Poznaj sekrety Wysp Kanaryjskich i zdecyduj, która skradnie Twoje serce w tym sezonie!

Pogoda na Wyspach Kanaryjskich

Klimat wiecznej wiosny to nie tylko marketingowe hasło – to rzeczywistość, która sprawia, że Wyspy Kanaryjskie magnetycznie przyciągają miliony turystów z całego świata. Dzięki klimatowi subtropikalnemu archipelag zapewnia niezwykle stabilne warunki pogodowe, z temperaturami oscylującymi wokół 22°C. Zimą termometry rzadko spadają poniżej 18°C, a latem utrzymują się na poziomie 24–26°C, co praktycznie eliminuje tradycyjny podział na sezony. Ta wyjątkowa stabilność termiczna sprawia, że kąpiele w oceanie są możliwe nawet w styczniu, kiedy temperatura wody wynosi komfortowe 18–19°C.

Deszcz na Kanarach rzadko psuje wakacyjne plany. Latem oraz na słonecznych południowych wybrzeżach opady są zjawiskiem sporadycznym. Choć na północy i w partiach górskich pada częściej, to właśnie tym opadom regiony te zawdzięczają swoją bujną, soczystą zieleń, która zachwyca przez cały rok. Bez względu na porę roku na Wyspach Kanaryjskich zawsze znajdzie się miejsce dla miłośników aktywności fizycznej, odkrywców lokalnych smaków i tych, którzy stawiają na relaks pośród natury.

Teneryfa – wyspa o wielu obliczach

Teneryfa jest największą wyspą archipelagu, która zachwyca różnorodnością krajobrazów i bogactwem atrakcji. Jej sercem jest majestatyczny Park Narodowy Teide, w którym dominuje surowy, wulkaniczny krajobraz. Wznosi się tu najwyższy szczyt Hiszpanii, czyli wulkan Teide o wysokości 3718 m n.p.m. Otaczają go niemal księżycowe pejzaże zastygłej lawy i formacji skalnych. Obok surowej, wulkanicznej natury, oferuje bujne, zielone lasy wawrzynowe, złociste i czarne plaże oraz urokliwe, historyczne miasteczka z kolonialną architekturą. To miejsce, gdzie potęga przyrody spotyka się z bogactwem kultury, której najbarwniejszym wyrazem jest słynny karnawał w stolicy wyspy, czyli Santa Cruz de Tenerife.

Jest to drugi co do wielkości karnawał na świecie po Rio de Janeiro. Odbywa się on zazwyczaj na przełomie lutego i marca i przyciąga tłumy turystów z całego świata. Przez kilka dni ulice miasta zamieniają się w kolorową, tętniącą życiem scenę pełną muzyki, tańca i barwnych parad. Kulminacyjnym punktem jest Wielka Parada Karnawałowa, a tradycyjnym zakończeniem – symboliczny Pogrzeb Sardynki, który oznacza koniec radosnego świętowania i początek Wielkiego Postu. Uczestnictwo w tym wydarzeniu to gwarancja niezapomnianych wrażeń i bliskiego kontaktu z lokalną kulturą i radością życia.

Północna część Teneryfy

Północ Teneryfy to kraina, w której natura rządzi się swoimi prawami. Wilgotny klimat, kształtowany przez regularne opady deszczu i częste mgły, sprawia, że niemal przez cały rok skąpana jest w bujnej zieleni, której próżno szukać w innych zakątkach wyspy. Gęste lasy wawrzynowe i strome, mgliście spowite zbocza masywu Anaga przypominają relikty prehistorycznych puszcz. Urok tej części wyspy podkreślają malownicze wioski, ukryte wśród zielonych wzgórz, bujne plantacje bananów oraz lokalne winnice, z których słynie region La Orotava.

Wśród labiryntu szlaków turystycznych czekają ukryte punkty widokowe, z których rozciągają się spektakularne panoramy na ocean i urwiste klify. Codzienne życie miasteczek (takich jak historyczna La Laguna czy spokojne Puerto de la Cruz) toczy się tu w rytmie kanaryjskich tradycji – pomiędzy zabytkowymi uliczkami, ogrodami botanicznymi i lokalnymi kafejkami. Na północy Teneryfy natura zawsze jest na wyciągnięcie ręki – dzika, nieokiełznana i inspirująca każdego, kto zdecyduje się tu zajrzeć.

Południe wyspy

Południowa część wyspy to wakacyjny raj pełen słońca. Przez większość roku króluje tu wysoka temperatura, a opady deszczu są rzadkością, dzięki czemu plażowanie jest możliwe niemal przez cały rok. Wybrzeże zachwyca różnorodnością plaż – zarówno tych pokrytych złotym piaskiem (Playa de las Vistas, Playa del Duque, Playa de las Américas), jak i dzikich, wulkanicznych odcinków z czarnym, egzotycznym piaskiem.

Kurorty południowego wybrzeża takie jak Costa Adeje, Los Cristianos czy El Médano kuszą setkami hoteli All Inclusive z doskonałą infrastrukturę sportowo-rozrywkową. W tej części wyspy znajdziesz też popularne parki wodne, w tym największy w Europie Siam Park, oraz liczne szkoły surfingu i kitesurfingu, które co roku przyciągają miłośników aktywności z różnych zakątków świata. Po zachodzie słońca wybrzeże zamienia się w tętniącą życiem promenadę pełną restauracji, barów i klubów, w których zabawa trwa do późnych godzin nocnych. Wszystko to sprawia, że południowa Teneryfa może być wakacyjnym celem każdego – bez względu na wiek i zainteresowania.

Fuerteventura – raj dla plażowiczów i miłośników sportów wodnych

Fuerteventura to prawdziwa mekka dla miłośników bezkresnych, piaszczystych plaż. Niemal 150 km wybrzeża łączy w sobie egzotyczny urok z bezpieczeństwem i komfortem europejskiego kierunku. Na szerokich pasach drobnego, złocistego piasku idealne warunki znajdą zarówno ci, którzy marzą o spokojnym wypoczynku, jak i pasjonaci wodnych sportów. Dzięki stałym, silnym wiatrom pasatowym, Fuerteventura jest jednym z najlepszych miejsc na świecie do uprawiania wind- i kitesurfingu. Na słynnej Playa de Sotavento regularnie odbywają się zawody Pucharu Świata, a różnorodność spotów gwarantuje, że każdy sportowiec znajdzie tu miejsce odpowiednie dla swojego poziomu zaawansowania.

Dla miłośników adrenaliny Fuerteventura otwiera świat pełnych możliwości, zaś spokojniejsze miejsca zapewniają wymarzony relaks. Doskonałe warunki pogodowe, wysoki standard infrastruktury hotelowej, szkoły i wypożyczalnie sprzętu oraz niezapomniane krajobrazy z turkusowym morzem w tle sprawiają, że wyspa staje się idealnym kierunkiem zarówno na rodzinne, jak i aktywne wakacje.

Atrakcje Fuerteventury

Fuerteventura nie jest jednak wyłącznie destynacją dla plażowiczów i surferów. Charakter wyspy kształtują także surowe, wulkaniczne krajobrazy, które w połączeniu z ubogą roślinnością dają poczucie autentyczności i odróżniają tę wyspę od innych w archipelagu. Pustynne równiny przeplatane stożkami wygasłych wulkanów tworzą krajobraz bardziej przypominający Saharę niż typowy nadmorski kurort. Najlepiej widać to w Parku Przyrody Corralejo, gdzie wielokilometrowe pole wydm z drobnego piasku nawianego z Afryki styka się z turkusowym Atlantykiem i czerwienią wulkanu Montaña Roja.

Chroniony obszar stanowi spektakularne tło dla pieszych wędrówek, sesji zdjęciowych i wydarzeń plenerowych takich jak coroczny Międzynarodowy Festiwal Latawców. Mimo popularności wyspy nietrudno tu o niemal puste zatoczki, w których można delektować się ciszą i bliskością natury. Wystarczy krótki trekking na krawędź wulkanu Calderón Hondo, aby podziwiać rozległą panoramę północnej Fuerteventury i sąsiedniej Lanzarote.

Kiedy najlepiej lecieć na Fuerteventurę?

Fuerteventurę można wybrać o każdej porze roku – i o każdej porze będzie to dobry wybór. Latem temperatury należą do najwyższych w całym archipelagu – od czerwca do sierpnia termometry pokazują zwykle około 26–29°C w ciągu dnia, a nawet w nocy temperatura rzadko spada poniżej 22°C. Woda w Oceanie Atlantyckim ogrzewa się do przyjemnych 22–23°C, co pozwala na długie kąpiele i uprawianie sportów wodnych nawet przez osoby, które nie przepadają za chłodem. Nawet jesienią Fuerteventura zachwyca idealną pogodą – we wrześniu i październiku temperatury powietrza wciąż oscylują w granicach 23–27°C, a temperatura wody w Oceanie Atlantyckim utrzymuje się na poziomie komfortowych 22–23°C.

To również świetny kierunek na ucieczkę przed mrozem i szarugą polskiej zimy. W styczniu i lutym temperatury w ciągu dnia oscylują wokół 20–22°C, nocą spadają do 14–15°C. Sześć godzin słońca dziennie i znikome opady umożliwiają spacery po plażach czy sesje z deską na falach bez potrzeby grubych warstw odzieży. Dzięki tak stabilnej i łagodnej pogodzie Fuerteventura jest wymarzonym kierunkiem na spontaniczne wyjazdy Last Minute. Oferty pojawiające się poza szczytem sezonu pozwalają odkryć wyspę w najbardziej autentycznej odsłonie. To idealna propozycja dla tych, którzy pragną uciec od jesiennej aury i naładować baterie w promieniach kanaryjskiego słońca.

Gran Canaria – kontynent w miniaturze

Gran Canaria często określana jest mianem „miniaturowego kontynentu” ze względu na niezwykłą różnorodność krajobrazów i mikroklimatów, które można tu odnaleźć na stosunkowo niewielkiej powierzchni. Północno-wschodnia część wyspy zachwyca zielonymi krajobrazami, bujnymi lasami sosnowymi i wyjątkowo zróżnicowaną fauną i florą, która znajduje tutaj doskonałe warunki do rozwoju. Dzięki wilgotnym pasatom znad Atlantyku region ten jest wyraźnie chłodniejszy, a powietrze jest tam bardziej rześkie niż w innych rejonach wyspy.

Wystarczy jednak przejechać kilkadziesiąt kilometrów na południe, aby znaleźć się w zupełnie innym świecie. Rozległe, złote wydmy Maspalomas przypominają pustynne bezkresy, które sięgają aż po turkusowe wody Oceanu Atlantyckiego. To wymarzone miejsce na długie spacery i podziwianie oszałamiających zachodów słońca. W niewielkiej odległości znajduje się Puerto de Mogán, czyli malownicze miasteczko portowe, które nazywane jest „kanaryjską Wenecją” ze względu na urokliwe kanały, kolorowe domki i kwieciste uliczki.

W samym sercu wyspy królują potężne, wulkaniczne masywy oraz głębokie wąwozy, przecinane licznymi, znakowanymi szlakami turystycznymi. Symbolem tego surowego krajobrazu jest Roque Nublo, majestatyczny monolit skalny, który był niegdyś świętym miejscem dla rdzennych mieszkańców wyspy. Z jego szczytu można podziwiać panoramę centralnej części Gran Canarii, a przy dobrej pogodzie dostrzec nawet sąsiednią Teneryfę i wulkan Teide. Równie spektakularne panoramy roztaczają się z Pico de las Nieves, czyli najwyższego szczytu Gran Canarii.

Wioski i miasteczka

Prawdziwą duszę Gran Canarii odkrywa się także w jej urokliwych miasteczkach, w których codzienność wciąż płynie w rytmie dawnych kanaryjskich tradycji. Wśród nich wyróżnia się historyczne Teror, który zachwyca kolonialną architekturą, charakterystycznymi drewnianymi balkonami i bazyliką Matki Bożej Sosnowej (patronki wyspy). Fataga to z kolei miejscowość położona w malowniczym wąwozie. To prawdziwa oaza spokoju, w której białe domy kontrastują z zielenią palmowych gajów. Najwyżej położoną wioską na Gran Canarii jest natomiast Artenara. Znana jest z unikalnych domów wykutych bezpośrednio w skałach, w których nadal mieszkają ludzie kontynuujący tradycje rdzennych mieszkańców wyspy.

Sercem kulturalnym i historycznym wyspy jest jej stolica, Las Palmas de Gran Canaria, a w szczególności jej najstarsza dzielnica – Vegueta. To tu, w labiryncie wąskich, brukowanych uliczek, przeniesiesz się w czasie do epoki wielkich odkryć geograficznych i poznasz prawdziwy klimat Wysp Kanaryjskich. Centralnym punktem jest tu Plaza de Santa Ana, przy którym wznosi się majestatyczna Katedra Świętej Anny. W pobliżu znajduje się Casa de Colón, czyli pałac, w którym według legendy zatrzymał się Krzysztof Kolumb. Dziś mieści się tam muzeum poświęcone epoce wielkich odkryć.

A Ty którą wyspę wybierzesz?

Nie ma jednej recepty na idealne wakacje na Wyspach Kanaryjskich. To miejsce, które potrafi zaskoczyć i oczarować każdego, niezależnie od oczekiwań i stylu podróżowania. Ostateczny wybór zależy od tego, czy Twoje serce bije szybciej na myśl o górskiej wędrówce po wulkanicznych szlakach Teneryfy, leniwym dniu na złocistych plażach Fuerteventury, czy może o odkrywaniu tętniących życiem ulic i kulturalnych zakątków Gran Canarii.

Jednak niezależnie od tego, która wyspa zauroczy Cię jako pierwsza, potraktuj ten wybór jako wstęp do fascynującej podróży. Dzięki świetnie rozwiniętej siatce połączeń lotniczych i atrakcyjnym ofertom wakacyjnym możesz swobodnie planować kolejne wyjazdy i odkrywać kolejne zakątki archipelagu.