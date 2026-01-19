Do sanatorium bez kolejek i nawet 30 proc. taniej. NFZ zachęca. Wyjazd praktycznie od ręki

W okresie zimowym do łódzkiego oddziału NFZ trafia najwięcej rezygnacji ze skierowań na leczenie uzdrowiskowe. Każdego dnia do Funduszu zgłasza się około 60–70 osób, które z różnych powodów rezygnują z wcześniej zaplanowanego wyjazdu na kurację.

"Powody rezygnacji są różne: konieczność palenia w piecu, opiekowania się bliskimi, wizyta u specjalisty, wykupiona wycieczka do Tajlandii, brak basenu w sanatorium. Seniorzy narzekają także na zbyt krótki dzień i mrozy. Dlatego zachęcamy wszystkie osoby oczekujące na wyjazd do uzdrowiska, którym minęło 18 miesięcy od poprzedniego pobytu na kuracji, do korzystania z sanatoryjnego last minute"- powiedziała rzeczniczka łódzkiego oddziału NFZ Anna Leder w rozmowie z PAP.

Jak skorzystać z wyjazdu do sanatorium na NFZ w formule last minute?

Aby skorzystać z wyjazdu do sanatorium na w formule last minute, należy regularnie kontaktować się z działem leczenia uzdrowiskowego oddziału NFZ, do którego złożono skierowanie, najlepiej telefonicznie, ponieważ dostępność miejsc może pojawić się z dnia na dzień. Trzeba pamiętać, że w przypadku leczenia last minute termin rozpoczęcia turnusu może być krótszy niż standardowe 14 dni obowiązujące w normalnym trybie, dlatego ze zwrotów korzystają głównie osoby, którym zależy na szybkim rozpoczęciu leczenia i które są gotowe wyjechać w krótkim terminie – nawet po kilku dniach od otrzymania informacji.

Kto może skorzystać z wcześniejszego wyjazdu do sanatorium?

Z możliwości wcześniejszego wyjazdu w ramach zwrotu może skorzystać wyłącznie osoba, której skierowanie zostało już pozytywnie rozpatrzone i która otrzymała numer na liście oczekujących. Warunkiem wykorzystania zwróconego skierowania jest również zgodność profilu leczenia z potrzebami zdrowotnymi pacjenta. Oznacza to, że dostępne miejsce, na przykład w górskim sanatorium o określonym profilu terapeutycznym, nie może zostać przyznane osobie, której stan zdrowia wyklucza pobyt w takich warunkach lub której schorzenie nie odpowiada zakresowi leczenia oferowanemu przez dany obiekt.

Z wyjazdów do sanatorium w formule last minute mogą skorzystać osoby, u których od zakończenia poprzedniego turnusu minęło co najmniej 18 miesięcy. Ograniczenie to nie dotyczy pacjentów, którzy wcześniej nie korzystali z leczenia uzdrowiskowego finansowanego przez NFZ.

Ile kosztuje sanatorium w 2026 roku?

Aktualne stawki za pobyt w sanatorium wynoszą:

pokój jednoosobowy z pełnym węzłem higieniczno-sanitarnym - 32,60 zł;

pokój jednoosobowy w studiu - 26,10 zł;

pokój jednoosobowy bez pełnego węzła higieniczno-sanitarnego - 24,90 zł;

pokój dwuosobowy z pełnym węzłem higieniczno-sanitarnym - 19,50 zł;

pokój dwuosobowy w studiu - 16,50 zł;

pokój dwuosobowy bez pełnego węzła higieniczno-sanitarnego - 14,20 zł;

pokój wieloosobowy z pełnym węzłem higieniczno-sanitarnym - 12,50 zł;

pokój wieloosobowy w studiu - 11,90 zł;

pokój wieloosobowy bez pełnego węzła higieniczno-sanitarnego - 10,60 zł

Będą one obowiązywać do 30 kwietnia 2026 roku. 1 maja w uzdrowiskach zaczyna się sezon wysoki i od tego dnia, ceny za pobyt będą wyższe. Do 30 września 2026 roku wyniosą one:

pokój jednoosobowy z pełnym węzłem higieniczno-sanitarnym - 40,90 zł;

pokój jednoosobowy w studiu - 37,40 zł;

pokój jednoosobowy bez pełnego węzła higieniczno-sanitarnego - 33,20 zł;

pokój dwuosobowy z pełnym węzłem higieniczno-sanitarnym - 27,30 zł;

pokój dwuosobowy w studiu - 24,90 zł;

pokój dwuosobowy bez pełnego węzła higieniczno-sanitarnego - 19,50 zł;

pokój wieloosobowy z pełnym węzłem higieniczno-sanitarnym - 14,80 zł;

pokój wieloosobowy w studiu - 13,60 zł;

pokój wieloosobowy bez pełnego węzła higieniczno-sanitarnego - 11,90 zł.

Jak zaoszczędzić nawet 30 proc. wyjeżdżając do sanatorium w formule last minute?

Pobyt w sanatorium poza szczytem sezonu może zmniejszyć jego koszt po stronie kuracjusza nawet o 30 proc.

Dla przykładu, koszt 21-dniowego pobytu w pokoju dwuosobowym z pełnym węzłem sanitarnym w sezonie wysokim wynosi 573,30 zł (27,30 zł x 21 dni). W sezonie niskim ta sama opcja kosztuje 409,50 zł (19,50 zł x 21 dni).

Tak kształtują się ceny za 21-dniowy turnus w sanatorium na NFZ, w zależności od standardu pokoju, przed i po podwyżce:

Standard pokoju Cena za 21-dniowy poza sezonem (do 30 kwietnia 2026) Cena za 21-dniowy pobyt w sezonie wysokim (od 1 maja 2026) pokój jednoosobowy z pełnym węzłem higieniczno-sanitarnym 684,60 zł 858,90 zł pokój jednoosobowy w studiu 548,10 zł 785,40 zł pokój jednoosobowy w studiu 548,10 zł 785,40 zł pokój jednoosobowy bez pełnego węzła higieniczno-sanitarnego 522,90 zł 697,20 zł pokój dwuosobowy z pełnym węzłem higieniczno-sanitarnym 409,50 zł 573,30 zł pokój dwuosobowy w studiu 346,50 zł 522,90 zł pokój dwuosobowy bez pełnego węzła higieniczno-sanitarnego 298,20 zł 409,50 zł pokój wieloosobowy z pełnym węzłem higieniczno-sanitarnym 262,50 zł 310,80 zł pokój wieloosobowy w studiu 249,90 zł 285,60 zł pokój wieloosobowy bez pełnego węzła higieniczno-sanitarnego 222,60 zł 249,90 zł

Gdzie do sanatorium zimą 2026 w formule last minute? Ciechocinek, Kołobrzeg, Polańczyk czekają na pacjentów

W drugiej połowie stycznia pacjenci z województwa łódzkiego mają możliwość wyjazdu do uzdrowisk położonych w różnych regionach kraju. Do wyboru są m.in. kurorty nizinne, takie jak Ciechocinek i Busko-Zdrój, miejscowości górskie – Kudowa-Zdrój, Polańczyk czy Ustroń, a także uzdrowiska nadmorskie, w tym Kołobrzeg i Sopot.

Wybór konkretnego uzdrowiska warto dobrze przemyśleć, ponieważ lokalizacja i panujący w niej mikroklimat będą realnie wpływać na organizm. Dla jednych najbardziej korzystny okaże się klimat nadmorski, inni lepiej zareagują na warunki górskie, a część osób najlepiej poczuje się w klasycznych miejscowościach uzdrowiskowych, takich jak Ciechocinek. Dlatego przy wyborze sanatorium warto kierować się przede wszystkim wskazaniami zdrowotnymi, a nie jedynie osobistymi preferencjami dotyczącymi regionu.