostało potwierdzone także w komunikacie Ministra Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej z 11 lutego 2026 r. W rezultacie od 1 marca 2026 r. wszystkie emerytury, renty i dodatki do nich wzrosną o 5,3 proc. Po podwyżce ryczałt energetyczny wyniesie 329,28 zł brutto.
O przyznaniu ryczałtu energetycznego nie decyduje ani wiek, ani wysokość dochodów. Najważniejsze jest posiadanie statusu kombatanta lub osoby represjonowanej, ewentualnie bycie wdową bądź wdowcem po takiej osobie, a także pobieranie emerytury, renty lub innego podobnego świadczenia.
Warunkiem uzyskania dodatku jest decyzja Szefa Urzędu do Spraw Kombatantów i Osób Represjonowanych potwierdzająca okres działalności kombatanckiej lub doznane represje. W przypadku wdów i wdowców konieczne jest przedstawienie dokumentu potwierdzającego status członka rodziny osoby uprawnionej. Z kolei osoby pełniące zastępczą służbę wojskową i przymusowo kierowane do pracy powinny dostarczyć zaświadczenie z Wojskowej Komendy Uzupełnień, natomiast wdowy po takich żołnierzach – dokument wydany przez właściwy organ wojskowy, potwierdzający przysługujące im uprawnienia.
1. Zweryfikuj swoje uprawnienia – niezbędna jest decyzja Szefa UdSKiOR potwierdzająca status kombatanta lub osoby represjonowanej. W przypadku wdów i wdowców wymagany jest dokument potwierdzający prawo do świadczeń jako członka rodziny po osobie uprawnionej.
2. Wypełnij formularz ZUS-ERK – ten sam wniosek służy zarówno do ubiegania się o emeryturę lub rentę, jak i o ryczałt energetyczny. Druk można otrzymać w placówce ZUS albo pobrać w wersji elektronicznej.
3. Złóż wniosek wraz z dokumentami – możesz przekazać je osobiście w ZUS (na piśmie lub ustnie do protokołu), wysłać pocztą, a jeśli przebywasz za granicą – również za pośrednictwem konsulatu.
4. Oczekuj na rozpatrzenie sprawy – decyzja wydawana jest zazwyczaj w ciągu 30 dni od momentu złożenia pełnej dokumentacji i wyjaśnienia wszystkich okoliczności. Po jej pozytywnym rozstrzygnięciu dodatek zostanie doliczony do wypłacanego świadczenia.
5. Przygotuj wymagane załączniki – najczęściej jest to decyzja UdSKiOR potwierdzająca status osoby uprawnionej albo dokumenty wojskowe (w przypadku żołnierzy przymusowo kierowanych do pracy), a w przypadku wdów i wdowców – decyzja potwierdzająca prawo do świadczeń jako członka rodziny po kombatancie.
Wniosek o ryczałt energetyczny można złożyć w dowolnym momencie, gdyż przepisy nie określają ostatecznego terminu jego złożenia. Po dostarczeniu kompletnej i poprawnie wypełnionej dokumentacji ZUS ma do 30 dni na wydanie decyzji. Świadczenie zostanie wypłacone najpóźniej w miesiącu następującym po miesiącu, w którym złożono wniosek.
Osoby uprawnione do ryczałtu energetycznego mogą ubiegać się także o inne świadczenia i formy wsparcia finansowego, takie jak m.in.:
- dodatek kombatancki w kwocie 330,07 zł (od 1 marca 2026 – 347,56 zł) miesięcznie,
- dodatek kompensacyjny – 49,51 zł (od 1 marca 2026 – 52,13 zł) miesięcznie,
- świadczenie dla osób odbywających zastępczą służbę wojskową – 330,07 zł (od 1 marca 2026 – 347,56 zł) miesięcznie,
- świadczenie dla osób deportowanych do pracy przymusowej – od 16,55 zł do 330,07 zł (od 1 marca 2026 – od 17,43 zł do 347,56 zł) miesięcznie, w zależności od czasu deportacji i wykonywanej pracy.
Dodatkowo Urząd do Spraw Kombatantów i Osób Represjonowanych zapewnia inne formy pomocy, m.in. dofinansowanie zakupu aparatów słuchowych, leczenia sanatoryjnego oraz rehabilitacji – zarówno domowej, jak i ambulatoryjnej. Istnieje także możliwość otrzymania wsparcia finansowego w formie jednorazowej lub okresowej, przyznawanego po spełnieniu określonych wymogów.
W typowych sytuacjach ryczałt energetyczny wypłacany jest co miesiąc wraz z emeryturą lub rentą, zgodnie z obowiązującymi terminami przekazywania świadczeń. Pieniądze trafiają do uprawnionych w jednym z poniższych dni miesiąca:
- 1. dzień miesiąca,
- 6. dzień miesiąca,
- 10. dzień miesiąca,
- 15. dzień miesiąca,
- 20. dzień miesiąca,
- 25. dzień miesiąca.
Ryczałt energetyczny funkcjonuje jako ustawowy dodatek do emerytur i rent, wypłacany w formie stałej kwoty pieniężnej. Świadczenie przekazywane jest w pełnej wysokości razem z emeryturą lub rentą i nie podlega opodatkowaniu jak standardowy dochód z pracy, co oznacza, że beneficjent otrzymuje całość 329,28 zł „na rękę”. Przepisy dotyczące ryczałtu wskazują również, że nie ma obowiązku wykazywania ani rozliczania, na co te środki zostały wykorzystane.