W poniedziałek Citi podniosło prognozę ceny złota na najbliższe trzy miesiące z 3300 do 3500 dolarów za uncję. Szacunki banku wskazują, że cena kruszcu będzie zawierać się w przedziela do 3300–3600 dolarów za uncję. Poprzednie prognozy Citi wskazywały na przedział cenowy 3100 do 3500 dolarów.

Reklama

Bank podwyższył prognozy obawiając się, że w drugiej połowie 2025 r. może nastąpić osłabienie wzrostu gospodarczego w USA. Ponadto analitycy spodziewają się wysokiej inflacji, która będzie wynikiem taryf celnych, co w połączeniu ze słabszym dolarem "powinno spowodować umiarkowany wzrost cen złota, aż do osiągnięcia nowych rekordowych poziomów" – podał bank.

Wojna celna Trumpa nadal trwa

Reuters przypomina, że w zeszłym tygodniu prezydent USA Donald Trump nałożył wysokie cła na towary eksportowane z kilkudziesięciu krajów partnerskich, w tym Kanady, Brazylii, Indii i Tajwanu.

"Cła nałożone w zeszłym tygodniu na dziesiątki krajów najprawdopodobniej pozostaną w mocy, a nie zostaną obniżone w ramach trwających negocjacji, powiedział przedstawiciel handlowy Jamieson Greer w programie CBS „Face the Nation", wyemitowanym w niedzielę.

Popyt na bezpieczne aktywa

Od wieków złoto uważane jest za bezpieczne aktywo w czasach niepewności politycznej i gospodarczej.

Citi szacuje, że od połowy 2022 r., czyli w okresie po inwazji Rosji na Ukrainę, popyt brutto na złoto wzrósł o ponad jedną trzecią, a do drugiego kwartału 2025 r. ceny wzrosną niemal dwukrotnie.

W poniedziałek o godzinie 03:40 GMT cena spot złota wynosiła 3356,88 USD/uncję.

Źródło: Reuters