Położona między Omanem a Iranem cieśnina jest jednym z najważniejszych na świecie wąskich gardeł morskich. W 2023 r. tym szlakiem przepływała ponad jedna czwarta całkowitego światowego handlu ropą naftową drogą morską i około jedna piąta światowego handlu skroplonym gazem ziemnym (LNG).

Reklama

Eksperci rynków ropy naftowej sygnalizują, że na razie zamknięcie Cieśniny Ormuz jest uważane za mało prawdopodobne, jednak ostrzegają, że gdyby to nastąpiło nawet na krótki okres, doprowadziłoby to do znacznego wzrostu cen ropy naftowej, a także fizycznych niedoborów surowca w przypadku przedłużenia się zakłóceń. Choć na razie takiego zagrożenia nie ma, to nie można go całkowicie wykluczyć, ponieważ w przeszłości Teheran groził już zamknięciem krytycznej Cieśniny Ormuz w celu odwetu za presję Zachodu.

Bezpieczna odległość od Iranu

Agencje morskie, chcąc zminimalizować ryzyko, zalecają unikanie wód irańskich wokół Cieśniny Ormuz. Obecnie przez większą część podróży statki płynące w kierunku cieśniny poruszają się blisko wybrzeży Omanu. Jednak samej cieśniny Ormuz nie da ominąć. Wąskie gardło w najwęższym punkcie ma tylko 33 km szerokości, a dwa szlaki żeglugowe mają zaledwie 3 km szerokości w obu kierunkach.

Tranzyt przez Cieśninę Ormuz

Z danych amerykańskiej Agencji Informacji Energetycznej (EIA) wynika, że w 2023 r. średni przepływ ropy przez Cieśninę Ormuz wyniósł 20,9 mln baryłek dziennie. Agencja szacuje, że 83 procent ropy naftowej i kondensatu, trafiło na rynki azjatyckie, a głównymi kierunkami były Chiny, Indie, Japonia i Korea Południowa.

Stany Zjednoczone importowały w tym roku około 0,5 miliona baryłek ropy naftowej i kondensatu dziennie przez Cieśninę Ormuz, co stanowiło około 8 procent amerykańskiego importu ropy naftowej i kondensatu oraz 2 procent amerykańskiego zużycia płynów naftowych.

Cieśnina Malakka

Kolejnym niezmiernie ważnym punktem na światowej mapie transportu ropy naftowej jest Cieśnina Malakka, między Oceanem Indyjskim a Oceanem Spokojnym. Cieśnina Malakka jest jedynym wąskim gardłem morskim, przez które przepływa więcej ropy niż przez Ormuz. W 2023 r. tranzytu ropy przez Malakka szacowano na 23,7 mln baryłek ropy dziennie.

Kanał Sueski i Cieśnina Bab el-Mandeb

Tymczasem Kanał Sueski, rurociąg SUMED i Cieśnina Bab el-Mandeb są strategicznymi szlakami dla przesyłów ropy naftowej i gazu ziemnego z Zatoki Perskiej do Europy i Ameryki Północnej. Kanał Sueski i rurociąg SUMED znajdują się w Egipcie i łączą Morze Czerwone z Morzem Śródziemnym, podczas gdy Cieśnina Bab el-Mandeb znajduje się między Rogiem Afryki a Bliskim Wschodem, łącząc Morze Czerwone z Zatoką Adeńską i Morzem Arabskim.

/> />

Źródło: Statista