Zdolności obronne reżimu w Teheranie bardzo szybko się kurczą

Komentując sytuację na Bliskim Wschodzie po rozpoczętym w sobotę uderzeniu na Teheran w ramach operacji "Epicka Furia", stwierdził, że należy oczekiwać, że do końca tego tygodnia wojska irańskie staną się bezbronne.

Dziesięć krajów opracowuje plany masowej ewakuacji ludności. Polska szykuje się na najgorsze
Dziesięć krajów opracowuje plany masowej ewakuacji ludności. Polska szykuje się na najgorsze

Zobacz również

- Od soboty do poniedziałku Iran stracił około 300 wyrzutni rakietowych wskutek ataków ze strony Izraela. Oznacza to, że zdolności obronne reżimu w Teheranie bardzo szybko się kurczą – powiedział CNN Portugal Silva Carvalho.

Dodał, że opinie niektórych ekspertów na temat rzekomo dużego potencjału militarnego Iranu są błędne, a siły zbrojne tego kraju szybko się wykrwawiają.

Izrael i USA realizują swoje cele

- Moim zdaniem wszystko przebiega zgodnie z planem władz Izraela i USA – powiedział były szef portugalskiego wywiadu.

Odnotował, że amerykański prezydent Donald Trump już niebawem będzie mógł osiągnąć jeden z głównych celów operacji „Epicka Furia”, jakim jest „przejęcie kontroli nad eksportem ropy naftowej z Iranu, czyli od drugiego największego dostawcy tego surowca do Chin”, głównego rywala Stanów Zjednoczonych.

Zdaniem Carvalho, pomimo szybkiego słabnięcia Iranu, reżim w Teheranie przygotował się dobrze „z punktu widzenia strategicznego do tego ataku”. Przypomniał o trwających 12 dni uderzeniach na Iran sił izraelskich wspieranych przez USA z czerwca ub.r., po których Irańczycy przeprowadzili zakupy uzbrojenia w Rosji oraz Chinach.

Odnotował, że jeszcze za życia przywódcy Iranu ajatollaha Alego Chameneia, reżim w Teheranie przygotował też plan działania na wypadek jego śmierci.

Z Lizbony Marcin Zatyka