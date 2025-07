Nasi goście, którzy posiadali Podlaski Bon Turystyczny, to były głównie rodziny z dziećmi, które przyjechały do nas z 9 województw. Dotarli do nas albo przyczepami kempingowymi albo samochodami pod namiot. Co ciekawe, w jednym momencie zawitała do nas grupa pięciu zaprzyjaźnionych rodzin, z których aż 4 posiadało bony. Ogólnie wszyscy byli bardzo zadowoleni, że udało im się wygenerować bon. Jednocześnie było wielu turystów, którym to się nie udało, przez co ocenili proces negatywnie – komentuje Mirosław Stepaniuk, właściciel Campingu NARVA.