Zdolności obronne reżimu w Teheranie bardzo szybko się kurczą

Komentując sytuację na Bliskim Wschodzie po rozpoczętym w sobotę uderzeniu na Teheran w ramach operacji "Epicka Furia", stwierdził, że należy oczekiwać, że do końca tego tygodnia wojska irańskie staną się bezbronne.

Reklama

Reklama

- Od soboty do poniedziałku Iran stracił około 300 wyrzutni rakietowych wskutek ataków ze strony Izraela. Oznacza to, że zdolności obronne reżimu w Teheranie bardzo szybko się kurczą – powiedział CNN Portugal Silva Carvalho.

Dodał, że opinie niektórych ekspertów na temat rzekomo dużego potencjału militarnego Iranu są błędne, a siły zbrojne tego kraju szybko się wykrwawiają.

Izrael i USA realizują swoje cele

- Moim zdaniem wszystko przebiega zgodnie z planem władz Izraela i USA – powiedział były szef portugalskiego wywiadu.

Odnotował, że amerykański prezydent Donald Trump już niebawem będzie mógł osiągnąć jeden z głównych celów operacji „Epicka Furia”, jakim jest „przejęcie kontroli nad eksportem ropy naftowej z Iranu, czyli od drugiego największego dostawcy tego surowca do Chin”, głównego rywala Stanów Zjednoczonych.

Zdaniem Carvalho, pomimo szybkiego słabnięcia Iranu, reżim w Teheranie przygotował się dobrze „z punktu widzenia strategicznego do tego ataku”. Przypomniał o trwających 12 dni uderzeniach na Iran sił izraelskich wspieranych przez USA z czerwca ub.r., po których Irańczycy przeprowadzili zakupy uzbrojenia w Rosji oraz Chinach.

Odnotował, że jeszcze za życia przywódcy Iranu ajatollaha Alego Chameneia, reżim w Teheranie przygotował też plan działania na wypadek jego śmierci.

Z Lizbony Marcin Zatyka