„Sytuacja jest dramatyczna”

W szóstym dniu wojny na Bliskim Wschodzie szef włoskiego resortu obrony oświadczył, że „sytuacja jest dramatyczna”. - Jestem przekonany, że w ostatnich dziesięcioleciach nigdy nie doszliśmy do krawędzi przepaści tak, jak teraz - dodał.

- Od lat rosyjscy nacjonaliści proszą Putina, by wykorzystał przeciwko Ukrainie taktyczną broń nuklearną, a w epoce takiego chaosu, może mu to umożliwić dokonanie wyboru, jakiego nigdy by nie dokonał w normalnych warunkach - powiedział Crosetto.

"Możemy spodziewać się wszystkiego"

Kilka godzin wcześniej w Izbie Deputowanych minister zapowiedział podniesienie do poziomu najwyższej gotowości obrony powietrznej i antybalistycznej, w koordynacji z sojusznikami z NATO.

- W obliczu nieprzemyślanych reakcji możemy spodziewać się wszystkiego - przyznał Crosetto.

Atak USA i Izraela na Iran

W sobotę rozpoczęła się operacja sił zbrojnych USA i Izraela przeciwko Iranowi, który w odwecie atakuje kraje Bliskiego Wschodu. W czwartek Iran zaatakował dronami także szkołę i lotnisko w należącej do Azerbejdżanu eksklawie - Nachiczewańskiej Republice Autonomicznej. Rannych zostało czworo cywilów.