Dlaczego warto pojechać na turnus do sanatorium zimą?

Zimowy pobyt w sanatorium wiąże się z wieloma korzyściami, dlatego coraz więcej osób decyduje się na turnusy poza sezonem letnim. Jedną z największych zalet są niższe koszty – w porównaniu z okresem wakacyjnym można zaoszczędzić nawet kilkaset złotych. Poniżej przedstawiamy przykładowe ceny 21-dniowego turnusu w sanatorium na NFZ, w zależności od standardu pokoju, w sezonie zimowym i letnim:

Standard pokoju Cena za 21-dniowy pobyt w sezonie zimowym (do 30 kwietnia 2026) Cena za 21-dniowy pobyt w sezonie zimowym (od 1 maja 2026) pokój jednoosobowy z pełnym węzłem higieniczno-sanitarnym 684,60 zł 858,90 zł pokój jednoosobowy w studiu 548,10 zł 785,40 zł pokój jednoosobowy bez pełnego węzła higieniczno-sanitarnego 522,90 zł 697,20 zł pokój dwuosobowy z pełnym węzłem higieniczno-sanitarnym 409,50 zł 573,30 zł pokój dwuosobowy w studiu 346,50 zł 522,90 zł pokój dwuosobowy bez pełnego węzła higieniczno-sanitarnego 298,20 zł 409,50 zł pokój wieloosobowy z pełnym węzłem higieniczno-sanitarnym 262,50 zł 310,80 zł pokój wieloosobowy w studiu 249,90 zł 285,60 zł pokój wieloosobowy bez pełnego węzła higieniczno-sanitarnego 222,60 zł 249,90 zł

Sanatorium zimą 2026 w opcji last minute

Aby wyjechać do sanatorium zimą 2026 roku, można skorzystać z opcji wyjazdu last minute. W tym celu warto na bieżąco kontaktować się telefonicznie z działem leczenia uzdrowiskowego odpowiedniego oddziału NFZ, do którego złożono skierowanie, ponieważ miejsca mogą się zwolnić nagle. Należy pamiętać, że w przypadku leczenia last minute czas oczekiwania na rozpoczęcie turnusu może być krótszy niż standardowe 14 dni, dlatego z takiej możliwości korzystają przede wszystkim osoby gotowe wyjechać w krótkim terminie. Skorzystać z tej opcji może jedynie pacjent, którego skierowanie zostało już zatwierdzone i który otrzymał numer na liście oczekujących. Dodatkowo dostępność miejsca musi odpowiadać profilowi leczniczemu pacjenta – przykładowo, wolne miejsce w sanatorium górskim z określonymi zabiegami nie może zostać przyznane osobie, której stan zdrowia wyklucza pobyt w takich warunkach lub której schorzenia nie odpowiadają oferowanemu programowi terapeutycznemu.

Sanatorium zimą 2026. Które wybrać?

W Polsce sanatoria i uzdrowiska rozmieszczone są w różnych regionach kraju, oferując zróżnicowane warunki klimatyczne. Do wyboru są zarówno miejscowości nadmorskie, górskie, położone na nizinach, jak i w pobliżu jezior, co pozwala dopasować miejsce pobytu do indywidualnych potrzeb. Wybór sanatorium nie powinien być przypadkowy, ponieważ lokalizacja i mikroklimat mają istotny wpływ na zdrowie i samopoczucie. Dla niektórych najlepsze będą warunki nad morzem, inni odczują większe korzyści w górach, a jeszcze inni preferować będą tradycyjne kurorty, jak np. Ciechocinek. Dlatego planując wyjazd do sanatorium, warto kierować się przede wszystkim wskazaniami medycznymi, a dopiero później własnymi preferencjami dotyczącymi regionu.

Gdzie do sanatorium zimą 2026? Krynica-Zdrój, czyli uzdrowisko z widokiem na góry

Krynica-Zdrój to jedno z najbardziej rozpoznawalnych górskich uzdrowisk w Polsce. Położona w malowniczej kotlinie między Beskidem Niskim a Beskidem Sądeckim, jej centrum rozciąga się wzdłuż doliny potoku Kryniczanka. Uzdrowisko leży na wysokości około 550–650 m n.p.m., co zapewnia korzystny klimat dla kuracjuszy. Tradycja lecznicza Krynicy ma ponad 200 lat, a jej sławę zbudowały przede wszystkim bogate zasoby wód mineralnych – w uzdrowisku znajduje się ponad 20 ujęć, w tym pięć naturalnych źródeł. Dodatkowym atutem jest czyste powietrze i górski mikroklimat. Krynickie wody stosuje się w terapii chorób układu pokarmowego, anemii oraz zaburzeń metabolicznych, a kuracjusze mogą również korzystać z suchych kąpieli z wykorzystaniem naturalnego dwutlenku węgla.

Gdzie do sanatorium zimą 2026? Polańczyk, czyli sanatorium w otoczeniu gór i jezior

Polańczyk to malownicza miejscowość położona w sercu Bieszczad, na półwyspie wysuniętym w głąb Zalewu Solińskiego. Miejsce to łączy wypoczynek w górach z relaksem nad wodą, oferując sprzyjający zdrowiu mikroklimat. Powietrze w Polańczyku jest bogate w fitoncydy, czyli naturalne związki wydzielane przez drzewa iglaste. Uzdrowisko specjalizuje się w leczeniu m.in. schorzeń ortopedyczno-urazowych, reumatologicznych, chorób układu oddechowego oraz zaburzeń hormonalnych.

Dodatkowo miejscowość zasłynęła dzięki wodom mineralnym o właściwościach leczniczych, które przyczyniły się do nadania Polańczykowi statusu uzdrowiska. Wody te stosuje się zarówno w kuracjach pitnych, kąpielach, jak i inhalacjach, wspomagając terapię wielu dolegliwości, w tym m.in. cukrzycy.

Gdzie do sanatorium zimą 2026? Ciechocinek, czyli perła wśród uzdrowisk

Ciechocinek to jedno z najbardziej rozpoznawalnych polskich uzdrowisk, często określane mianem „perły krajowych kurortów”. Położone na nizinach województwa kujawsko-pomorskiego, w odległości około 80 km od Bydgoszczy i 40 km od Włocławka, wyróżnia się wyjątkowo łagodnym klimatem. Stosunkowo wysokie średnie roczne temperatury, dużo słonecznych dni, niewielkie opady i niska wilgotność sprawiają, że miejscowość jest szczególnie przyjazna osobom wrażliwym na nagłe zmiany pogody.

Uzdrowisko jest znane przede wszystkim z bogatych w minerały solanek i wód leczniczych. Już w XIX wieku powstały tu pierwsze tężnie solankowe – charakterystyczne drewniane konstrukcje autorstwa inż. Jakuba Graffa. Tężnie działają jak naturalne inhalatorium, a powietrze w ich otoczeniu nasycone jest m.in. jodem, bromem i ozonem, co wspomaga układ oddechowy, tarczycę, krążenie oraz odporność organizmu. W Ciechocinku popularne są również kuracje pitne z wykorzystaniem wód jodkowych, bromowych, chlorkowo-sodowych, borowych i żelazistych, które od lat stanowią kluczowy element leczenia uzdrowiskowego.

Gdzie do sanatorium zimą 2026? Kołobrzeg, czyli kuracja nad morzem

Kołobrzeg jest uznawany za doskonały kierunek dla osób borykających się z problemami układu oddechowego oraz alergiami. Nadmorski klimat i powietrze bogate w jod mają korzystny wpływ na organizm, a miejscowe sanatoria oferują szeroki wachlarz zabiegów, w tym terapie borowinowe, kąpiele solankowe oraz różnorodne masaże relaksacyjne.

Borowina, czyli naturalny torf o ciemnej barwie, jest źródłem licznych związków biologicznie czynnych o działaniu przeciwzapalnym, antybakteryjnym i regenerującym. Okłady i kąpiele borowinowe polecane są przede wszystkim osobom z dolegliwościami reumatycznymi, bólami kręgosłupa oraz problemami ze stawami.

Kołobrzeskie uzdrowiska cieszą się też popularnością wśród rodzin z dziećmi zmagającymi się z astmą, alergiami skórnymi czy nadwagą, ponieważ lokalny mikroklimat wspomaga odporność, kondycję oraz ogólne zdrowie młodszych pacjentów.

Gdzie do sanatorium zimą w 2026 roku? Duszniki–Zdrój, czyli spokój dla serca

Duszniki-Zdrój, położone malowniczo w Kotlinie Kłodzkiej, przyciągają nie tylko pięknymi widokami, lecz także szeroką ofertą zabiegów leczniczych. Uzdrowisko jest znane z leczniczych wód mineralnych i specjalizuje się w terapii schorzeń układu trawiennego, oddechowego oraz problemów neurologicznych.

Kuracjusze mogą korzystać m.in. z zabiegów borowinowych, różnorodnych masaży oraz inhalacji. W mieście działa Pijalnia Wód Mineralnych, gdzie można spróbować wód z kilku źródeł, w tym najbardziej znanych – Pieniawy Chopina i Jana Kazimierza.

Poza walorami zdrowotnymi Duszniki-Zdrój oferują również liczne atrakcje turystyczne. Zabytkowa architektura, urokliwa starówka i unikalne Muzeum Papiernictwa nadają miejscowości niepowtarzalny charakter, a rozbudowana sieć tras pieszych i rowerowych o różnym stopniu trudności sprzyja aktywnemu wypoczynkowi na łonie przyrody.

Jak wyjechać do sanatorium na NFZ?

Aby móc skorzystać z leczenia uzdrowiskowego finansowanego przez NFZ, pacjent potrzebuje skierowania od lekarza współpracującego z Narodowym Funduszem Zdrowia. Dokument taki wydawany jest wyłącznie wtedy, gdy stan zdrowia pacjenta wskazuje na potrzebę terapii w sanatorium, a jednocześnie nie ma przeciwwskazań do samodzielnego funkcjonowania i samodzielnego dojazdu do ośrodka.

Skierowanie trafia następnie do właściwego oddziału NFZ, gdzie jest weryfikowane zarówno pod kątem medycznym, jak i formalnym. Z leczenia uzdrowiskowego mogą korzystać m.in. osoby zmagające się z chorobami układu oddechowego, krążenia, nerwowego oraz schorzeniami dermatologicznymi. Po pozytywnej decyzji Fundusz przydziela pacjentowi konkretny ośrodek oraz termin pobytu, a pacjent zostaje oficjalnie poinformowany o przyznanym leczeniu.