Czy na działce ROD można mieć własną studnię?

Zgodnie z aktualnymi przepisami Prawa wodnego oraz regulaminem ROD, posiadanie studni na działce jest dopuszczalne, ale podlega ścisłym rygorom. Kluczowe jest rozróżnienie między zwykłym korzystaniem z wód a inwestycją wymagającą zgód administracyjnych. Własne ujęcie musi służyć wyłącznie potrzebom danej działki - woda nie może być wykorzystywana do działalności gospodarczej ani odsprzedawana sąsiadom.

Reklama

Magiczne 30 metrów. Kiedy nie potrzebujesz pozwolenia wodnoprawnego?

Dla większości działkowców najważniejszą informacją są limity techniczne, które pozwalają na uproszczoną procedurę. Możesz uniknąć skomplikowanej biurokracji, jeśli Twoja studnia spełnia dwa warunki:

Głębokość: Odwiert nie przekracza 30 metrów. Wydajność: Pobór wody nie jest większy niż 5 m³ na dobę.

W takim przypadku mówimy o tzw. zwykłym korzystaniu z wód. Warto jednak pamiętać, że choć Prawo wodne jest tu łaskawe, to regulamin konkretnego ogrodu ROD może nakładać obowiązek uzyskania zgody od zarządu ogrodu przed rozpoczęciem prac.

Pułapka własności. Dlaczego działkowiec ma trudniej niż właściciel domu?

Tu pojawia się największy problem prawny, o którym wspomina tekst Interii. Przepisy o "zwykłym korzystaniu z wód" dotyczą zazwyczaj właścicieli gruntów. Tymczasem użytkownik działki w ROD jest jedynie jej dzierżawcą, a właścicielem terenu jest najczęściej stowarzyszenie (np. PZD). To sprawia, że interpretacja przepisów bywa różna, a niektóre urzędy mogą wymagać pełnego pozwolenia wodnoprawnego nawet przy płytkich studniach. Zawsze zacznij od wizyty u zarządcy swojego ogrodu.

Nielegalna studnia w ROD. Kary, mandaty i utrata działki

Samowola w zakresie gospodarki wodnej może być bardzo kosztowna. Kontrole na terenach ROD stają się coraz częstsze, a konsekwencje obejmują:

Mandat karny: Funkcjonariusze mogą nałożyć grzywnę w wysokości do 5 000 zł.

Nakaz likwidacji: Nadzór wodny może nakazać zasypanie studni na koszt działkowca.

Wypowiedzenie dzierżawy: Budowa studni bez zgody zarządu ROD i wbrew regulaminowi może być podstawą do odebrania prawa do użytkowania działki.

Odległości mają znaczenie: Gdzie postawić studnię?

Jeśli masz już zielone światło na budowę, musisz pilnować norm technicznych dotyczących usytuowania studni. Zgodnie z przepisami, studnia powinna znajdować się co najmniej:

5 metrów od granicy działki (choć w ROD, za zgodą sąsiada, można ten dystans skrócić),

15 metrów od osadników gnilnych (szamb) i innych źródeł zanieczyszczeń.

Podsumowanie - zanim wbijesz pierwszą łopatę

Budowa studni na działce ROD to świetny sposób na oszczędności i niezależność, ale tylko wtedy, gdy jest przeprowadzona zgodnie z prawem. Zanim wezwiesz ekipę wiertniczą:

Sprawdź regulamin swojego ogrodu działkowego. Uzyskaj pisemną zgodę Zarządu ROD. Upewnij się, że planowana głębokość nie przekroczy 30 metrów. Zgłoś zamiar budowy w starostwie powiatowym (jeśli wymaga tego lokalna interpretacja przepisów).

Działając zgodnie z procedurami, zyskujesz darmową wodę i święty spokój na lata.