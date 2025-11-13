Emerytura to punkt zwrotny w życiu każdego człowieka. Po wielu latach pracy zawodowej przychodzi czas na zasłużony odpoczynek. Teraz w wielu przypadkach przejście na emeryturę wiąże się też z przeprowadzką do innego kraju. Jednak decyzja wyboru kierunku emigracji nie polega już tylko na wyborze ciepłego i niedrogiego miejsca. Coraz częściej chodzi o wybór kraju, który odpowiada budżetowi, potrzebom w zakresie opieki zdrowotnej, zasadom pobytu i długoterminowemu stylowi życia emeryta.

Oto 12 krajów, które w 2025 roku oferują wyjątkowo wysoki poziom świadczeń dla emerytów, przystępne ceny, otwarte zasady i jakość życia wartą przeprowadzki.

Portugalia

Portugalia to jedno z państw, które konsekwentnie wymieniane jako jedno z najpopularniejszych miejsc na emeryturę. Według CNN , Portugalia oferuje niskie koszty utrzymania, korzystny system opieki zdrowotnej i łagodny klimat. Natomiast ulgi podatkowe jaki oferuje portugalski urząd podatkowy dla zagranicznych emerytów zapewniają dodatkową poduszkę finansową.

Włochy

Kolejny kraj od lat przyciągający emerytów to Włochy. Półwysep Apeniński oferuje atrakcyjną kuchnię i malownicze krajobrazy. Kiplinger zauważa, że mniejsze miejscowości oferują przystępne cenowo mieszkania i niższe koszty utrzymania niż duże miasta.

Hiszpania

Hiszpania niezmiennie pozostaje ulubionym krajem emerytów poszukujących wartościowego stylu życia. Jak podkreśla WorldAtlas silnymi stronami Hiszpanii, które od lat przyciągają emerytów są przystępne cenowo śródziemnomorskie miasta, dobrą opiekę zdrowotną oraz bogactwo kulturowe.

Meksyk

Meksyk to szczególnie ulubiony kierunek przeprowadzki dla emerytów z USA. Południowy sąsiad USA stanowi dogodną opcję geograficzną i oferuje wysoką jakość życia. Jak wynika z danych WorldAtlas Meksyk oferuje przystępne ceny mieszkań, bogatą kulturę i dostępną opiekę zdrowotną.

Kostaryka

Kostaryki to dość egzotyczny kierunek, jednak jej naturalne piękno i silny system opieki zdrowotnej to mocne strony tego kraju. Jak ocenia CNN , Kostaryka oferuje wolniejsze tempo życia i niskie koszty utrzymania w wielu regionach. Emeryci korzystają z rozbudowanej infrastruktury medycznej.

Panama

Kolejnym krajem który od lat przyciąga emerytów jest Panama. Według Kiplinger, program wizowy Pensionado oferuje zniżki na opiekę zdrowotną, media i rozrywkę. Koszty utrzymania są przystępne, szczególnie poza Panamą.

Ekwador

Jeżeli osoba na emeryturze poszykuje różnorodności w przystępnej cenie to doskonałym wyborem może okazać się Ekwador. W swojej analizie Ekwadoru WorldAtlas wymienia nadmorskie plaże, górskie miasteczka i umiarkowanie ciepłe niziny jako różnorodne opcje. Koszty życia są tu znacznie niższe niż w USA, zwłaszcza w zakresie zakwaterowania i wyżywienia.

Tajlandia

Tajlandia oferuje połączenie bogactwa kulturowego i taniego stylu życia. CNN zwraca uwagę na przystępne ceny mieszkań, niedrogą opiekę zdrowotną i ciepły klimat.

Wietnam

Coraz bardziej ceniony, kierunkiem emigracji emerytów jest Wietnam, który ceniony jest za przystępne ceny i nowoczesne udogodnienia. CNN podkreśla niskie koszty mieszkań, tętniące życiem miasta i rozwijającą się ofertę opieki zdrowotnej.

Malezja

Malezja jest chwalona za połączenie przystępności cenowej z nowoczesną infrastrukturą. CNN zwraca też uwagę na niskie koszty opieki zdrowotnej, bezpieczne centra miejskie i łatwą integrację emigrantów.

Nowa Zelandia

Nowa Zelandia zapewnia emerytom wysokiej jakości środowisko. CNN podkreśla jej system opieki zdrowotnej i niski wskaźnik przestępczości. Chociaż niektóre obszary nie są tanie, ale staranne planowanie może sprawić, że emerytura będzie opłacalna finansowo.

Belize

Belize przyciąga emerytów anglojęzycznym otoczeniem i karaibskim urokiem. WorldAtlas podkreśla dostępność opieki zdrowotnej i niskie koszty utrzymania.

Źródło: Quartz