Ceny spot także rosły, jednak w nieco wolniejszym tempie niż kontrakty terminowe. Cena spot ropa WTI wzrosła o 8,23 proc. do 73,65 USD za baryłkę, podczas gdy główny benchmark ropy Brent skoczył w górę o 7,96 proc. do 74,88 USD za baryłkę - podał CNBC. To oznacza, że także te ceny surowca są na dobrej drodze do osiągnięcia największych jednodniowych wzrostów od 2020 r.

Główne cele Izraela

Premier Izraela Benjamin Netanjahu oświadczył, że Izrael rozpoczął „celową operację wojskową” przeciwko irańskiemu programowi nuklearnemu i balistycznemu. Izrael uderzył w główne irańskie miejsce wzbogacania uranu w Natanz, w jego czołowych naukowców nuklearnych i uderzył w serce programu pocisków balistycznych, powiedział premier Izraela.

„Operacja ta będzie kontynuowana tyle dni, ile będzie potrzeba, aby usunąć to zagrożenie” – dodał Netanjahu w przemówieniu do narodu.

Irańskie obiekty naftowe nie są celem ataku

Jak zauważa CNBC, rosnące napięcia na Bliskim Wschodzie wzbudziły obawy, że Iran mógłby wykorzystać kontrolę nad Cieśniną Ormuz jako instrument nacisku. Szlakiem przez cieśninę pomiędzy Zatoką Perską, a Zatoką Omańską i Morzem Arabskim przepływa jedna piąta światowych dostaw ropy naftowej, co oznacza, że rejon ten jest kluczowym punktem dla światowych dostaw ropy.

Jednak w ocenie Ellen Wald, współzałożycielki Washington Ivy Advisors, cytowanej przez CNBC, chociaż izraelska operacja ma ogromne znaczenie, to jednak nie doszło do bezpośredniego ataku na irańskie zakłady produkujące lub eksportujące ropę naftową, a to oznacza, że Iran może nadal eksportować ropę. W ocenie Wald próba utrudniania przepływu ropy przez Cieśninę Ormuz nie przyniesie Iranowi żadnych korzyści netto. Natomiast podjęcie takie próby może narazić Iran na odwet.

Wald przestrzegła, że gwałtowny wzrost cen ropy naftowej spowodowany potencjalnym zamknięciem Cieśniny Ormuz może wywołać reakcję odwetową ze strony Chin, , największego odbiorcy irańskiej ropy.

Co na to USA?

CNBC przypomina, że sekretarz stanu USA Marco Rubio jasno stwierdził, że Izrael podjął „jednostronne działania przeciwko Iranowi” bez wsparcia USA. Rubio ostrzegł Iran przed atakowaniem interesów USA.

„Nie bierzemy udziału w atakach na Iran, a naszym priorytetem jest ochrona amerykańskich sił w regionie” – powiedział Rubio w oświadczeniu. „Izrael poinformował nas, że uważa, że ta akcja była konieczna dla jego samoobrony”.

Dla cen ropy kluczowa będzie odpowiedź Iranu

Rynki ropy naftowej obawiają się, że irańska odpowiedź może doprowadzić do poważnej eskalacji działań militarnych i potencjalnego zakłócenia dostaw ropy naftowej, powiedział Andy Lipow, prezes Lipow Oil Associates.

„Iran doskonale wie, że prezydentowi Donaldowi Trumpowi zależy na niższych cenach energii” – powiedział Lipow w wywiadzie dla CNBC, dodając, że działania Iranu mające wpływ na dostawy ropy naftowej na Bliski Wschód, a w konsekwencji podniesienie cen benzyny i oleju napędowego dla Amerykanów, są politycznie szkodliwe dla prezydenta USA.

Źródło: CNBC