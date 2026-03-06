Ostatni dzwonek dla MŚP. O co chodzi z oświadczeniem?

Zamieszanie wokół cen energii trwa od miesięcy, ale teraz sprawa wchodzi w decydującą fazę. Przedsiębiorcy, którzy w okresie od lipca do grudnia 2024 roku korzystali z tzw. ceny maksymalnej (693 zł/MWh), otrzymali pomoc publiczną (pomoc de minimis). Prawo wymaga, aby każdy beneficjent tej pomocy złożył u swojego sprzedawcy energii (PGE, Tauron, Enea, Energa czy dostawcy prywatni) oświadczenie potwierdzające status odbiorcy uprawnionego. Choć termin był już kilkukrotnie przesuwany, data 30 czerwca 2026 roku została wskazana jako ostateczna.

Kto musi złożyć dokumenty?

Obowiązek dotyczy szerokiej grupy odbiorców, którzy korzystali z preferencyjnych stawek "Tarczy Energetycznej". Na liście znajdują się:

Mikroprzedsiębiorcy (zatrudniający do 10 osób),

Małe i średnie przedsiębiorstwa (MŚP),

Producenci rolni (rolnicy indywidualni),

Podmioty użyteczności publicznej (jeśli nie dopełniły formalności wcześniej).

Co grozi za brak złożenia oświadczenia?

Konsekwencje niedopatrzenia są drastyczne dla firmowego budżetu. Jeśli dokument nie wpłynie do 30 czerwca:

Utrata zniżki: Sprzedawca energii anuluje naliczoną wcześniej cenę maksymalną (693 zł/MWh). Korekta faktur: Zużycie prądu za II połowę 2024 roku zostanie przeliczone według stawek rynkowych z Twojej pierwotnej umowy (często dwukrotnie wyższych!). Natychmiastowa dopłata: Otrzymasz fakturę korygującą z żądaniem dopłaty różnicy. Odsetki ustawowe: Do kwoty długu zostaną doliczone karne odsetki za zwłokę.

Jak złożyć oświadczenie, aby nie stracić pieniędzy?

Większość dostawców energii udostępniła dedykowane formularze online. Dokument można złożyć na trzy sposoby:

Przez internet: Za pomocą portalu klienta (eBOK) lub e-maila (wymagany podpis kwalifikowany lub Profil Zaufany).

Pocztą: Wysyłając podpisany formularz listem poleconym na adres korespondencyjny sprzedawcy.

Osobiscie: W punkcie obsługi klienta (POK) danego operatora.

Dlaczego termin 30 czerwca 2026 jest tak ważny?

To "ostatnia szansa" po serii przesunięć terminów przez Ministerstwo Klimatu i Środowiska. Rząd dał przedsiębiorcom maksymalnie dużo czasu na uporządkowanie spraw papierowych związanych z pomocą de minimis. Po tej dacie systemy rozliczeniowe dostawców energii automatycznie wygenerują korekty dla wszystkich "zapominalskich". Nie czekaj do ostatniego tygodnia czerwca, kiedy serwery dostawców mogą być przeciążone. Sprawdź swoje archiwum e-mail lub skontaktuj się z infolinią energetyczną już dziś, aby upewnić się, że Twoje oświadczenie zostało poprawnie przetworzone.