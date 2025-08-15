Informację tę przekazała rzeczniczka prezydenta USA Karoline Leavitt podróżującym z Trumpem dziennikarzom.

Zmiana formuły szczytu na Alasce

- Wcześniej planowane spotkanie w cztery oczy prezydenta Trumpa z prezydentem Putinem zostało zamienione na spotkanie trzech na trzech. Do Trumpa dołączą sekretarz stanu Marco Rubio i specjalny wysłannik Steve Witkoff - przekazała Leavitt.

Spotkanie przy lunchu w rozszerzonym składzie

W następnej kolejności dojdzie do spotkania przy lunchu w rozszerzonym formacie. Po stronie amerykańskiej udział w nim wezmą także minister finansów Scott Bessent, minister handlu Howard Lutnick, szef Pentagonu Pete Hegseth oraz szefowa personelu Białego Domu Susie Wiles.